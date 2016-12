Annonce

Appel à articles

En vue d’une publication, nous sollicitons la participation d’auteur.e.s intéressé.e.s à collaborer à un projet éditorial intitulé Corps suisse (s), corps en Suisse. Cet ouvrage s’inscrit dans une perspective de connaissance visant à documenter le thème du corps en mouvement, dans la diversité de leurs manifestations et en relation avec les sphères du travail, des loisirs, de l’art et la culture, de l’hygiène et la santé, etc. Décrire ces corps mobiles appelle à éclaircir les liens qui les relient à des lieux et à des espace de production de normes, ainsi qu’à identifier et à comprendre le rôle des institutions qui, selon les époques, ont travaillé les corps en fonction d’enjeux socio-politiques, culturels, économiques.

Une série de questions structurant la problématique générale a été retenue, sur lesquelles les éditeurs attendent des connaissances en particulier.

Sous l’angle principalement historique et sociologique, est-il possible de mettre en exergue des repères chronologiques dans l’histoire nationale, en mesure de circonscrire différents âges des corps en mouvement ; et ceci tant du point de vue des techniques corporelles que des représentations, des éducations, des traitements ou des gouvernements des corps en action?

Dans quelle mesure le cas suisse aide à repérer les influences, les courants de personnes et d’idées - hygiéniques, pédagogiques, touristiques, sportifs, artistiques - qui ont nourri des échanges et conduit à des hybridations dans les cultures corporelles ?

Du point de vue de la thématique générale du corpus mobilis, la Suisse constitue-t-elle un espace de spécificités, dont on peut identifier les causalités socio-historiques ; mais aussi les domaines expressifs sous l’angle des usages, des pratiques et des représentations ?

Axes de propositions possibles

En rapport avec la problématique générale, quatre axes ont été définis, en mesure d’orienter les contributions :

Fabriquer les corps

Entretenir les corps

Montrer les corps

Mobiliser les corps

Langues

Les contributions peuvent être rédigées en français ou en allemand. Leur taille doit impérativement se situer entre 45’000 et 50’000 signes.

Conditions de soumission

Un projet d’une page environ contenant un titre et précisant la perspective disciplinaire et la méthodologie utilisée est à adresser aux coordinateurs de l’ouvrage.

En raison du thème privilégié, les éditeurs rendent attentifs les contributrices et les contributeurs au fait que les ressources iconographiques seront valorisées.

Calendrier

Les propositions d’articles sont à remettre pour le 1er mai 2014

Les réponses définitives aux auteurs interviendront à la date du 15 juillet 2014

La version finale des articles acceptés sera à remettre pour le 15 décembre 2014

Coordinateurs de l’ouvrage

Les propositions d’articles devront être envoyées aux trois adresses suivantes : Monica Aceti, (monica.aceti@unifr.ch); Laurent Tissot (laurent.tissot@unine.ch); Christophe Jaccoud (christophe.jaccoud@unine.ch);