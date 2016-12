Annonce

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Contact : artsduvietnam2014@gmail.com

Programme

Jeudi 4 septembre

Musée national des arts asiatiques Guimet

Coordination : Caroline Herbelin et Béatrice Wisniewski

Traduction alternée

10h -10h30 : ouverture par les organisateurs du colloque

10h30 – 11h00 Allocutions introductives / [Opening Statement]

par Madame Sophie Makariou , Présidente, Musée national des arts asiatiques Guimet, et Monsieur Pierre Baptiste , conservateur en chef des collections Asie du Sud-Est

, Présidente, Musée national des arts asiatiques Guimet, et Monsieur , conservateur en chef des collections Asie du Sud-Est S. E. Monsieur Dương Chí Dũng , Ambassadeur du Vietnam en France

, Ambassadeur du Vietnam en France Monsieur Xavier Darcos , Président de l’Institut français

, Président de l’Institut français Monsieur Jean-Paul Huchon, Président de la Région Île-de-France (sous réserve)

Session 1 : artistes au Vietnam aujourd’hui [Vietnamese Artists Today]

11h00-12h30

Président de séance : Patrice Jorland, président de l’Association d’Amitié Franco-Vietnamienne

Film de Dominique de Miscault, artiste photographe,Murmures aujourd’hui, entretiens avec différents acteurs de la scène artistique vietnamienne [Interview of actors of the Vietnamese artistic scene]

artiste photographe,Murmures aujourd’hui, entretiens avec différents acteurs de la scène artistique vietnamienne [Interview of actors of the Vietnamese artistic scene] Conférencière d’honneur : Nora Taylor, professeur, School of the Art Institute of Chicago, Lorsque l'objet d'histoire devient objet d'art : l’artiste vietnamien contemporain face au passé [When a Historical Artifact Becomes an Art Object: Vietnamese Contemporary Artists Face the Past]

Session 2 : Citadelles et lieux de pouvoirs [Citadels of and Places of Power]

14h00- 17h00

Présidence de Séance : Pierre-Yves Manguin, directeur d’études émérite, EFEO (sous réserve)

Bùi Minh Trí, archéologue, Académie des Sciences Sociales du Vietnam, direction du centre de recherche de la cité impériale, Ten Years of Discovery on the Imperial Citadel of Thăng Long, [Une décennie de découvertes sur le site de la citadelle impériale de Thăng Long]

archéologue, Académie des Sciences Sociales du Vietnam, direction du centre de recherche de la cité impériale, Ten Years of Discovery on the Imperial Citadel of Thăng Long, [Une décennie de découvertes sur le site de la citadelle impériale de Thăng Long] Tống Trung Tín , ancien directeur de l'Institut d'archéologie du Vietnam, Presentation of the Last Results of the excavation the cite of the Ho Citadel (Province of Thanh Hóa), [Présentation des derniers résultats des fouilles du site de la citadelle des Ho (Province de Thanh Hóa)]

, ancien directeur de l'Institut d'archéologie du Vietnam, Presentation of the Last Results of the excavation the cite of the Ho Citadel (Province of Thanh Hóa), [Présentation des derniers résultats des fouilles du site de la citadelle des Ho (Province de Thanh Hóa)] Nguyễn Tiến Đông, archéologue,Institut d’archéologie du Vietnam, Le poste Thu dans le système de muraille des provinces de Quảng Ngãi et Bình Định (Centre du Vietnam), [The Post Thu in the System of the Wall of the Provinces of Quảng Ngãi and Bình Định (Centre of Vietnam)]

Vernissage de l’exposition de tableaux de laque au bâtiment Le France, 75013 Paris/ Opening of the Exhibit of Lacquer Paintings, Le France, 75013 Paris

18h30-20h00

Événement conclusif des ateliers et stages et de laque vietnamienne organisés par l’Association d’Amitié Franco-Vietnamienne pendant l’été (Patrice Jorland, président) en coopération avec l’Association Paris Ateliers et le Centre culturel du Vietnam en France. Les partenaires au Vietnam sont le Studio Nha San (Bùi Hữu Hùng, peintre laqueur) et CUCA (Course on Understanding and Creating Contemporary Art, Phạm Diệu Hương, fondatrice). L’exposition et le vernissage sont coordonnés par le Réseau Asie et Pacifique (CNRS) (Sébastien Lechevalier, directeur) avec la participation de l’Institut national des langues orientales (INALCO). Les peintres laqueurs vietnamiens sont : Bùi Hữu Hùng, Đoàn Chí Trung, Hùng Khuynh, Phạm Diệu Hương, Phạm Thị Nghĩa, Phạm Văn Sỹ, Trần Quang Huy.

