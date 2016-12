Résumé

Les sociétés « socialistes » et « communistes » ont partagé avec les pays occidentaux, à des rythmes et avec une ampleur variables, une même matrice de développement industrialiste, scientiste et techniciste, née au XIXe siècle. Au cours du XXe siècle, les pays et les empires autoritaires, à l’économie planifiée et se revendiquant de l’idéologie communiste ont-ils développé un rapport particulier aux ressources naturelles, aux aléas et aux catastrophes, à l’environnement en général ? Comment les États et les sociétés qui en sont les héritiers font-ils face aujourd’hui à une crise environnementale devenue multiforme et globale : conséquences des catastrophes (Kychtym, Tchernobyl, Aral...) ; inégalités environnementales ; pollutions industrielles ; risques naturels et technologiques ; changement climatique, etc. ? Les séances s'organisent autour d'interventions portant principalement sur l’Europe centrale et orientale, la Russie, les ex-républiques soviétiques du Caucase et de l’Asie centrale, la Mongolie, la Chine, etc. Elles s’appuient sur des présentations de travaux en cours et des films documentaires. Des lectures préparatoires et la participation active aux débats sont attendues.