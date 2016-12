Annonce

Le congrès, manifestation biennale, se tiendra à Paris les 14,15 et 16 septembre 2011 sur deux sites : les 14 et 15 septembre à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Belleville et le 16 septembre au Centre de conférences du Ministère des Affaires étrangères et européennes, Rue de la Convention.

Le Réseau Asie & Pacifique relie plus de 1800 chercheurs et experts : le congrès constitue de ce fait un moment important des activités du réseau, témoignant de sa vitalité et de son intérêt pour ses membres. Les interventions, sélectionnées par un comité scientifique, permettront de mettre en perspective les points de vue inspirés de disciplines multiples. Une telle plate-forme de réflexion et de force de propositions devrait consolider encore un réseau d’expertise académique et professionnelle sur l'Asie et le Pacifique.

Cette quatrième édition du congrès, ouvert à un large public sur inscription préalable, accueillera plus de 600 personnes qui pourront prendre part à quelques-uns des 55 ateliers des trois journées. A cette occasion invités, chercheurs francophones, européens et étrangers mais aussi experts, acteurs politiques et sociaux débattront de l'Asie et du Pacifique dans la mondialisation et des liens constants que l'Europe développe avec l'Asie et le Pacifique.

Analyser cette partie du monde dans sa globalité et dans son évolution mais aussi en relation avec les autres régions du monde, franchir les frontières culturelles et disciplinaires et multiplier les points de vue apparaît nécessaire à l’appréhension de vastes aires géo-culturelles abritant près de 65% de la population de la planète. Le programme scientifique du congrès offre ainsi l’opportunité d’établir un état des connaissances réactualisé ainsi que le cadre d’une réflexion partagée sur les enjeux et les axes nouveaux de recherche.

L'année 2011 sera également celle du dixième anniversaire du Réseau Asie & Pacifique.

THEMATIQUE A : DYNAMIQUES MIGRATOIRES, ENJEUX POST-COLONIAUX

1. CARAVANSERAILS, ROUTES CARAVANIERES ET RECITS DE VOYAGEURS

CARAVANSERAIS, CARAVAN ROADS AND ACCOUNTS OF TRAVELERS

Coordination : Pierre LEBIGRE ;

La première observation systématique des caravansérails d’Iran, Jean-Louis BACQUE-GRAMMONT ; Centre National de la Recherche Scientifique

Le caravansérail de Khan Tuman : traces matérielles et récits de voyage, Cinzia TAVERNARI ; Institut national des langues et civilisations orientales

Khans et récits de voyageurs - Contribution à la reconstitution du réseau des routes caravanières du Proche-Orient entre le XIIème et le XVIème siècle., André DEL ; École nationale supérieure d’Architecture Paris Val de Seine (ENSA-PVS)

Passing through Cilicia: Trans-regional architecture of caravanserais in a geo-cultural borderland. Robin WIMMEL

Tash Rabat et Gardaneh-ye-Nir – Deux caravansérails remarquables, Pierre LEBIGRE ;

2. TRANSFERTS ET INTERACTIONS DANS LA TRES LONGUE DUREE EN ASIE CENTRALE ET MERIDIONALE

LONG-TERM RELATIONSHIP AND INTERACTIONS IN CENTRAL AND SOUTHERN ASIA

Coordination : Frédérique BRUNET ;

Discutant/modérateur : Corinne DEBAINE-FRANCFORT ;

Diffusion de techniques et interaction culturelle en Asie centrale et méridionale du Paléolithique supérieur au Chalcolithique », Frédérique BRUNET ; Centre national de la recherche scientifique

Échanges et territoires culturels en Asie méridionale à la période du Bronze à partir de l’étude de la peinture polychrome, Aurore DIDIER ; Centre national de la recherche scientifique

Échanges et productions dans les steppes d’Asie orientale; l’apport de l’archéologie en milieu funéraire, Guilhem ANDRE ; Agence France-Muséums Louvre Abou Dabi

« Pour une réévaluation de la colonisation des contrées d’Occident au temps des Han », Eric TROMBERT ; Centre national de la recherche scientifique

« Échanges pré- et protohistoriques et hybridations culturelles dans l’Est de l’Océan indien », Bérénice BELLINA ; Centre national de la recherche scientifique

3. RUPTURES POSTCOLONIALES ET ENJEUX DE RECONNAISSANCE EN ASIE ORIENTALE

POSTCOLONIAL RUPTURES AND RECOGNITION ISSUES IN ASIA

Coordination : Laurence ROULLEAU-BERGER ; Kazuhiko YATABE ;

De l’inclusion politique des migrants en Malaisie et à Singapour : gouvernementalité, stéréotypes et économies morales., Loïs BASTIDE ; ATER Université de Poitiers

La lutte contre la prostitution touristique en Thaïlande. Subjectivation et mondialisation des questions sexuelles, Sébastien ROUX ; Centre national de la recherche scientifique

Le Japon après 1995. Les enjeux autour de la production de récits de société, Kazuhiko YATABE ; École des hautes études en sciences sociales

La sociologie européenne au miroir de la sociologie chinoise, Laurence ROULLEAU-BERGER ; Centre national de la recherche scientifique

4. LE POSTCOLONIAL A L’EPREUVE DE LA LITTERATURE INDIENNE CONTEMPORAINE

POSTCOLONIAL THOUGHT THROUGH THE PRISM AND TEST OF CONTEMPORARY INDIAN LITERATURE

Coordination : Anne CASTAING;

L’identité musulmane bengalie en question : Autour des romans Lâl Shâlu (1948) de Syed Waliullah, Jiban Ksudâ (1955) d’ Abul Mansur Ahmed et Janani (1958) de Shawkat Osman, Olivier BOUGNOT ; Institut national des langues et civilisations orientales

Can the Vernacular speak? Historicité et enjeux postcoloniaux dans la littérature hindi moderne, Anne CASTAING ; Centre national de la recherche scientifique

La traduction dans The Hungry Tide (2004) d’Amitav Ghosh comme site de résistance, de décentrement et de négociation culturelle, Lise GUILHAMON ; Université de Versailles St-Quentin

Traduire la poésie bhakti: l’histoire contre l’origine, la transgression contre l’appropriation, Laetitia ZECCHINI ; Centre national de la recherche scientifique

5. HISTOIRE DES CONTACTS SUR LE TERRITOIRE VIETNAMIEN

HISTORY OF CONTACTS IN THE VIETNAMESE TERRITORY

Coordination : Fabien CHÉBAUT ;

Réflexions sur les facteurs et les modalités de l’appropriation, dans la tradition céramique vietnamienne, de techniques issues du monde Chinois, Béatrice WISNIESWSKI ; École des Hautes Études en Sciences Sociales

Nouvelles terres, nouvelles techniques : l’adaptation de la population việt aux méthodes agraires cam dans du sud du Việt-Nam, Amandine LEPOUTRE ; École française d’Extrême-Orient

« Ça circulait beaucoup... » : l’exemple d’échanges de produits naturels entre la plaine et les montagnes dans le Champa du Sud, Fabien CHÉBAUT ; École Pratique des Hautes Études

La littérature française était-elle un tremplin pour la carrière littéraire de Hồ Biểu Chánh et pour la mise en place d’une nouvelle ère romanesque ?, Anne Sophie VO-PAILLAUD ; Université Paris 7 Denis Diderot

Les échanges architecturaux comme pratique sociale au Vietnam, hier et aujourd’hui, Caroline HERBELIN ; Université Paris-Sorbonne (IV)

6. MODALITES ET TEMPORALITES DES MOUVEMENTS MIGRATOIRES CHINOIS INTERNES ET INTERNATIONAUX

MODALITIES AND TEMPORALITIES IN INTERNAL AND INTERNATIONAL CHINESE MIGRATION MOVEMENTS

Coordination : Li MA ;

Déterminants de la durée de la migration interne en Chine, Sylvie DEMURGER ; Centre national de la recherche scientifique (En collaboration avec Xu HUI)

Migration de mariage : questionner la modernité, Hélène LE BAIL ; Centre national de la recherche scientifique / Ministère des Affaires étrangères et européennes

Dynamiques migratoires étudiantes en Chine : Pays de départ et d’accueil, Wei SHEN ; ESSCA École de management ;

La dynamique des flux migratoires chinois en Europe, Li MA ; Université du Littoral Côte d’Opale

7. DECOLONISATION, GUERRE FROIDE ET L’ASSAUT SUR LE CORPS VIETNAMIEN : APPROCHES SOCIOCULTURELLES

DECOLONIZATION, COLD WAR AND THE ASSAULT ON THE VIETNAMESE BODY : SOCIO-CULTURAL APPROACHES

Coordination: Christopher GOSCHA ;

