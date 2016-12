Annonce

École d’été du Centre d’études franco-russe de Moscou

« La région Volga-Oural en diversité : état des lieux sur l’étude des groupes ethniques et confessionnels en Russie »

16 – 19 juillet 2011

Yangan-Tau (monts Oural, Bachkirie)

Le Centre d’études franco-russe de Moscou organise son École d’été en Bachkirie du 16 au 19 juillet 2011. L’École se tiendra grâce au soutien et avec la participation de l’Université orientale d’économie, de droit et de sciences humaines (VEGU, Oufa) et l’Institut des sciences du social de Bachkirie (BIST, Oufa)

L’École d’été se tiendra en russe. Son format est celui d'un séminaire de travail. La priorité est accordée aux jeunes chercheurs engagés dans une recherche de terrain.

L’École d’été est consacrée cette année à deux domaines de recherche :

1) la région Volga-Oural comme exemple de cohabitation des peuples de Russie ;

2) les approches ethnographiques et d’histoire orale de la diversité ethnique et confessionnelle dans l’espace russe. Proximité ou singularité des débats sur les rapports inter-culturels et interconfessionnels en France et dans l’Union européenne.

Objectifs :

L’Ecole d’été réunit de jeunes chercheurs (moins de 35 ans) affiliés à des institutions de recherche en Europe, en Russie ou dans l'espace postsoviétique. Il s'adresse aux doctorants et aux titulaires d'une thèse de candidat. Pendant l’Ecole d’été les participants présentent les résultats préliminaires de leur recherche et échangent sur leur vision des problèmes méthodologiques liés à leur sujet.

L’objectif du séminaire est de confronter de nouvelles approches, de faire apparaître de nouveaux objets de recherche et de discuter des grilles d’interprétation. A travers une variété de thèmes, il privilégiera l’autoréflexion et la critique des méthodes de recherche. Les interrogations sur les cloisonnements disciplinaires, sur l'analyse des sources et sur les impacts sociaux et politiques des recherches seront au cœur des débats.

Thématiques :

1. La région Volga-Oural comme exemple de cohabitation des peuples de Russie : Histoire et historiographies locales, points communs et spécificités des réalités et des dynamiques ethniques et confessionnelles par rapport à d’autres macro-régions (Caucase, Sibérie, Extrême-Orient).

2. Les approches ethnographique et d’histoire orale de la diversité ethnique et confessionnelle dans l’espace russe. Réflexions sur les nouvelles voies d’appréhension des réalités ethniques et confessionnelles dans un contexte de détraditionnalisation et de subjectivisation des identités. La présence d’experts français permettra d’évoquer la proximité ou au contraire les différences que l’on peut observer avec les débats sur les rapports inter-culturels et interconfessionnels en France et en Union européenne.

L’étude des macro-régions (espace géographique doté d’une cohérence historique et culturelle) s’est imposée depuis quelques années comme l’un des modes d’accès les plus adéquats pour comprendre la diversité de la Fédération de Russie sur les terrains des identités ethniques et confessionnelles. La région Volga-Oural constitue à ce titre un champ d’études particulièrement riche et susceptible d’ouvrir de nouvelles perspectives de recherche, à titre méthodologique ou comparatif, sur d’autres zones géographiques.

Le séminaire sera divisé en deux formats d’intervention :

1) La première journée sera consacrée à une présentation scientifique des résultats de recherche de chacun des participants. Afin que tous puissent participer aux discussions quels que soient leurs thèmes, l’accent sera mis sur les problématiques qui organisent cette recherche.

2) La deuxième et la troisième journée seront divisées en sessions transversales, d’une demi-journée, chacune centrée autour d’une problématique sur laquelle les participants seront invités à partager leurs réflexions.

Organisation pratique du séminaire :

Le séminaire dure trois journées complètes. La présence à l’ensemble du séminaire est obligatoire. Le Centre franco-russe prend en charge les billets aller-retour ainsi que les frais de séjour sur place.

Chaque session sera dirigée par un ou deux chercheurs confirmés, français ou russes. Les papiers de tous les intervenants seront distribués par voie électronique à l’avance. Le temps d’intervention sera limité à 15 minutes, afin de laisser plus de place à la discussion.

La langue de travail est le russe. Aucune traduction ne sera assurée.

Une publication des présentations est envisagée.

Modalités de candidature et calendrier :

1) Les candidats sont invités à remettre leur proposition (deux pages maximum) accompagnée du formulaire du candidat et d'un CV détaillé

jusqu’au 15 mai 2011

par courrier électronique à l'adresse centre-fr@centre-fr.net. Outre l'exposition de la thématique abordée, les propositions doivent mentionner la méthode ou le type d'approche et les sources (type et origine) sur lesquelles s'appuie l'analyse.

2) Les résultats seront communiqués aux candidats le 30 mai 2011.

3) Les papiers (maximum 5 000 signes) seront à envoyer avant le 15 juin 2011 à l'adresse : centre-fr@centre-fr.net.

Pour toute question relative à l'organisation du séminaire, prière de s'adresser à Evgenyia Samoshnikova (centre-fr@centre-fr.net)

Formulaire

Formulaire de candidature à l’école d’été du Centre d’études franco-russe de Moscou

Dates: 16-19 juillet 2011

Lieu : Yangan-Tau, Bachirie

Nom __________________________

Prénom __________________________

Âge _______

Adresse postale ___________________________________________

Adresse électronique _______________________

Connaissance de langues étrangères _______________________

Titre de l'intervention prévue pour le séminaire: _______________________

Institution scientifique d'affiliation actuelle: __________________________

Titre de la thèse en cours ou soutenue :

Directeur de recherche du candidat :

Etat d'avancement des recherches:

en cours de thèse de doctorat ou de PhD. La soutenance est prévue en: ________

titulaire d'une thèse de doctorat ou d'un PhD. Préciser l'année d'obtention: ________

kandidat nauk. Préciser l'année d'obtention: ________