Résumé

Après avoir étudié les modifications de la norme dans le temps, c'est à la confrontation de la norme à l'altérité, géographique et culturelle, que s'intéressera le « groupe d'étude des moralistes » lors de cette journée consacrée aux « modèles et contre-modèles orientaux ». On s'interrogera sur ce que devient la norme européenne quand elle rencontre la réalité orientale, et sur la (les) signification(s) que peut revêtir l'Orient pour la pensée morale aux XVIIe et XVIIIe siècles. On se penchera aussi sur la manière dont est appréhendé le changement (reconnu pour tel dans sa différence, ou bien adapté, et donc réduit, à ce qui est perçu comme une norme), ainsi que sur la façon dont il peut être exploité dans la polémique contre la (les) norme(s) de l'Occident chrétien.