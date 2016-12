Annonce

Présentation

L’information sur les livres disponibles a circulé sous de multiples formes dans l’Europe de l’Ancien Régime (correspondances, comptes rendus, projets de bibliothèques modèles, catalogues). Dans cette activité bibliographique diverse, le souci d’annoncer les parutions se combinait souvent avec celui d’analyser, de juger, de dresser une topographie du monde des lettres. Après s'être intéressé en 2012, à quelques grands acteurs de la mise en relation du monde des livres et du public des lecteurs, tels Peiresc, Gabriel Naudé ou Voltaire, le séminaire s'intéresse, en 2013, à l'approvisionnement des lecteurs et aux divers chemins des livres à leur public.

Organisation

Séminaire organisé par Sabine Juratic et Isabelle Pantin (IHMC-ENS), et Annie Charon (École nationale des chartes). En partenariat avec la Bibliothèque de l’École Normale Supérieure et la BnF-Bibliothèque de l’Arsenal

Programme

Vendredi, 11h-13h, Ecole normale supérieure, Paris

8 février

Isabelle Pantin, Divers chemins des livres à leur public : Le marché du livre, XVIe -XVIIe siècles

15 février

Sabine Juratic, Du libraire au lecteur, commerce et publicité du livre au XVIIIe siècle

22 février

Clara Fougerol (ENC), L'annonce des éditions musicales au XVIIIe siècle

1er mars

Isabelle Pantin et Sabine Juratic, Les périodiques et l’information sur les livres

22 mars

Jean-Pierre Vittu (Université d’Orléans), Métamorphoses des éphémères : les tables des journaux savants en Europe (fin XVIIe -fin XVIIIe siècles)

29 mars

Frédéric Barbier (EPHE – IHMC), La logistique des catalogues de bibliothèques

5 avril

Patrick Latour (Bibliothèque Mazarine), Publier la bibliothèque - les catalogues, instruments d'information des lecteurs

12 avril

Visite de la Bibliothèque de l'Arsenal

19 avril

Ève Netchine (BnF-Arsenal), Le marquis de Paulmy et l’information bibliographique

26 avril