Discutant: Mark BRADLEY ;

Une guerre de décolonisation « totale »? La mobilisation civile au Vietnam communiste durant la guerre d’Indochine (1950-54), Christopher GOSCHA ; Université du Québec à Montréal ;

La guerre froide dans un village vietnamien, Heonik Kwon, Heonik KWON ; London School of Economics

Le Delta du Mékong et le corps vietnamien mutilé, 1945-54, Shawn MCHALE ; George Washington University

8. DYNAMIQUES MIGRATOIRES ET LOGIQUES COMMUNAUTAIRES EN ASIE

MIGRATORY DYNAMICS AND COMMUNITARIAN LOGICS IN ASIA

Coordination: Anne-Sophie BENTZ ;

La diaspora japonaise à Taiwan, Linda Wenjiuan CHANG ; Osaka University (Japan) ;

Les réfugiés en Inde. L’Inde, terre d’accueil?, Anne-Sophie BENTZ ; Université Toulouse I Capitole

Les migrants birmans de Singapour. Mobilité et dévotion : contribution a l’étude des migrations de la Birmanie contemporaine, Alexandra DE MERSAN ; Centre national de la recherche scientifique

Nouveaux phénomènes migratoires au Laos : l’exode rural vers les villes, Vanina BOUTE ; Université de Picardie

1. RICHESSE DES ETATS, PAUVRETE DES NATIONS EN ASIE ? CONSEQUENCES SOCIALES ET POLITIQUES DES WORKING POORS

WEALTHY STATES, POOR NATIONS IN ASIA? SOCIAL AND POLITICAL CONSEQUENCES OF THE “WORKING POORS”

Coordination : David-Antoine MALINAS ;

La précarité d'emploi chez les jeunes urbains en Chine, Tingsheng LIN ;

Les jeunes diplômés taiwanais : victimes collatérales du rapprochement économique avec la Chine ?, Tanguy LEPESANT ; National Central University ;

Travailleurs pauvres en lutte ou le renouveau de l’engagement politique de la jeunesse au Japon, David-Antoine MALINAS ; Université du Tohoku Japon, Thierry RIBAULT ; Centre national de la recherche scientifique Tokyo

Barrières et opportunités : la difficile transition vers le marché du travail des jeunes coréens, Kirak Ryu ; Korea Research Institute for Vocational Education and Training (KRIVET) Corée

2. LA CROISSANCE SUFFIT-ELLE A FAIRE RECULER LA PAUVRETE ?

IS GROWTH ENOUGH TO REDUCE POVERTY?

Coordination : Bruno JETIN ;

Ralentissement de la croissance, vieillissement de la population et nouvelle pauvreté en Asie du sud-est, Bruno JETIN ; Centre national de la recherche scientifique

Croissance et emploi informel au Vietnam, Jean-Pierre CLING ;, Mireille RAZAFINDRAKOT ; Institut de recherche pour le développement, François ROUBAUD ; Institut de recherche pour le développement

Trajectoires entre le secteur moderne et le secteur informel : Étude de cas sur la Thaïlande, Xavier OUDIN ; Université Paris-Dauphine

La hausse des inégalités, un danger ou une nécessité pour la croissance économique chinoise ?, Mylène GAULARD ; École d’ingénieur en agro-développement international Cergy-Pontoise ;

3. REPENSER LE REGIONALISME EN ASIE : LA CONTRIBUTION DE L’ORGANISATION DE COOPERATION DE SHANGHAI A LA CONSTRUCTION REGIONALE DE « L’ASIE INNOVEE » 2001-2011

THINKING ASIA ANEW: THE SHANGHAI COOPERATION ORGANISATION’S CONTRIBUTION TO REGION BUILDING IN THE “NEW ASIA” TEN YEARS HENCE

Coordination : Pierre CHABAL ;

Discutant : Esra LAGRO ;

Sécuriser multilatéralement l’Asie par le rôle croisé de l’Organisation de Coopération de Shanghai et de la Conference on Confidence-building Measures in Asia, Klara MAKASHEVA ; Université Nationale Kazakhe Al Farabi

L’influence de l’OCS sur les sécurités régionale, nationale et locale de l’Asie Centrale, Darya PUSHKINA ; Université d’État de St Petersburg (Russie) ;

La contribution de l’Organisation de Coopération de Shanghai à l'intégration régionale: Concepts, régimes, capacités, Bin MA ; Université Fudan

La Chine a-t-elle profité économiquement de l'OCS ?, Guang ZHANG ; Xiamen University ;

4. REPENSER LA RECHERCHE DANS LE PACIFIQUE : L’INVENTION DU PACIFIQUE

RETHINKING RESEARCH IN THE PACIFIC: THE INVENTION OF THE PACIFIC

Coordination : Matthew GRAVES

Penser la diplomatie mémorielle franco-australienne dans le Pacifique, Matthew GRAVES ; Aix-Marseille Université, Elizabeth RECHNIEWSKI ; Université de Sydney (USYD)

L’existence de courses de pirogues polynésiennes dans la tradition ancienne des Iles de la Société. Réalité ou mystification historique ?, Yves LELOUP; Université. Lyon I

Au-delà des technologies de l’information et de la communication : repenser l’accessibilité aux fonds documentaires : Qu’en est-il des espaces frontières du Pacifique ?, Béatrice SUDUL ; Sorbonne, BIUM

L’Atlas de l’Océanie : un ouvrage au cœur des questionnements sur l’espace océanien ( ?), Luc VACHER ; Université de La Rochelle

L’Océanie dans la mondialisation : géographie de la dilatation, géographie de la dilution, Fabrice ARGOUNES ; IEP Bordeaux

5. REPENSER LE PACIFIQUE, GOUVERNANCE ET MONDIALISATION EN OCEANIE

RETHINKING THE PACIFIC, GLOBALISATION AND GOVERNANCE IN OCEANIA

Coordination : Jean-Marc REGNAULT

Mondialisation et gouvernance en Océanie, Jean-Marc REGNAULT ;

Université de la Polynésie française, Dr. Sémir AL WARDI ; Université de la Polynésie française

Le dur réveil de la classe politique polynésienne après l'anesthésie du CEP et de la potion magique Chirac/Flosse, Dr. Jean-Marc REGNAULT ; Université de la Polynésie française

La cour internationale de justice et les essais nucleaires dans le pacifique, Hervé Raimana LALLEMANT ; Université de la Polynésie française.

Biopolitique et leaderships de la transformation en Océanie., Rudy BESSARD ; Université de Pau (UPPA)

Les recompositions régionales en Asie et dans le Pacifique liées au développement du tourisme chinois, Benjamin TAUNAY ; Université d’Angers

Le tourisme haut-de-gamme en Polynésie française : entre mythe tropical mondialisé et concurrence régionale, Bénédicte AUVRAY ; Université du Havre

La citoyenneté calédonienne, entre nationalismes et affirmation pluriculturelle, Benoît CARTERON ; IPSA-UCO ESO Angers ;

6. PERSPECTIVES CHINOISES – TERROIRS (AFRICAINS) (1) / INTERETS ECONOMIQUES ET STRATEGIQUES (15h-17h, salle 10)

RÉSUMÉ DU DOUBLE ATELIER

Les chiffres spectaculaires de la croissance du commerce chinois sur le continent africain sont connus (+ 294% entre 2003 et 2007, 106 milliards de dollars en 2008, + 27, 8 milliards de $ pour le premier trimestre 2010), de même que le vaste champ de ses intérêts, du pétrole aux matières premières, et depuis quelques années aux terres arables, acquises par milliers d’hectares. A ce sujet, les inquiétudes européennes sont abondamment relayées. Les chiffres mêmes des communautés chinoises sont diversement appréciés, et varient entre 120 000 et un million d’individus selon les sources. A l’inverse, les produits et de façon plus générale, la visibilité de la présence chinoise en Afrique – traduite sur un plan symbolique, par la construction de palais des congrès, des sports, de routes ou d’hôpitaux et jusqu’au futur siège de l’Organisation de l’unité africaine -, ont multiplié les séjours ponctuels ou l’expatriation en Chine d’entrepreneurs africains. Aujourd’hui, la communauté africaine établie en Chine dépasserait 200 000 personnes.

