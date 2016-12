Annonce

Les sociétés « socialistes » et « communistes » ont partagé avec les pays occidentaux, à des rythmes et avec une ampleur variables, une même matrice de développement industrialiste, scientiste et techniciste, née au XIXe siècle.

Au cours du XXe siècle, les pays et les empires autoritaires, à l’économie planifiée et se revendiquant de l’idéologie communiste ont-ils développé un rapport particulier aux ressources naturelles, aux aléas et aux catastrophes, à l’environnement en général ? Comment les États et les sociétés qui en sont les héritiers font-ils face aujourd’hui à une crise environnementale devenue multiforme et globale : conséquences des catastrophes (Kychtym, Tchernobyl, Aral...) ; inégalités environnementales ; pollutions industrielles ; risques naturels et technologiques ; changement climatique, etc. ?

À l’approche historique développée ces dernières années, s’ajoutera la volonté d’aborder ces territoires dans une double perspective, celle d’espaces socialement construits par des acteurs et des stratégies et celle d’espaces structurants pour l’action publique.

Laurent Coumel, Marc Elie, Marie-Hélène Mandrillon, Marie-Claude Maurel

Programme

Les 1er et 3e vendredi – 13h-15h

15 novembre : présentation de l’année, de quelques publications récentes, et du projet de recherche ANR-DFG : « Histoire environnementale du temps présent. L'URSS et les États successeurs, 1970-2000. Globalisation écologique et dynamiques régionales » / lectures préparatoires téléchargeables sur le site du séminaire

29 novembre : Sophie Hou , Université Paris 1, « L'instrumentalisation du facteur environnemental dans les projets de développement des réseaux d'hydrocarbures en Russie orientale »

6 juin : Pascal Grouiez, Université Paris 7, « La responsabilité sociale des entreprises à l'Est : comment appréhender les questions environnementales du point de vue des entreprises ? »

NB : Les interventions sont suivies d’une discussion amorcée par un spécialiste du champ ou du thème traité par l’intervenant. Des lectures préliminaires sont conseillées avant chaque séance. Séminaire ouvert aux étudiants de Master : 6 ECTS

Site web : : http://hemc.wahost.org/