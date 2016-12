Annonce

Programme

Mercredi 4 juin 2014

Journée à Paris Sciences et Lettres - 62(bis) rue Gay-Lussac, 75005 Paris

Amphithéâtre

9h15 – Accueil

9h30 – Ouverture du Colloque



Présidence de séance Jean-Yves Mollier

« Transferts culturels France/Vietnam/Europe/Asie »

9h45-10h15 : Exposé présenté par Philippe Papin (EPHE)

(EPHE) 10h15-10h45 : Exposé présenté par Michel Espagne (CNRS/ENS)

Pause

« Circulation des cultures 1 »

11h00-11h10 – Hommage à Philippe Langlet par Pierre Brocheux

11h10-11h40 : « Emergence d’un bouddhisme vietnamien de France via la pratique des hommages aux défunts », par Jérome Gidoin

11h40-12h10 : « La genèse d’un catholicisme vietnamien », par Pierre Brocheux

Pause Déjeuner



Présidence de séance Doan Cam Thi

« Circulation des cultures 2 »

14h30-15h00 : L’année 1954 : les relations franco-vietnamiennes dans la presse (vues par deux hebdomadaires : « Paris Match » et « L’Observateur »), par Alain Ruscio

15h00-15h30 : Architectures et Villes au Vietnam : Prémisses et développements d’une fabrique interculturelle réciproque, par Christian Pedelahore (ENSAP)

Pause

15h45-16h15 : « Légendes des terres sereines de Pham Duy Khiêm ou de l’art d’acclimater des contes populaires vietnamiens », Thanh Vân Tôn That (Université Paris-Est-Créteil)

(Université Paris-Est-Créteil) 16h15-16h45 : Transferts culturels : le sujet lyrique dans la poésie de Han Mac Tu, Hoai Huong Aubert-Nguyen (Université de Versailles-St-Quentin)

Jeudi 5 juin 2014

Journée à l’Ecole Normale Supérieure - (Salle Dussane) 45 rue d’Ulm, 75005 Paris

Présidence de séance Philippe Papin

« Migrations des savoirs »

9h30-10h00 : « Des orientalistes en Orient : l’école française d’Extrême-Orient au Vietnam (1902-1957) », par Pierre-Yves Manguin (EFEO)

(EFEO) 10h00-10h30 : « L’introduction de l’esprit des Lumières au Vietnam dans la première moitié du XXe siècle. Quelles lectures pour le lecteur vietnamien, en chinois ou en français ? », par Nguyen Phuong Ngoc, Université Aix-Marseille.

Pause

10h45-11h15 : « Pratiquer la médecine enseignée « à la française »: le cas des médecins vietnamiens exerçant en libéral dans le cadre colonial », par Laurence Monnais (Département d’histoire – Centre d’Etudes de l’Asie de l’Est, Université de Montréal)

(Département d’histoire – Centre d’Etudes de l’Asie de l’Est, Université de Montréal) 11h15-11h45 : « Technologies croisées des ethnies Hrê et Viêt dans l’histoire de la province de Quang Ngai, XVIIIe – XIXe siècles », par Andrew Hardy (EFEO).

Pause Déjeuner



Présidence de séance Anne-Marie Thiesse

« Mémoires croisées »

14h00-14h30 : « La représentation de l’Indochine par les peintres français et l’apport de l’enseignement français dans l’œuvre des peintres vietnamiens », par Nadine André-Pallois (INALCO, CREOPS).

(INALCO, CREOPS). 14h30-15h00 : « Les ressources photographiques de la Société de Géographie concernant le Vietnam et notamment la collection Firmin André Salles », par Olivier Loiseaux, Département des cartes et plans, BnF

Pause

15h15-15h45 : L’école française au Vietnam (1945-1975), par Nguyen Thuy Phuong (Université Paris 5)

« Table ronde – Itinéraires croisés »

15h45-16h45 : Présentation des recherches de jeunes docteurs et doctorants sous l’angle des transferts culturels

Véronica Ntoumos (doctorante Paris 4 – Université libre de Bruxelles, aspirante FNRS) – « Mémoire poétique et identité historique: analyse du « Cambodge en voix off » de Nantarayao Samputho ».