Par-delà la critique de Stephen Chan (dans China Returns to Africa..., Chis Alden et al. (eds.), London, Hurst, 2008, p.340), décrivant la littérature antérieure sur ce sujet comme étant l'œuvre d' "Africanistes qui ne sont pas Sinologues et de Sinologues qui ne sont pas Africanistes", le panel Perspectives chinoises – Terroirs (africains) voudrait faire état des réflexions en cours et conjuguer une approche économique à l’étude des agencements socioculturels impliqués, de part et d’autre, par cette présence chinoise sur le continent. De ce fait, les modes de vie des diasporas chinoises en Afrique, les représentations croisées de l’altérité, les espaces de rencontre constituent un champ intéressant d’analyse dont des publications attestent à la fois de l’intérêt et de la nécessité de multiplier les études de cas. Ces différentes questions seront interrogées conjointement au travers des discours officiels et des narrations individuelles, des communautés physiques et virtuelles, des domaines d’interactions ou de difficultés ; mais également en comparaison du libéralisme occidental face auquel la Chine se présente, et apparait encore en Afrique - mais pour combien de temps ? -, comme une alternative.



Mots clés : Chine; Afrique subsaharienne; migrations; communautés diasporiques; communautés locales; réseaux; économie; intérêts commerciaux; géopolitique; intégration; agencements culturels; objets chinois; apprentissage linguistique

COORDINATION: PIERRE-HENRY DE BRUYN, phdebruyn/at/gmail/point/com

FABIEN EBOUSSI BOULAGA; feboussi/at/yahoo/point/.com

DISCUTANT: CHRIS ALDEN; J/point/C/point/Alden/at/lse/point/ac/point/u ; LSE; London & China in Africa programme SAIIA,Witwatersrand University

Défis et opportunités de l’intensification des relations économiques Chine -Afrique. Jean-Raphaël CHAPONNIERE ; chaponnierej/at/afd/point/fr ; AFD ; Département Asie

La communication se propose de faire le point (été 2011) sur les relations économiques entre la Chine et les pays de l’Afrique Sub-saharienne (évolution et structure des échanges commerciaux, investissements, dont la question des accaparements de terres et aide). Une seconde partie présentera les opportunités (construction d’infrastructures, baisse des coûts, apparition de nouveaux acteurs) et les défis (renforcement des ressources naturelles, nouveaux obstacles à l’industrialisation alors que la question de l’emploi sera de plus en plus aigue) de cette intensification des relations économiques pour les pays africains. Si l’engagement de la Chine dans les pays africains offre des opportunités, celles-ci n’ont rien d’automatiques. Beaucoup dépendra de la capacité des gouvernements africains à mettre cette dynamique au service du développement de leur pays et de la capacité des entreprises chinoises à modifier leurs attitudes pour éviter des réactions de rejet.

La montée en puissance de la Chine en Afrique Sub-Saharienne : des impacts économiques incertains. Alice SINDZINGRE; sindzingre/at/wanadoo/point/fr ; CNRS – SOAS

L’article analyse les relations économiques de la Chine avec les pays d’Afrique Sub-saharienne, notamment les nouvelles relations contractuelles que la Chine met en œuvre. Contrairement aux partenaires « traditionnels » des économies Sub-Sahariennes (pays européens, Etats-Unis), ces relations mêlent indissolublement commerce, aide et investissement, ce qui peut induire des effets de « verrouillage » (« lock-in »). Le commerce et l’investissement se centrent sur les secteurs des matières premières, dont la Chine a besoin pour maintenir sa croissance, avec le risque de renforcer la dépendance des pays africains vis-à-vis des matières premières et ses effets négatifs, notamment dans les pays exportateurs de pétrole. Cependant, l’aide et les investissements chinois ont des effets positifs, par exemple en contribuant à l’amélioration des infrastructures - le manque d’infrastructures étant l’un des facteurs-clés de la stagnation des économies africaines. La montée en puissance de la Chine représente également des ressources additionnelles significatives, ainsi qu’un élargissement bienvenu du nombre de « joueurs ». L’article examine ainsi l’ambivalence de l’impact de la Chine, qui varie considérablement selon les pays, leurs structures d’exportation et le niveau de consolidation de leurs institutions politiques.

Incidence des échanges avec la Chine sur l’intégration régionale dans la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) : une analyse des échanges intra régionaux entre le Congo et le Cameroun ; Jean-Christophe BOUNGOU BAZIKA ; cerape_congo/at/yahoo/point/fr ; CERAPE ; Congo

L’objectif de cette étude est d’analyser l’incidence des échanges avec la Chine sur l’intégration régionale des pays de la CEMAC. De façon spécifique, il s’agit d’examiner les tendances du Commerce entre le Congo et le Cameroun d’une part (courant intra régional), entre le Congo et la Chine d’autre part (courant extra régional) ; d’estimer l’évolution des coûts unitaires et le nombre de catégories des importations similaires du Congo en provenance des deux pays, de mesurer le gain des échanges et son incidence sur le commerce intra régional et de dégager quelques enseignements en matière de politique commerciale dans le contexte de la crise mondiale récente. Les données utilisées pour analyser l’incidence chinoise sur le commerce intra-régional sont issues de l’annuaire statistique de la Direction Générale des Douanes (2005-2009).

Maurice comme interface et carrefour des échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique ; Daniel BACH ; dcpbach/at/gmail/point/com ; CNRS &Centre Emile Durkheim ; University of Bordeaux

La trajectoire de développement de la République de Maurice est unique en Afrique Sub-saharienne. En effet, ses stratégies d’exportations sont combinées à des niveaux élevés d’investissement public dans le développement humain. Les régimes préférentiels tels le protocole sur le sucre de la Convention de Lomé, l’Accord multifibres (AMF), l’accord bilatéral de non double imposition entre l’Inde et Maurice ((DTA) ) ou le « Africa Growth and Opportunity Act » (AGOA) sont opportunément utilisés afin de renforcer sa compétitivité internationale vers une économie plus diversifiée. La combinaison entre une démocratie et un système inclusif de gestion de la diversité ethnique et religieuse a également été un atout majeur pour attirer les entreprises internationales et promouvoir le pays en sa qualité de plateforme « offshore ». Dans ce contexte, l’accumulation des échanges commerciaux et des investissements avec la Chine a été considérée comme une nouvelle occasion de promouvoir le pays en tant que plaque mondiale tournante des échanges et investissements avec l’Afrique. Le regain d’intérêt mondial pour l’océan indien ainsi que l’abondant réseau d’interactions entre Maurice et l’Inde entraine de nouvelles implications politiques et géopolitiques.

7. PERSPECTIVES CHINOISES - TERROIRS (AFRICAINS) AGENCEMENTS CULTURELS ET SOCIAUX (17h30-19h30, salle 10)

DISCUTANTS: JEAN-PIERRE DOZON, dozon/at/msh-paris/point/fr ; Directeur scientifique ; FMSH -IRD / Coordonnateur scientifique ANR "Espaces de la culture chinoise en Afrique" (EsCA)

FABIEN EBOUSSI BOULAGA ; feboussi/at/yahoo/point/com ; Directeur de publication de la revue Terroirs, Yaoundé ; Résumé des communications (Atelier A-PA-45)

Entre la Chine et l’Afrique de l’Ouest : les reconfigurations des réseaux commerciaux maliens et Chinois ; Françoise BOURDARIAS ; francoise/point/bourdarias/at/univ-tours/point/fr ; Université de Tours; IRD Bamako

La plupart des recherches concernant les implantations commerciales chinoises en Afrique de l’Ouest et les « comptoirs » commerciaux africains en Chine privilégient les thèmes de la concurrence ou de la complémentarité entre commerçants locaux et étrangers. Des observations microsociologiques effectuées au Mali et en Chine mettent en lumière les tensions et les conflits internes qui traversent aussi bien les réseaux chinois que les réseaux africains. Ces données révèlent un ensemble de reconfigurations sociales favorisées par les flux migratoires et les flux de marchandises. En tous cas, elles rendent problématique l'usage de la notion de « communauté », qu'il s'agisse des commerçants chinois implantés en Afrique ou des commerçants africains installés en Chine.

Ma vie en Afrique: l'intégration des commerçants et entrepreneurs chinois en Afrique de l'ouest ? Antoine KERNEN ; Antoine/point/Kernen/at/unil/point/ch ; Université de Lausanne

Il y aurait aujourd’hui 130'000 (ou 500'000 selon d’autres sources) Chinois en Afrique. Qui sont-ils ? Pourquoi ont-ils choisi de venir en Afrique? Quels sont les liens qu’ils développent avec les entrepreneurs africains et plus largement avec leur société d'accueil ? Dans cette présentation basée sur nos recherches en cours dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, nous nous intéresserons particulièrement à l’insertion progressive des commerçants et entrepreneurs chinois en s'intéressant notamment à leur loisir, à leur réseaux de relation et d'amitié, à leur stratégie matrimoniale et à l'éducation de leur progéniture.

