Résumé

La guerre de Trente Ans a suscité une abondante littérature en Allemagne et dans le monde anglo-saxon, notamment sur ses aspects confessionnels et religieux. Depuis une quinzaine d’années, de nouvelles approches – en particulier l’étude des écrits personnels (Selbstzeugnisse) – ont renouvelé nos connaissances à ce sujet, notamment quant à la religiosité pendant la guerre. Dans le monde francophone en revanche, il s’agit d’un sujet encore sous-étudié, même si quelques travaux ont paru au cours des dernières années, en particulier sur la dimension mystique de la guerre et la mémoire du conflit. Dans ce colloque, qui fait suite à un premier colloque organisé à Lyon en septembre 2013, il sera question en particulier du rôle de la religion dans l'action des militaires, de la contribution du conflit à la confessionnalisation et des formes de dévotion qui se développent pendant la guerre.