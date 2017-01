Annonce

Argumentaire

La Grande Guerre a mobilisé chaque département, a eu des conséquences économiques et sociales généralisées. Les Alpes-Maritimes se sont illustrées comme les autres au front mais plus particulièrement dans l’accueil de nombreux blessés dans ses palaces reconvertis en hôpitaux (français, coloniaux ou des armées alliées), ainsi que dans l’accueil de refugiés civils des régions du Nord et de l’Est ou de pays étrangers (Russie et Belgique notamment).

Parallèlement à d’autres actions menées par le Département, notamment de grandes campagnes de mises en lignes d’archives (registres matricules militaires, presse…), de numérisation (archives du service des réfugiés), de collecte numérique de sources (« grande collecte » 1914-1918 auprès des particuliers) et de publications, trois bourses sont proposées pour favoriser les travaux universitaires sur le département durant cette période.

D’un montant de 2 000 € chacune, elles sont ouvertes aux étudiants en Master ou doctorat en cours de travaux ou qui s’inscrivent au titre de l’année 2014-2015.

Les candidats intéressés par la thématique sont d’ores et déjà invités à se faire connaître.

Modalités de candidature

La candidature est à adresser d'ici

le 15 juin 2014

par courriel à l’adresse dad[@]cg06.fr, accompagnée de :

un résumé en 2 pages du projet

une lettre du directeur de recherche

un curriculum vitae

la copie du dernier diplôme obtenu

un RIB

Ils s’engagent à soutenir leur mémoire avant le 31 décembre 2015 ou à restituer la somme.

Pour les candidats qui n’effectueraient pas leurs travaux en langue française, l’auteur s’engage à rédiger un article en français de l’ordre de 50.000 signes (10 pages).

Les lauréats seront sélectionnés par un jury composé d’élus, d’universitaires et d’archivistes.

Toute contribution nouvelle à la connaissance de l’histoire de la guerre et de l’après-guerre dans les Alpes-Maritimes ou concernant le département, à l’appui de sources conservées aux Archives départementales, constitue un atout apprécié.

Une prospection de sujets et sources intéressantes peut être réalisée à partir du catalogue de l’exposition Les Alpes-Maritimes et les guerres du XXe siècle, Milan, Silvana editoriale, 2012. Pour en savoire plus : http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/actualite/actualite/