Dans cette présentation, je reviendrai sur le parcours migratoire et l'intégration progressive de certains commerçants et d'entrepreneurs chinois rencontrés lors de mes différents terrains en Afrique de l'ouest.

Implantation commerciale chinoise face aux réalités locales : regards croisés sur Dakar et Johannesburg ; Romain DITTGEN; Romain/point/Dittgen/at/univ-paris1/point/fr ; Doctorant UMR8586 Prodig - Ater Université Paris I

Que ce soit en termes de commerce bilatéral ou d’investissements directs à l’étranger, ces dernières années, les relations sino-africaines ont connu un renforcement sensible. Les Chinois en Afrique, en occurrence les commerçants, font partie d’une logique migratoire récente et mettent en évidence l’importance croissante des dynamiques transnationales. En fonction du nombre, de la province d’origine, de la localisation, d’interactions ou de défis rencontrés dans les pays hôtes, les logiques d’implantation peuvent varier d’un pays à l’autre. À travers l’exemple des commerçants chinois à Dakar et à Johannesburg, cette communication tente de souligner l’importance du contexte local dans les dynamiques d’insertion ainsi que les tentatives et degrés d’adaptation.

Circulations des objets et des représentations : perceptions de la Chine au Cameroun ; Alexandra LOUMPET-GALITZINE ; galitzine/at/msh-paris/point/fr ; Réseau Asie-Imasie ; FMSH-CNRS

Cette communication voudrait revenir sur les modes de circulations des produits chinois au Cameroun et en réexaminer les valeurs d’usage, d’adaptation et de requalification, mais aussi les fonctions de support de représentation de cet Autre asiatique. Différentes études de terrains africains soulignent en effet les transformations induites par la présence des communautés chinoises dans les grands centres urbains, elles insistent moins, en revanche, sur les agencements culturels impliqués de part et d’autre, sur les modes d’appropriation et d’exposition des produits chinois dans les foyers africains, sur les espaces et matrices de représentations dans lesquelles s’inscrivent les interactions culturelles ainsi mises en œuvre. A la suite de deux mois de terrain prévus au Cameroun à l’été 2011, cette contribution voudrait esquisser quelques uns des axes d’analyse possibles, et tenter de proposer des éléments de réponse.

Chin-écrit’ et ‘Afr-oral’ vue sous l'angle de la MTC et de l'apprentissage linguistique ; Pierre-Henry DE BRUYN ; phdebruyn/at/gmail/point/com ; Centre d’études français sur la Chine contemporaine, MAEE-CNRS ; Hong Kong

Chin-écrit et Afr-oral: la rencontre entre la Chine, monde où l'écriture a joué et continue à exercer un rôle primordial, et l'Afrique, au sein de laquelle l'essentiel du savoir s'est transmis durant des millénaires essentiellement de façon orale constitue un évènement, à l'échelle de l'histoire des civilisations, de toute première importance. Or, si, dans l'immédiateté du phénomène présent, la croissance rapide des relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Afrique a déjà retenu l'attention de nombreux chercheurs et fait couler beaucoup d'encre, il est étonnant de constater que cet aspect de la rencontre en profondeur, par le biais de ces échanges, entre une tradition écrite (Chin-écrit) et une orale (Afr-oral) a peu retenu l'attention. Nous nous proposons d'aborder modestement ce vaste thème en réfléchissant sur la stratégie de diffusion de la Médecine traditionnelle chinois en Afrique et des difficultés rencontrées dans ce processus ainsi que des pédagogies employées pour permettre aux Africains d'apprendre le chinois.

Double panel 15h-17h et 17h30-19h30, salle 10, Ecole nationale supérieure de Paris Belleville (ENSAB) 60 boulevard de la Villlette 75019 Paris

8. GLOBALISATION DES MODELES PRODUCTIFS ET INNOVATION DANS LES PAYS EMERGENTS : RECHERCHE COMPARATIVE SUR LES POLITIQUES INDUSTRIELLES DANS PLUSIEURS PROVINCES CHINOISES ET INDIENNES

THE GLOBALIZATION OF PRODUCTION MODELS AND INNOVATION IN EMERGING ECONOMIES: COMPARATIVE RESEARCH ON SUB-NATIONAL INDUSTRIAL POLICIES IN INDIA AND CHINA

Coordination: Loraine Kennedy

Des « nouveaux pays industrialisés » aux « pays émergents » : Quel(s) changement(s) dans l’analyse du développement économique ?, Alain Piveteau ;, Eric Rougier ; Université de Bordeaux IV

Le processus de réforme économique en Inde et l’affirmation de politiques industrielles singulières à l’échelle infranationale., Loraine Kennedy ; EHESS-CNRS

L’articulation des politiques industrielles centrales et locales en Chine : forces et faiblesses de l’autoritarisme fragmenté de l’État chinois, Jean-François Huchet ; Centre national de la recherche scientifique Hong Kong

Geely : Une trajectoire de rattrapage et d’internationalisation dans l’industrie automobile chinoise, Giovanni Balcet ; University of Turino ;, Xavier Richet ; Université Sorbonne Nouvelle - Paris III, William-Hua Wang ; Euromed Business School, Marseille

NEW PARADIGMS OF GLOBALISATION

Un film de Bernard GANNE et Jean-Paul PENARD, Bernard GANNE, Jean-Paul PENARD, NGUYEN Quy Nghi

1. LA PAROLE MUSICALE

THE MUSICAL TALK

Coordination : Fabrice CONTRI ;

Tous les moyens sont bons ! À propos du chant des Bauls du Bengale, Laurent AUBERT ; Genève

La vocalité chez les compositeurs chinois contemporains, Marie-Hélène BERNARD ; Sorbonne Paris IV

D’abord la musique ensuite la parole ? La pensée musicale carnatique (Inde du Sud), Fabrice CONTRI ;

La notation en mots dans les œuvres musicales chinoises, François PICARD ;

2. PATRIMONIALISATIONS COLONIALES – APPROCHES TRANSVERSALES (1) / INVENTION DES PATRIMOINES EN CONTEXTE COLONIAL

COLONIAL HERITAGISATION – À CROSS DISCIPLINARY APPROACH (1) / CREATING A HERITAGE IN A COLONIAL CONTEXT

Coordination : Alexandra LOUMPET-GALITZINE

Discutant : Dominique POULOT

« Le dessin, première étape de la patrimonalisation ? l’exemple de la pirogue », Viviane FAYAUD Centre national de la recherche scientifique-Fondation maison des sciences de l’homme

« L'invention du monument historique dans le contexte cosmopolite égyptien (1870-1890)", Mercédès VOLAIT Centre national de la recherche scientifique – Institut national d’histoire de l’art

"Le Général de Beylié et Angkor (1900-1910) : lorsque patrimonialisation rime avec stratégie", Jean-François KLEIN Institut national des langues et civilisations orientales

« Le Comité des antiquités turkestanais (Turkomstaris) et l’élaboration de la stratégie de patrimonialisation en Asie centrale postrévolutionnaire », Svetlana GORSHENINA Centre national de la recherche scientifique-Fondation maison des sciences de l’homme

« Le Musée missionnaire ethnologique du Latran. De la collecte à la patrimonialisation des cultures africaines et océaniennes », Laurick ZERBINI Université Lumière Lyon 2

3. PATRIMONIALISATIONS COLONIALES – APPROCHES TRANSVERSALES (2) / ENJEUX ET METAMORPHOSES

COLONIAL HERITAGISATION – À CROSS DISCIPLINARY APPROACH (2) / ISSUES AND METAMORPHOSES

Coordination: Alexandra LOUMPET-GALITZINE

Discutant : Jean-François STASZAK

« Musées archéologiques en Asie dans la première moitié du XXe siècle », Yoshinori ICHIKAWA Cité Internationale Universitaire de Paris

S’exposer sous le regard de l’Autre : Enjeux politiques des patrimonialisations dans le royaume bamoun (Ouest Cameroun) sous administration française, Alexandra LOUMPET-GALITZINE Centre national de la recherche scientifique-Fondation maison des sciences de l’homme

« Le patrimoine colonial de l’Afrique centrale : quel avenir ? Comment revisiter l’art colonial ? », Sabine CORNELIS Musée Royal de l’Afrique centrale

« La mémoire comme pratique sociale : Héritage Immatériel et Matériel », Françoise VERGES

« Patrimoine naturel en Afrique de l’Ouest : de l’arboretum de l’IFAN au Parc naturel Bangr Weogo (Ouagadougou, Burkina Faso) »., Benoit HAZARD Centre national de la recherche scientifique-Fondation maison des sciences de l’homme

