Résumé

M. Michael Jursa, Professeur à l’Université de Vienne (Autriche), invité par l’Assemblée des professeurs du Collège de France, sur la proposition des professeurs Pierre Briant (Chaire histoire et civilisation du monde achéménide et de l'empire d'Alexandre) et Jean-Marie Durand (chaire d'Assyriologie 2001-2011), donnera une série de leçons sur le thème « Empire achéménide et babylonien : histoire politique et administration ».