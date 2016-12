Annonce

Conférences d’Etudes Iraniennes Ehsan et Latifeh Yarshater

Présentation

Par convention avec la Persian Heritage Foundation (New York) et avec le concours du Collège de France, "Mondes iranien et indien" organise tous les deux ans à Paris une série de cinq conférences de haut niveau portant sur les études iraniennes, destinées aux universitaires et au public cultivé. Chaque série étudie un aspect de la culture iranienne sous différents angles.

Ces conférences sont publiées dans la collection des Cahiers de Studia Iranica. Elles portent le nom d’Ehsan et Latifeh Yarshater, en hommage au savant linguiste et fondateur de l’Encyclopaedia Iranica et à sa regrettée épouse.

Les 6èmes conférences seront présentés en novembre 2012 par Christoph WERNER (Professeur à l’Université de Marburg - Philipps-Universität) sur les "Aspects culturels et sociaux de l’institution du vaqf dans le monde iranien".

Collège de France

11, place Marcelin Berthelot, Paris Ve

17h - 18h (19-20-21-22-23 novembre 2012)

Programme

Lundi 19 novembre 2012

L’institution du vaqf en Iran

Mardi 20 novembre 2012

Mouvements mystiques et fondations pieuses : les Kujujī et les Ṣafavides au XIVe siècle

Mercredi 21 novembre 2012

Ville de lumière : Machhad et ses fondations d’illumination

Jeudi 22 novembre 2012

Robes d’honneur conférées par l’Imam Reżā

Vendredi 23 novembre 2012