4. PATRIMOINE, IDENTITES, TRANSMISSION EN ASIE DU SUD-EST

CULTURAL HERITAGE, IDENTITIES AND TRANSMISSION IN SOUTHEAST ASIA

Coordination : Antonio GUERREIRO

Dominique ROLLAND

Les enjeux de la mémoire coloniale au camp de rapatriés d’Indochine de Sainte Livrade sur Lot, Dominique ROLLAND ;

Diversité culturelle, identités et collections en Indonésie et en Fédération de Malaisie, Antonio GUERREIRO ; SEEA, musée du quai Branly Paris

Le fonds photographique du Musée Guimet , valorisation et diffusion, Jérôme GHESQUIERES ;

Pratiques et transmission des jarres de prestige à Bornéo, Nicolas CESARD ; École des hautes études en sciences sociales

Coopération muséale au Vietnam : une réalisation récente, le musée de la femme, Christine HEMMET ; Musée du Quai Branly

De l’art de servir à l’art d’être servi : les artistes du théâtre royal du Cambodge, H. Suppya NUT ; Université de Cologne, À.VALLARD ;

5. INTERCULTURALITE DANS LES ARTS PERFORMATIFS EN ASIE : TERRAINS ET METHODES

INTER-CULTURALITY IN THE PERFORMATIVE ARTS IN ASIA: GROUNDS AND METHODS

Coordination : Françoise QUILLET ;

Modérateur : Hervé PEJAUDIER ;

La bonne âme du Sichuan, pièce de Brecht adaptée en P’ANSORI CORÉEN, Yumi HAN ; Centre national de la recherche scientifique-Paris 7

Une adaptation coréenne du SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ, Hervé PEJAUDIER ; Centre national de la recherche scientifique-École des hautes études en sciences sociales

En attendant Godot par Wu Hsing Kuo., Françoise QUILLET ; Interculturalité et choréia, Jean-Marc QUILLET ;

Formateur musique au CEFEDEM Danse de Haute-Normandie ;

1. MINORITES TIBETAINES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE : CREATIONS ARTISTIQUES ET LITTERAIRES CONTEMPORAINES

TIBETAN MINORITIES IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA: MODERN ARTISTIC AND LITERARY CREATIONS

Coordination : Nathalie GAUTHARD ;

L’aspect caché, le non-dit dans la poésie dite ‘obscure’ de Jangbu, Heather Marie STODDARD ; Institut national des langues et civilisations orientales

Évolution et transformation d’une célèbre chanson tibétaine, Dorje Tsering CHENAKTSANG ;

Création littéraire et histoire: (d) écrire la catastrophe au Tibet, Françoise ROBIN ; Institut national des langues et civilisations orientales

Arts vivants tibétains : les nouvelles scènes de Gesar, Nathalie GAUTHARD ; Université de Nice Sophia Antipolis,Nice

2. NOUVELLES RECHERCHES SUR L’HISTOIRE DES REPRESENTATIONS EN EXTREME-ORIENT AU DEBUT DU XXE SIECLE

NEW RESEARCHES ABOUT THE HISTORY OF REPRESENTATIONS IN EAST-ASIA DURING THE EARLY TWENTIETH CENTURY

Coordination : Xavier PAULES ;

Clichés de l’Allemagne coloniale sur la Chine, 1900-1950, Clémence ANDREYS ; ATER à l’Université Stendhal – Grenoble 3

Une identité complexe à facettes multiples – les acteurs coréens dans les années 1930, à travers leurs voix, CHA Yejin ;

Filles publiques, maisons closes et quartier réservé. La gestion de la prostitution dans la ville de Hanoi des années 1870 aux années 1950, Isabelle TRACOL-HUYNH ; Université Lumière – Lyon 2

Designed in America made in Japan: Remarque sur les équipements domestiques et administratifs de l’armée d’occupation 1945-1951, Anne GOSSOT ; Université Bordeaux 3 & Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie

3. LES ARTS ZEN, LECTURE PHENOMENOLOGIQUE

ZEN ARTS, PHENOMENOLOGICAL READING

Coordination : Joël BOUDERLIQUE ;

Le iaïdô, l'art vivant du sabre japonais, Philippe SABATIER ; Bretagne

L’Aïkido et l’expérience originaire de l’Etre, Lucien LEMAIRE ;

La calligraphie, voie d’accès à l’origine des formes, Akinobu KURODA ;

La rencontre du jardin Zen, Joël BOUDERLIQUE ;

4. CORRESPONDANCES ENTRE LES ARTS ET AVEC LES LETTRES EN ASIE, LES NOTIONS DE VIDE ET D’INACHEVE EN REGARD DE LA « PERFECTION » D’UNE ŒUVRE

CORRESPONDENCES BETWEEN ARTS AND WITH LITERATURES IN ASIA NOTIONS OF “EMPTINESS” AND “INCOMPLETENESS” FACING THE “PERFECTION” OF A WORK

Coordination : Véronique ALEXANDRE JOURNEAU ;

De l’acte créateur jamais achevé dans les œuvres artistiques sino-coréennes (poésie et peinture) - Une appréciation de la notion de shen 神, Philippe THIEBAULT ; Université Sejong Séoul ;

L’« imparfait » en tant que voie d’accès à l’absolument invisible ou à l’au-delà de l’Être - Une métaphysique de l’éphémère ou du fugitif, Akinobu KURODA ; Université de Cergy-Pontoise

Les notions de vide et d’inachevé en esthétique chinoise (musique, peinture et poésie), Véronique ALEXANDRE JOURNEAU ; Centre national de la recherche scientifique - Paris-Sorbonne

Vanitatos et vaniteros, le vide contemporain entre l’Occident et l’Orient dans l’art contemporain, SIM EunLog ; École des hautes études en sciences sociales

Regard sur le « vide » dans l’art chinois, JIA Jinli ; Uuniversité des sciences de Pékin

Il est prévu qu’un discutant et/ou un président de session tienne le rôle du vis-à-vis occidental., Michel DRAY ;

5. ENTRE IMAGES ET IMAGINAIRES : REFLEXIONS AUTOUR DES REPRESENTATIONS DE LA MUSIQUE EN ASIE DU SUD

BETWEEN IMAGES AND IMAGINARIES : THOUGHTS ON SOUTH ASIAN MUSIC’S REPRESENTATIONS

Coordination : Jeanne MIRAMON BONHOURE ;

Représentations visuelles et discursives sur les chants caitī et kajlī à Varanasi, de la fin du 20ème siècle à nos jours., Julien JUGAND ; Paris Ouest Nanterre / École pratique des hautes études (Ethnologie, Histoire)

Le musicien hindustani et les deux voies de la musique : entre la figure de l’homme-saint et celle du musicien de cour., Ingrid LE GARGASSON ; École des hautes études en sciences sociales

Images, mythes et symboles: les représentations de la flûte dans la création et les pratiques artistiques à l’orée du 21ème siècle en Inde du Nord., Jeanne MIRAMON BONHOURE ; Paris IV Sorbonne

Figurer un non-dit : hautbois et joueurs de hautbois dans l’iconographie et l’imagerie tamoules., William TALLOTTE ; Musée du quai Branly

6. L’IMPACT DE L’ENGOUEMENT POUR LES FEUILLETONS TELEVISES COREENS SUR LA REGION ASIE EN CONSTRUCTION CULTURELLE

THE IMPACT OF THE CRAZE FOR KOREAN TELEVISION SERIES ON THE ASIA IN CULTURAL CONSTRUCTION

Coordination : Eun-Sook CHOI

Perspectives pour les ‘Hallyu Dramas’ en Asie, Eun-Sook CHOI ; Université du Havre

L’acceptation du Hanju (feuilletons télévisés coréens) chez les femmes chinoises, Lihong MA ; Université Jinan de Canton

Contre l’impérialisme de l’image bourgeoise, Eric GUNAWAN ; Institut des Arts de Jakarta

Femmes et la culture populaire coréenne au Nord-Est de l’Inde, Gayatri RATHORE ; École Doctorale Sciences Po

Les relations Afrique-Asie à travers les feuilletons télévisés: comment les Africains à Hong Kong conceptualisent la ‘coréanité’ à travers les feuilletons télévisés du Hallyu., Adams BODOMO ; Université de Hong Kong

1. DE MORT A ANCETRE : STATUT ET TRANSFORMATIONS DU CORPS (CHINE, INDONESIE, JAPON, MELANESIE, VIETNAM)

FROM DEAD TO ANCESTOR: STATUS AND TRANSFORMATIONS OF THE BODY (CHINA, INDONESIA, JAPAN, MELANESIA, VIETNAM)

Coordination : Aurélie NEVOT ;

Discutant : Jeannine KOUBI ;

Les Chams et le corps mort, Agnès DE FEO ; Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine (IRASEC)

