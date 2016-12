Argumentaire du programme 2013-2014

Le programme de l’année 2013-2014, organisé en collaboration avec Sarga Moussa (UMR LIRE, CNRS), met l’accent sur la dimension comparatiste, donc plurielle, de l’orientalisme. On voudrait reprendre ici la question de l’orientalisme littéraire et culturel en approfondissant l’enquête menée par Lisa Lowe dans Critical Terrains. French and British Orientalisms (Ithaca et Londres: Cornell University Press, 1991). Dans le même esprit comparatiste, on considérera aussi bien l’Orient de l’empire ottoman que celui de la Perse ou de l’Inde. On souhaite par ailleurs décloisonner les disciplines en faisant se rencontrer anglicistes et francisants, mais aussi (liste évidemment non exhaustive) comparatistes, spécialistes des langues orientales, historiens, venus de France ou de l’étranger. On partira de l’idée d’une circulation des savoirs, donc du caractère dynamique des représentations orientalistes qui, fussent-elles parfois stéréotypées, n’en évoluent pas moins pour se transformer dans le temps et dans l’espace. On essaiera de voir si des spécificités nationales existent, et à quelle époque ; le cas échéant, on se demandera si des «modèles» orientalistes se développent de manière différente, du Moyen Âge au Romantisme, mais aussi s’ils migrent d’une aire culturelle à une autre, s’ils ne suscitent pas des résistances (aussi bien en Orient qu’en Occident, d’ailleurs); enfin dans quelle mesure ils se reconfigurent, entrent en interaction et éventuellement en concurrence.

Nos séances ont lieu un lundi par mois, de 18h à 19h30, à l'UFR d'Etudes Anglophones de l'Université Paris Diderot, salle 317, bâtiment Olympe de Gouges, 8, rue Albert Einstein, 75013, Paris.

Pour plus de précisions sur le séminaire, consultez notre site: http://constructiondelorient.jimdo.com

Programme 2013-2014