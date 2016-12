Annonce

Séminaire proposé par le CERCEC, CNRS/EHESS, Histoire environnementale des mondes communistes, Laurent Coumel, Marc Élie, Marie-Hélène Mandrillon

Calendrier 2010-2011

Les différents régimes communistes (URSS, Europe centrale et orientale, Chine, etc.) ont partagé au XXe siècle un même modèle de développement, industrialiste, scientiste et techniciste, dont les conséquences environnementales, mais aussi politiques, économiques, sociales et culturelles se font encore sentir aujourd’hui.

Une première partie du séminaire traite des approches méthodologiques mises en œuvre par l’histoire environnementale et les autres disciplines pour rendre compte des spécificités des mondes communistes en se fondant sur des textes soumis à discussion.

La seconde partie présente des études de cas autour des thèmes suivants : projets grandioses d’aménagement du territoire, vulnérabilité des sociétés et des régimes à l’épreuve des catastrophes naturelles et technologiques, politiques publiques et mouvement sociaux, etc. Ces séances s’appuient sur des présentations de travaux en cours et des films documentaires.

Des lectures préparatoires et la participation active aux débats sont attendues.

5 novembre : séance 1 : présentation générale

objectifs de travail de l’année; exposé des projets des participants; bibliographie, filmographie, partage des ressources; activités du séminaire, validation

19 novembre : séance 2 :

I) « Les transformations et les idéologies de l’âge industriel face à l’environnement » (Laurent Coumel)

II) « 'Green empires' ? Comment la construction et la destruction des empires au XXe siècle ont marqué l'environnement » (Marc Elie)

3 décembre : séance 3 :

III)« Les États communistes face à l’environnement : institutions, droit, normes et procédures, politiques publiques » (Marie-Hélène Mandrillon)

IV) « Les acteurs de la question environnementale dans les pays communistes : le cas des scientifiques » (Laurent Coumel)

17 décembre : séance 4 :

V) « Environnement fragile et environnement destructeur : les régimes communistes face aux catastrophes » (Marc Elie)

VI) « À l’Est aussi, une écologie politique est née dans les années 1970 » (Marie-Hélène Mandrillon)

21 janvier: séance 5 :

Guillaume Giroir, professeur de géographie, Université d’Orléans, « La question du réchauffement climatique en Chine »

4 février: séance 6 :

Séance conjointe du séminaire « Histoire environnementale des mondes communistes » et du séminaire « Sociologie politique de la Russie contemporaine »

« Les actions pour la défense de la forêt de Khimki à Moscou: quelle mobilisation écologique ? » débat avec Alexis Prokopiev, spécialiste des mouvements écologistes en ex-URSS

4 mars: séance 7 :

Pascal Marty, professeur de géographie à l'université de La Rochelle et membre de l'UMR 6250 "Littoral, environnement et sociétés", « Participation sociale et questions d'environnement: réflexions à partir d'un exemple tchèque »

18 mars : séance 8 :

Sophie Hou, Master 2, Paris IV, « Le programme de gazéification de Gazprom: quelle géographie de la distribution énergétique en Russie ? »

1er avril : séance 9 :

Raphael Jozan, chercheur associé au LATTS et chargé de mission à l’Agence Française de Développement, « Système statistique et emballement hydraulique en Asie centrale soviétique »,

Discutant: Alain Blum , CERCEC.

, CERCEC. Le texte de Raphael Jozan "Les débordements de la mer d'Aral" est disponible sur l'espace de travail du séminaire : Espace de travail : http://hemc.wahost.org/

29 avril : séance 10 :

Tchernobyl 26 avril 1986 - Fukushima 11 mars 2011

Tatiana Kasperski, IEP Paris, « Tchernobyl: politique de la mémoire d'une catastrophe nucléaire en Biélorussie »

De nombreux documents seront mis en ligne en appui à cette séance, consultez régulièrement l'espace de travail: http://hemc.wahost.org/

Modalités pratiques

Attention ! nouvelle adresse : Bât Le France, 190 avenue de France, 75013 Paris (salle 2, Hall d'entrée, rez-de-chaussée, M° Quai de la Gare, bus 62, 89)

contacts : Laurent Coumel : l.coumel@free.fr ; Marc Elie : marc.elie@cercec.cnrs.fr ; Marie-Hélène Mandrillon : marie-helene.mandrillon@ehess.fr