Se délivrer des morts : un aspect de la vie en Mélanésie, Monique JEUDY-BALLINI ; Centre national de la recherche scientifique

Changement de paradigme dans le traitement de la mort entre la fin du VIIe et le début du VIIIe siècle au Japon., François MACE ; Institut national des langues et civilisations orientales

« Construire » un esprit qui prête l’oreille : le corps de l’ancêtre chez les Yi (Chine), Aurélie NEVOT ; Centre national de la recherche scientifique

2. MORTS INVISIBLES ET CADAVRES CACHES AU JAPON ET A TAIWAN : DEBATS SUR LA CREMATION, LA PAUVRETE ET LES MORTS SOLITAIRES DANS LES VILLES, L’EXECUTION DE CRIMINELS ET LES PRATIQUES DE MOMIFICATION

INVISIBLE DEATHS AND HIDDEN CORPSES IN JAPAN AND TAIWAN : DEBATES ABOUT CREMATION, URBAN POVERTY AND SOLITARY DEATHS, THE EXECUTION OF CRIMINALS, AND MUMMIFICATION PRACTICES

Coordination : Mary PICONE ;

Protestations contre la construction de crématorium au Japon., Elizabeth KENNEY ; Kansai Gaidai University (Osaka)

Réintroduction et diffusion des pratiques de momification à Taiwan (1959-2010), Douglas GILDOW ; Université de Princeton

Ignorés de leur vivant, invisibles après leur mort: les corps de SDF et le problème des cadavres 'sans liens' (muen) au Japon., Mary PICONE ; École des hautes études en sciences sociales

Les Média populaires et le drame invisible de la chambre mortuaire au Japon., Mark HOLLSTEIN ; Université Kansai Gaidai Osaka

3. ENFANCES ALTAÏQUES : LA FABRIQUE DES HOMMES EN ASIE INTERIEURE

ALTAIC CHILDHOOD: THE MAKING OF HUMANS INNER ASIA

Coordination : Carole FERRET ;

La construction de l'enfant chez les peuples mongols, Gaëlle LACAZE ; Université de Strasbourg

Le massage du bébé kazakh: décoller les omoplates pour humaniser, Anne-Marie VUILLEMENOT ; Université Catholique de Louvain

Rites de la petite enfance et ambivalence du statut de l'enfant chez les Iakoutes, Carole FERRET ; Centre national de la recherche scientifique

Les enfants comme acteurs rituels dans les pratiques d'hier et d'aujourd'hui en Sibérie, Alexandra LAVRILLIER ;

Le renne et la personne dans les représentations des enfants d'éleveurs de rennes sibériens et leur vision de l’avenir, Olga ULTURGASHEVA ; Scott Polar Research Institute Cambridge

4. LES LIEUX PUISSANTS EN ASIE DU SUD-EST : DEFINITION, CARACTERISATION, FONCTION

POWERFUL PLACES IN SOUTH-EAST ASIA: DEFINITION, CHARACTERISTICS, AND FUNCTION

Coordination : Anne Yvonne GUILLOU ;

Discutant: Elisabeth CLAVERIE ;

Les Pura Dalem de Bali, Indonésie, Catherine BASSET ; Centre national de la recherche scientifique – École des hautes études en sciences sociales

La boromey, principe énergétique circulant dans les lieux puissants au Cambodge, Anne Yvonne GUILLOU ; Centre national de la recherche scientifique

Lieux puissants et lieux du chant à Tanjung Bunga (île de Flores, Indonésie orientale, Dana RAPPOPORT ; Centre national de la recherche scientifique

La géographie sacrée du Campā ancien, Anne-Valérie SCHWEYER ; Centre national de la recherche scientifique

5. LES REGARDS EXTERIEURS SUR LE CHAMANISME. REJETS ET ACCEPTATIONS, ENTRE L’ETHNOGRAPHIE, LES DYNAMIQUES DE CONVERSION ET LES REPRESENTATIONS OCCIDENTALES

EXTERNAL PERCEPTION OF SHAMANISM. REJECTION AND ACCEPTATION, BETWEEN ETHNOGRAPHY, RELIGIOUS CONVERSIONS AND WESTERN REPRESENTATIONS

Coordination : Ksenia PIMENOVA ;

Discutant : Roberte HAMAYON

L’étude du chamanisme en URSS et le cas d’ethnologue Andrei Popov, Mikhail ROSHCINE ; Académie des Sciences de la Russie (Moscou)

« Mes parents aussi sont en Enfer ». Relectures des pratiques rituelles des Tchouktches en contexte de conversion au protestantisme, Virginie VATE ; École pratique des hautes études – Centre national de la recherche scientifique

Transformer les « prières pour la chance » en « cultivation correcte » : rejet du chamanisme et revendication d’orthodoxie dans le bouddhisme contemporain en Corée du sud., Florence GALMICHE ; Centre national de la recherche scientifique-École des hautes études en sciences sociales

Le chamanisme coréen sur les scènes occidentales: rituel spectaculaire, ou spectacle rituel ?, Hervé PEJAUDIER ; Centre national de la recherche scientifique-École des hautes études en sciences sociales

6. QUELQUES EXPRESSIONS ET REPRESENTATIONS DE L’AMOUR EN ASIE ET DANS LE PACIFIQUE

SOME EXPRESSIONS AND REPRESENTATIONS OF LOVE IN ASIA AND THE PACIFIC

Coordination : Delphine ORTIS ;

Amour et séparation au Timor-Leste, Judith M. BOVENSIEPEN ; Musée du Quai Branly

Jouer avec l'eau pour faire naître une étincelle : rites du nouvel an arakanais (Birmanie), Alexandra DE MERSAN ; Centre national de la recherche scientifique

‘Quelque chose arriva’ (kuch hua) ! Quel amour lie Zohra Bībī à Ghāzī Miyān ?, Delphine ORTIS ; École des hautes études en sciences sociales

L’amour est-il un concept pertinent dans les Hautes-Terre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ?, Almut SCHNEIDER ; École des hautes études en sciences sociales

7. UNE APPROCHE ANTHROPOLOGIQUE DES RELATIONS D’AMOUR ET DE MARIAGE DANS TROIS SOCIETES D’ASIE

AN ANTHROPOLOGICAL APPROACH TO LOVE AND MARRIAGE RELATIONSHIPS IN THREE ASIAN SOCIETIES

Coordination : Catherine CAPDEVILLE ZENG ;

« Évolution des stratégies matrimoniales dans le Japon contemporain – À partir de l’exemple de l’île de Hachijôjima », Jean-Michel BUTEL ; Institut national des langues et civilisations orientales

« La cour pré-maritale chez les Mangyan Patag (Mindoro, Philippines) », Elisabeth LUQUIN ; Institut national des langues et civilisations orientales

« Les échanges entre le côté de la fiancée et le côté du fiancé lors des mariages dans un village chinois et la relation d’amour », Catherine CAPDEVILLE-ZENG ; Institut national des langues et civilisations orientales

1. LES VILLES DOUBLONS EN ASIE ORIENTALE

“TWIN TOWNS” IN ORIENTAL ASIA

Coordination : Nathalie FAU, Jacques IVANOFF

L’internalisation des villes frontières dupliquées thaïlandaises et laotiennes : des stratégies de contrôle de l’intégration régionale à l’origine de nouvelles formes urbaines ?, Elsa LAINE ; Institut national des langues et civilisations orientales

La colonisation adaptative birmane en Thaïlande, Maxime BOUTRY ; Centre national de la recherche scientifique

Poipet/RongKlua, le rhizome cambodgien et la résilience thaïe, Thierry LEJARD ;, Jacques IVANOFF ; Centre national de la recherche scientifique

Les villes doublon orphelines, Olivier FERRARI ; Centre national de la recherche scientifique

Johore Barhu/Singapour : villes doublons ou métropoles transfrontalières ?, Nathalie FAU ; Université Paris Diderot-Paris 7

Faire face à la Chine : se développer sans se perdre, l’exemple de Lào Cai sur le corridor Kunming-Hanoi, Marie MELLAC ; Centre national de la recherche scientifique

Les villes frontalières chinoises : stratégies territoriales et dynamiques transfrontalières., Sébastien COLIN ; Institut national des langues et civilisations orientales

2. LES NOUVELLES FIGURES DE LA PRODUCTION IMMOBILIERE DANS LES MEGALOPOLES ASIATIQUES : NORMALISATION DES PROJETS D’AMENAGEMENT ET TRANSFORMATION DES GRANDS EQUILIBRES URBAINS

NEW PATTERNS OF PROPERTY DEVELOPMENT IN ASIAN MEGACITIES STANDARDISATION OF CONSTRUCTION PROJECTS AND CHANGE IN SPATIAL AND SOCIAL BALANCE

