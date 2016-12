Annonce

Présentation

Dans la constellation des gazettes francophones d’Ancien Régime, le Mercure suisse / Journal helvétique (1732-1782) a l’intérêt d’être publié presque sans interruption, avec une périodicité mensuelle, pendant un demi-siècle. Cette longévité permet de suivre ses mutations structurelles et l’évolution de son contenu, qui touche à l’actualité politique et à l’ensemble des lettres et des sciences. La rédaction du journal est prise en charge par des personnalités d’envergure, telles que le savant Louis Bourguet, l’encyclopédiste Fortunato Bartolomeo De Felice ou le critique littéraire Henri-David Chaillet. Ses éditeurs comptent les imprimeurs-libraires de la Société typographique de Neuchâtel, dont les archives sont bien connues des historiens du livre. Parmi les contributeurs occasionnels du Journal helvétique, on rencontre des hommes de lettres illustres, essentiellement suisses et français. La diffusion du journal est prioritairement suisse, mais elle touche également les principaux centres européens. Quant au lectorat, il est loin de regrouper les seuls membres de l'élite savante, ce dont témoignent les lettres de lecteurs et les avis des éditeurs.

On étudiera les stratégies mises en oeuvre dans un périodique généraliste pour contenter différents publics, les relations entre genres littéraires et support journalistique et le rôle du journal dans la constitution et la circulation de savoirs scientifiques, philosophiques ou encore théologiques.

Organisation



Séverine Huguenin (Univ. de Lausanne) : severine.huguenin@unil.ch

Timothée Léchot (Univ. de Neuchâtel) : timothee.lechot@unine.ch

Comité scientifique : Claire Jaquier, Béla Kapossy, Miriam Nicoli

Programme

JEUDI 6 MARS 2014

9h00 Accueil, introduction

9h40 Silvio Corsini (Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne) : Gazettes et revues lausannoises au siècle des Lumières : un bilan mitigé

14h20 Jean-Daniel Candaux (Genève) : Une bataille pour une image : le Journal helvétique et la réputation des Suisses, 1730-1750

VENDREDI 7 MARS 2014

9h00 Sophie Bisset (Université du Sussex) : Exploring the parameters of the école romande du droit naturel in the Journal helvétique : the case of Louis Bourguet’s « Four Letters » on Leibniz

14h10 Miriam Nicoli (Université de Lausanne) : Prévenir des « ravages considérables » ou « tenter la Providence » ? Le débat sur l’inoculation de la variole au prisme du Journal helvétique

VENDREDI SOIR : Conférences publiques

17h30 Michel Schlup (Neuchâtel) : Les premiers journaux en pays neuchâtelois (1690-1790) : vers une nouvelle sociabilité et une frénésie de lecture

SAMEDI 8 MARS : visite-conférence