(doctorante Paris 4 – Université libre de Bruxelles, aspirante FNRS) – « Mémoire poétique et identité historique: analyse du « Cambodge en voix off » de Nantarayao Samputho ». Hoang Tuân (doctorant, UVSQ) – « L’enseignement supérieur en Indochine de 1902 à 1945

Temps de questions

Lê Thu Hang (docteur, UVSQ) – Politique de communication par la presse de l’Administration coloniale au Tonkin

(docteur, UVSQ) – Politique de communication par la presse de l’Administration coloniale au Tonkin Julie Assier (docteur, Université de Cergy-Pontoise) – Tissage et métissage dans l’œuvre de Linda Lê

Temps de questions

Vendredi 6 juin 2014

Journée à la BnF - site François Mitterrand - Quai François-Mauriac, 75013 Paris

Petit Auditorium

« BnF : le dialogue des cultures »

9h15 : accueil

9h30 : Ouverture par le président Bruno Racine

9h45 : Lê Quý Ðôn (1726 – 1784) et la production des savoirs au Viêt Nam, par Emmanuel Poisson, professeur de l’histoire du Vietnam, Université Paris Diderot.

(1726 – 1784) et la production des savoirs au Viêt Nam, par Emmanuel Poisson, professeur de l’histoire du Vietnam, Université Paris Diderot. 10h10 : Le fonds Indochinois à la BnF, par Denis Gazquez, département de Philosophie, Histoire et Sciences de l’homme, BnF et N., département Monnaies et Médailles (sous réserve)

Pause

11h15 : « Les collections vietnamiennes de la BnF : un témoignage sur l’histoire de l’écriture du vietnamien », par Nguyen Giang Huong, département Littérature et art, BnF.

11h40 : « Spectacles d’Indochine et du Vietnam dans les collections du département des Arts du spectacle de la BnF », par Joëlle Garcia, Bibliothèque universitaire des Langues et Civilisations.

12h05 – 12h30 : discussion et clôture de la matinée.



Littérature et Cinéma

14h00-16h00 : « Vietnam : pour une littérature sans frontière »

14h00-14h25 : Nguyen Danh Lam (écrivain, Saigon) :« Le roman : un monde insipide »

(écrivain, Saigon) :« Le roman : un monde insipide » 14h25-14h40 : Thuân (romancière, Paris) : « Le plus grand défi, c’est la forme »

(romancière, Paris) : « Le plus grand défi, c’est la forme » 14h40-14h55 : Do Kh. (écrivain, Los Angeles) : « Etre un étranger dans sa propre langue »

(écrivain, Los Angeles) : « Etre un étranger dans sa propre langue » 14h55-15h20 : Phan Dang Di (cinéaste, Hanoi) : « L’écriture romanesque du cinéma vietnamien contemporain »

(cinéaste, Hanoi) : « L’écriture romanesque du cinéma vietnamien contemporain » 15h20-15h35 : Nguyen Phuong Ngoc (Université Aix-Marseille) : « La réception du roman vietnamien en France »

(Université Aix-Marseille) : « La réception du roman vietnamien en France » 15h35-15h50 : Danh-Thành Do-Hurinville (Inalco) : « Etude du roman A l’origine de Nguyen Binh Phuong »

(Inalco) : « Etude du roman A l’origine de Nguyen Binh Phuong » 15h50-16h00 : Doan Cam Thi (Inalco) : « Une nouvelle ère du roman ? »

16h00 – 16h45 : Lecture d’extraits de romans en vietnamien et en français, avec la participation de Nguyen Danh Lam, Do Kh., Thuân, Emmanuel Poisson, Yves Bouillé, Ton That Thanh Van.

Pause café

17h00-18h10 : Projection de 3 courts-métrages vietnamiens : Quand j’ai 20 ans (20’), KFC (33’), Black Sun (12’)

18h10-19h00 : Débat : « Le court-métrage comme une nouvelle voix vers le cinéma indépendant du Vietnam », avec la participation de Phan Dang Di, Doan Cam Thi, Delphine Robic-Diaz, Marcus Manh Cuong Vu et Truong Que Chi.

Informations complémentaires :