Coordination : Natacha AVELINE-DUBACH ;

Les bidonvilles des métropoles indiennes face aux grands projets urbains et à la promotion immobilière : tendances récentes à Delhi., Véronique DUPONT ; Université Paris 1 Panthéon Sorbonne – IRD

Investisseurs privés et formes nouvelles d’urbanisation en périphérie de Phnom Penh, Céline PIERDET ; Université de Technologie de Compiègne

L’extension du périmètre d’urbanisation du Grand Hà Nôi, périurbanisation et libéralisation des marchés fonciers, Sylvie FANCHETTE ; Université Panthéon Sorbonne ;

Réinvention des styles de vie et des normes sociales dans la Chine contemporaine, une étude sociologique des modalités de coexistence et de conflits autour des nouveaux propriétaires à Pékin, Judith AUDIN ; Paris Sciences Po

La financiarisation des filières de production urbaine à Tôkyô, nouvelles géographies des immeubles et mutations du bâti sous l’effet du développement des fonds REIT, Natacha AVELINE-DUBACH ; Centre national de la recherche scientifique

3. ÉMERGENCE D’UNE OU DE « MODERNITE(S) ASIATIQUE(S) » ? ENTRE MODELES IMPORTES ET RESISTANCES LOCALES

THE EMERGENCE OF ASIAN “MODERNITIES”? BETWEEN IMPORTED MODELS AND LOCAL RESISTANCES

Coordination : Nathalie LANCRET ; Inès GAULIS ;

Modernité/importation de modèles étrangers, l’émergence de la modernité à Bangkok, Sophie Clément-CHARPENTIER ; École des hautes études en sciences sociales

La fabrication urbaine pour le tourisme à Siem Reap, entre aspiration à la modernité et permanences locales, Adèle ESPOSITO ; Université Paris-Est

Le patrimoine urbain en Asie : une aspiration à la modernité ?, Inès GAULIS ; Centre national de la recherche scientifique

La constitution du réseau de transport public de Hanoi : la chimère de l’articulation urbanisme-transport dans une capitale au développement rapide., Clément MUSIL ; Université Paris-Est

4. TRAJECTOIRES ET TERRITOIRES DE L’URBAIN EN ASIE ORIENTALE

URBAN TRAJECTORIES AND URBAN TERRITORIES IN EASTERN ASIA

Coordination : Manuelle FRANCK ;

Discutant : Thierry SANJUAN ;

Emprunts et empreintes, héritages et hybridation des modèles asiatiques, Nathalie LANCRET ; AUSSER/IPRAUS, Bruno FAYOLLE-LUSSAC ; AUSSER/IPRAUS

La rue en Asie, Antoine BRES ; UMR 8586 PRODIG – Paris 1, Thierry SANJUAN ; UMR 8586 PRODIG – Paris 1

Appartements et production de la ville à Séoul et Pyongyang, Valérie GELEZEAU ; Ecole des hautes études en sciences sociales, Emmanuel CERISE ; AUSSER/IPRAUS

Les nouvelles dimensions de la ville en Asie, Nathalie FAU ; Université Paris-Diderot, Manuelle FRANCK ; INALCO

5. VIRTUAL SAIGON : ECRITURE D’UNE NOUVELLE HISTOIRE DE LA VILLE A PARTIR DES DOCUMENTS VISUELS

VIRTUAL SAIGON : WRITING A NEW HISTORY OF THE CITY FROM VISUAL DOCUMENTS

Coordination : François GUILLEMOT ;

L’évolution de Saigon à Hô Chi Minh-Ville par les cartes, approche diachronique, Emmanuelle PEYVEL, Dorothée RIHAL

Naissance et développement de Cholon par les cartes, Laurent GEDEON

L’organisation du système des cours d’eau de Saigon de 1815 à 1954, Ton Nu QUYNH TRAN, Truong HOANG-TRUONG

Regards croisés sur l’historiographie récente de Saigon : lieux d’histoire, lieux de mémoires, François GUILLEMOT

6. FORME URBAINE ET VIE SOCIALE : ORIGINE ET EVOLUTION DES QUARTIERS, PASSAGE DE LA CAMPAGNE A LA VILLE

URBAN FORM AND SOCIAL LIFE, ORIGIN AND EVOLUTION OF DISTRICTS, TRANSITION BETWEEN COUNTRY TO CITY

Coordination : Yunjoo LEE ; Etienne MONIN

Phases de développement des villes chinoises, Clément-Noël DOUADY ; Centre national de la recherche scientifique

Tianzifang : une redefinition de l’image de shanghai, Florence PADOVANI ; Paris 1 Sorbonne

Fragments vernaculaires dans la ville. le pericentre de seoul a la lumiere des faubourgs de paris, Yunjoo LEE ; Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Une gouvernance technologique pour l’amenagement durable : logiques de recompositions agricoles et integration a la metropole emergente de shanghai, Etienne MONIN ; Université Paris 1

7. PRODUCTION ET GESTION DE LA VILLE : DYNAMIQUE DU PRIVE ET DU PUBLIC, ET LEURS CONSEQUENCES

PRODUCTION AND MANAGEMENT OF THE CITY: PRIVATE AND PUBLIC DYNAMIC, AND THEIR CONSEQUENCES

Coordination : Nathalie LANCRET ; Inès GAULIS

Quand les victimes entrent dans le système La mutation des trajectoires individuelles dans la ville chinoise d’aujourd’hui, Hehui LIAO ; Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Les nouveaux codes de la production urbaine « privée » au Cambodge, Adeline CARRIER ; Centre national de la recherche scientifique

Le renouveau de la planification urbaine de Phnom Penh, Eric HUYBRECHTS ; Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île-de-France (IAU-IdF)

Gérer Manille, Yves BOQUET ; Université de Bourgogne

1. FEMMES, ECRITURES, MONDIALISATION DANS L’ASIE CONTEMPORAINE

WOMEN, WRITINGS, GLOBALIZATION IN THE CONTEMPORARY ASIA

Coordination : Marie LAUREILLARD ; XU SHUANG ;

Présidente de session : Claire DODANE

Au croisement de la littérature monde et des écritures féminines dans le Japon contemporain : inventions et apories, Cécile SAKAI ; Université Paris-Diderot Paris 7 ;

Une nouvelle génération d’auteures : femme, mondialisation, écriture dans la littérature vietnamienne contemporaine, Doan CAM THI ; Institut national des langues et civilisations orientales

Femmes écrivains en Chine post-révolutionnaire de 1990 à nos jours : construire une nouvelle identité féminine, XU Shuang ; Université Paris-Diderot Paris 7 ;

Une nouvelle définition de la femme forgée dans un contexte mondialisé à travers les œuvres de Li Ang, Hsia Yu et autres écrivaines taiwanaises d’aujourd’hui, Marie LAUREILLARD ; Université Lumière-Lyon 2 ; IETT

Femme, maternité et société coréenne dans l’écriture d’O Jeong-hui, LE Min Sook ; Université Paris Diderot Paris 7 ; IETT

2. HINDOUISME ET SECULARISME

HINDUISM AND SECULARISM

Coordination Jean-Louis HALPERIN ;

Que reste-t-il aujourd’hui du droit hindou ?, Jean-Louis HALPERIN ; Centre nationale de la recherche scientifique

L’interprétation des pratiques religieuses par la Cour suprême, Mesmin SAINT-HUBERT ; CREDESPO (Centre de Recherche et d’Étude en Droit et Science politique) ;

Laicités en Asie du Sud et du Sud; Est – Essai de modélisation, Vincent DEPAIGNE ; School of Oriental and African Studies; Londres. La présentation proposée visera à examiner comment le concept de laïcité peut être réévalué à la lumière de plusieurs expériences constitutionnelles asiatiques.

