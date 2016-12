Annonce

Présentation

Ce séminaire, animé par des étudiants de Master, des doctorants et des enseignants de l’Université d’Aix-Marseille / IREMAM, se propose de renouveler certaines approches en rapport avec l’histoire des écritures au Proche-Orient comme au Maghreb, à diverses périodes. Le séminaire sera l’occasion de s’interroger sur les statuts de l’écrit et de l’écriture dans les civilisations arabo-musulmane, persane, ottomane, berbère et hébraïque à la lumière de nouveaux documents ou matériaux.

Les axes disciplinaires privilégiés sont assez vastes afin d’enrichir cette nouvelle réflexion ; ils touchent aux domaines de l’épigraphie, la paléographie, la codicologie et la papyrologie, la numismatique et la sigillographie, sans oublier d’éventuels prolongements vers la linguistique historique, la grammaire, l’onomastique et la lexicographie. Les interventions seront fondées sur l’étude d’un ou de plusieurs documents interrogés selon l’un des axes thématiques.

Programme

Jeudi 07/03 (14h) : Monde iranien

Yves Porter (AMU/LA3M)



Ecriture et image dans le monde iranien “médiéval”

Parviz Abolgassemi (IREMAM)

L’écriture des textes zoroastriens avant l’Islam en Iran

Mercredi 20/03 (16h) : Études berbères

Intissar Sfaxi (doctorante IREMAM)

L’écriture libyque : origine et diffusion

Ramdane Touati (lecteur AMU)

Lexicographie berbère : entre textes anciens et vocabulaire moderne

Mercredi 17/04 (16h) : Monde ottoman

Ali Ben Sassi (doctorant IREMAM)

Ecritures, lapicides et artisans à travers les inscriptions de Tripoli d’occident

Can Yapıcıo ğ lu (AMU/IREMAM)

L’évolution des écritures osmanli à travers les documents d’archive

Jeudi 16/05 (16h) : Manuscrit arabe

Francesco Binaghi (doctorant AMU/IREMAM)

L’écriture de la grammaire et sa diffusion entre al-Andalus et Orient musulman :

Le cas des commentaires du Ǧumal d’al-Zaǧǧāǧī



Adeline Laclau

Les corans d’époque mamelouke : écritures et mises en page.

Le cas du manuscrit 6 de la Bibliothèque Nationale du Caire

Mercredi 29/05 (16h) : Études hébraïques

Francesca Gorgoni (doctorante CERMOM/INALCO)

Différentes graphies de manuscrits hébraïques entre Espagne, Provence et Italie

Erica Baricci (doctorante Ecole Doctorale Européenne en Philologie Romane/Université de Sienne, Italie)

Histoire d’un code hébreu et de ses écritures :

Le voyage du ms. Casanatense 3140 de la Provence à Rome

Mercredi 12/06 (16h) : Épigraphie arabe et islamique (1)

Anna Lagaron

Graffiti arabes du Sinaï

Martina Massullo (doctorante IREMAM)

Origine, évolution et diffusion de différents styles d’écriture monumentale en Asie centrale

Mercredi 26/06 (16h) : Épigraphie arabe et islamique (2)

Ludwig Ruault

Les graffiti islamiques des premiers siècles : particularités et intérêts pour l’histoire

Frédéric Imbert (AMU/IREMAM)

Figures du prophète Muḥammad dans les graffiti islamiques