3. LES MODELES DE CITOYENNETE EN ASIE DU SUD

CITIZENSHIP MODELS IN SOUTH ASIA

Coordination : Stéphanie TAWA LAMA-REWAL ;

L'opinion publique pakistanaise existe-t-elle? La fabrication du consensus politique par les sondages en contexte de guerre, Amélie BLOM ; Institut d'études de l'Islam et des Sociétés du Monde Musulman

Genre et citoyenneté au Pakistan, Virginie DUTOYA ; Sciences-Po

Sécularisme, islam et « esprit de la Libération » : Les représentations contradictoires de la citoyenneté au Bangladesh, Jérémie CODRON ; Sciences Po – Institut des langues et civilisations orientales

Les transformations de la citoyenneté au Népal, Marie LECOMTE TILOUINE ; Centre national de la recherche scientifique

Le modèle indien de citoyenneté : communication, interprétations, contestations, Nicolas JAOUL ; Centre national de la recherche scientifique, Stéphanie Tawa Lama-REWAL ; Centre national de la recherche scientifique

4. SOCIETE CIVILE ET INTERNET EN CHINE : AU-DELA DES PARADOXES

CIVIL SOCIETY AND THE INTERNET IN CHINA: BEYOND PARADOXES

Coordination : Olivier ARIFON ;

L'espace normatif en Chine et les débats en ligne, Anna ZYW ; Institut national des langues et civilisations orientales

Espaces négociés et autoritarismes démocratiques, Olivier ARIFON ; Université de Strasbourg

Les intellectuels chinois sont-ils tous des geeks ?, Agnes GAUDU, Chef de la rubrique Chine Courrier International

1. BIODIVERSITE ET SOCIETES OCEANIENNES FACE AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

BIODIVERSITY AND POLYNESIAN SOCIETIES IN FRONT OF GLOBAL WARMING

Coordination : Sébastien LARRUE ;

La forêt de nuage de Tahiti menacée par le réchauffement climatique, Université de Clermont-Ferrand 2, Robin POUTEAU ; Université de Polynésie française, Jean-Yves MEYER ; Délégation à la Recherche,Gouvernement de Polynésie française, Ravahere TAPUTUARAI ; Ma Nature

Dynamique de colonisation de Spathodea campanulata (Bignoniaceae) sur Tahiti (Polynesie française), Dr. Sébastien LARRUE ;

Un sanctuaire aux portes du monde ? Mondialisation et risques à Ouvéa, Iles Loyauté (Nouvelle-Calédonie), Mathias FAURIE ;

Les impacts des espèces allochtones sur les milieux de Nouvelle-Calédonie, Pr Jean-Michel LEBIGRE ; Université de la Nouvelle-Calédonie ;

Représentations sociales de la biodiversité : l’apport des collections photographiques, Dr. Viviane FAYAUD ; Centre national de la recherche scientifique

2. LES ARCHIPELS CORALLIENS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE : DES « SYSTEMES DE RESSOURCES » VULNERABLES ?

AREA CORAL ARCHIPELAGOS: VULNERABLE “SYSTEMS OF RESOURCES” IN FACE OF CLIMATE CHANGE?

Coordination : Alexandre MAGNAN ;

Les variations récentes du niveau de la mer, Guy WÖPPELMANN ; Centre national de la recherche scientifique

Bilan des impacts potentiels du changement climatique sur les systèmes coralliens, Paolo PIRAZZOLI ; Centre national de la recherche scientifique

Conséquences sur le « système de ressources » et vulnérabilité(s) induite(s), Virginie DUVAT ; Université de la Rochelle

Les marges de manœuvre pour l’adaptation (À. Magnan, présence confirmée), Alexandre MAGNAN ;

1. CE QUE LE JAPON NOUS DIT DE SES ENFANTS ET DE LA JEUNESSE EN GENERAL

WHAT JAPAN TELLS US ABOUT ITS CHILDREN AND, MORE GENERALLY, ABOUT YOUTH

Coordination : Christian GALAN ;

L’enfant au Japon : une définition à la croisée des préoccupations politiques, juridiques et sociales, Isabelle KONUMA ; Institut nationale des langues et civilisations orientales

La question des droits de l’enfant au Japon : regards croisés, Christian GALAN ; Institut des langues et civilisations orientales

La « naissance » de l’écrivain adolescent dans le Japon contemporain, Dan FUJIWARA ; Université de Toulouse-le Mirai ; Institut des langues et civilisations orientales

Réception et réappropriation par les jeunes Chinois de la culture populaire enfantine et de jeunesse japonaise, Gladys CHICHARRO SAITO ; Université Paris 8

2. PSYCHOLOGIE CLINIQUE, ENTRE DIVERSITE CULTURELLE ET MONDIALISATION DE LA VIE VIRTUELLE. TREIZE ANS DE COOPERATION FRANCOPHONE EN ASIE DU SUD-EST

CLINICAL PSYCHOLOGY, BETWEEN CULTURAL DIVERSITY AND THE GLOBALIZATION OF VIRTUAL LIFE. THIRTEEN YEARS OF FRENCH COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA

Coordination : Odette LESCARRET ; NGUYEN Ngoc DIEP ;

Intervenir dans la formation des psychologues à Hanoi. Une rencontre plurielle, des rencontres singulières., Alexandre VIGNE ; Université de Nîmes, Marie Christine GIRARDEAU ; Université de Nîmes

Vie virtuelle; crise d’adolescence et projet d’avenir des jeunes de Hanoi., NGUYEN Ngoc Diep ; Université des Sciences Sociales et Humaines de Hanoi (Vietnam); Laboratoire « Psychologie du Développement et des Processus de Socialisation (PDPS) Toulouse le Mirail ;, LESCARRET Odette, Toulouse le Mirail

Rapport au savoir et rapport au pouvoir dans la rencontre interculturelle., Hervé LARROZE MARRACQ ; Université Toulouse Le Mirail, Vanna OP ; Université Royale de Phnom Penh; Cambodge

Co-inventer dans le respect culturel; l’accompagnement éducatif d’enfants vietnamiens porteurs de handicap., Annie COURET PRUVOST ; ADAPEI du Gers

Entre Liban et Viet Nam : une expérience de diversité humaine., Sabah SALIBA ; Université St Joseph à Beyrouth (Liban)

3. ATELIER SUR LA TRADUCTION APPLIQUEE AU DIALOGUE INTERCULTUREL FRANCE-ASIE : THEORIES TRADUCTOLOGIQUES ET PRATIQUES TRADUISANTES 11

WORKSHOP ON THE TRANSLATION APPLIED TO FRANCE-ASIA INTERCULTURAL DIALOGUE: TRADUCTOLOGY THEORY AND TRANSLATION PRACTICES

Coordination : Wanda DRESSLER ;

Théories traductologiques et pratiques traduisantes, J.René LADMIRAL ; Causa of Geneva University

Traduction et souverainetés nationales. Sur la normativité des sciences sociales, Rada IVEKOVIC ; Université de St Etienne France, Gulnar SARSIKEYEVA ; University. Lev Gumiliov Astana (Kazakhstan) ;

Altérité de la poéie orale turcique des Jyraous et pratiques traduisante, Gulnar GROUCHY ;

4. LES SYSTEMES DE RENSEIGNEMENTS ET LA CIRCULATION DES INFORMATIONS SUR L’ASIE CENTRALE ET LE CAUCASE AUX XIXE ET XXE SIECLES

INFORMATION SYSTEMS AND THE SPREAD OF INFORMATION IN CENTRAL ASIA AND CAUCASIA IN THE 19TH AND 20TH CENTURIES

Coordination : Svetlana GORSHENINA ;

Discutant : Jean-Robert RAVIOT

Philippe Efremov et Pierre Desmaison : deux figures méconnues du renseignement russe en Asie centrale précoloniale, Catherine POUJOL ; Institut national des langues et civilisations orientales

Reginald Teague-Jones et la formation d’un système de renseignement britannique en Transcaspie (1918-1919), Taline TER MINASSIAN ; Institut national des langues et civilisations orientales

La mission militaire française au Caucase : le rôle de Chardigny et de Poidebard, Anahide TER MINASSIAN ; Université Paris I

Les explorateurs français au Turkestan russe avant et après la Révolution de 1917 : entre science et travail de renseignement, Svetlana GORSHENINA ; Centre national de la recherche scientifique – Fondation maison des sciences de l’homme

Traductions et « Rideau de fer » : les sciences sociales occidentales dans les langues de l’URSS au fil de l’histoire soviétique, Vincent FOURNIAU ; École des hautes études en sciences sociales

5. ACTUALITES DU DISCOURS ASIATISTE (2001-2011)

THE DISCOURSE ON ASIANISM – EVOLVING FORMS (2001-2011)

Coordination : Céline PAJON

Discutant : Philippe PELLETIER ;

Qu’est-ce que l’Asie pour la Chine aujourd’hui ?, Valérie NIQUET ; Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS)

Résurgences du nationalisme, populisme et déclin de l'asiatisme en Asie du Sud-est, David CAMROUX ; Sciences Po

L’Asie et le discours asiatiste dans la relation Japon-Inde, Céline PAJON ; Ifri (Institut français des relations internationales)

Zheng He à la découverte de l'Australie ? Canberra et le nouvel asiatisme sino-centré, Fabrice ARGOUNES ; Université Paris Nord

6. NEOLOGISME ET SOCIETE

NEOLOGISM AND SOCIETY

Coordination : Xuyên LE THI ;

Discutant : Kasuhiko YATABÉ ;