Vendredi 5 septembre

INHA

Coordination : Caroline Herbelin et Béatrice Wisniewski

Traduction simultanée

9h00 Ouverture par les organisateurs du colloque

9h15 - 9h30

Allocution d’Antoinette Le Normand-Romain, directeur général de l’Institut national d’histoire de l’art

Session 3 : Nouvelles découvertes sur la céramique / [New Dicoveries in Vietnamese Ceramics]

Atelier dédié à la mémoire de Nishimura Masanari, figure majeure de l’archéologie du Vietnam, qui s’est éteint à Hanoi en 2013

9h30 – 12h30

Présidence de séance : Béatrice Wisniewski, EPHE

Bùi Thị Thu Phương, chercheuse,Thang Long - Ha Noi Heritage Conservation Centre, Hanoi, Ceramics of the Phùng NguyênCulture, [Céramiques de la culture Phùng Nguyên] .

chercheuse,Thang Long - Ha Noi Heritage Conservation Centre, Hanoi, Ceramics of the Phùng NguyênCulture, [Céramiques de la culture Phùng Nguyên] Lâm Thị Mỹ Dung , chercheuse, Université des Sciences Sociales du Vietnam, Hanoi,New Researches on Champa Pottery, [Recherches récentes sur la céramique du Champa]

chercheuse, Université des Sciences Sociales du Vietnam, Hanoi,New Researches on Champa Pottery, [Recherches récentes sur la céramique du Champa] Nishino Noriko , archéologue, Foundation to Safeguard the Underground Cultural Heritage in Southeast Asia, Yamaguchi, Techno-morphological Classification and Its Chronological Sequence of the Vietnamese Ceramics from the 10 th to 20 th Century, [Classification techno-morphologiques et séquences chronologiques de la céramiques vietnamiennes du 10 e au 20 e siècle]

, archéologue, Foundation to Safeguard the Underground Cultural Heritage in Southeast Asia, Yamaguchi, Techno-morphological Classification and Its Chronological Sequence of the Vietnamese Ceramics from the 10 to 20 Century, [Classification techno-morphologiques et séquences chronologiques de la céramiques vietnamiennes du 10 au 20 siècle] Philippe Colomban , directeur de recherches, Sorbonne Universités, UPMC Paris 06, MONARIS UMR8233 CNRS, Zhao Bing , chercheuse, CNRS – CRCAO ; Exportation des porcelaines et grès Vietnamiens: Quels critères d'identification? [Exported Vietnamese Porcelain and Stoneware: Identification Critera]

, directeur de recherches, Sorbonne Universités, UPMC Paris 06, MONARIS UMR8233 CNRS, , chercheuse, CNRS – CRCAO ; Exportation des porcelaines et grès Vietnamiens: Quels critères d'identification? [Exported Vietnamese Porcelain and Stoneware: Identification Critera] Louise Allison Cort, conservatrice,Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution, Washington, Production of Unglazed Stoneware Ceramics in Vietnam, [La production des grès sans glaçure au Vietnam].

Session 4 : Art moderne et contemporain/[Modern and Contemporary Art]

13h30-14h45 Arts du Vietnam en situation coloniale/[Vietnamese Art in Colonial Situation]

Présidence de séance : Antoine Gournay, professeur,Université Paris-Sorbonne, CREOPS

Amandine Dabat, doctorante, Université Paris-Sorbonne, CREOPS, L’Empereur Hàm Nghi (1871-1944), artiste en exil, [The Emperor Hàm Nghi (1871-1944), artist in exile]

Table ronde Autour du fonds d’archives Victor Tardieu, fondateur de l’Ecole des Beaux-arts de l’Indochine, [Roundtable around Victor Tardieu archives, founder of the Indochina School of Fine Art] :

Fabienne Queyroux, conservateur en chef des bibliothèques, responsable des collections patrimoniales, INHA,

conservateur en chef des bibliothèques, responsable des collections patrimoniales, INHA, Nadine André-Pallois, enseignante-chercheuse,INALCO-CREOPS,

enseignante-chercheuse,INALCO-CREOPS, Caroline Herbelin, maître de conférences, Université Jean-Jaurès et CREOPS,

maître de conférences, Université Jean-Jaurès et CREOPS, Giacomo Turolla, chercheur indépendant.

15h-17h00 Arts contemporains [Contemporary Arts]

Présidence de séance : Emmanuel Poisson, professeur,Université Paris Diderot – Paris VII

Nguyễn Quân , artiste, ancien enseignant à l’EBA de Hanoi,Đổi mới Art-changing and stagnation, Art in the 1990 and early 2000’s, [L’art du Đổi mới : changement et stagnation, l’art des années 1990 et début des années 2000]

artiste, ancien enseignant à l’EBA de Hanoi,Đổi mới Art-changing and stagnation, Art in the 1990 and early 2000’s, [L’art du Đổi mới : changement et stagnation, l’art des années 1990 et début des années 2000] François Damon , docteur, Université de Pau, La singularité actuelle des artistes vietnamiens, un dialogue ouvert entre le changement permanent et l'histoire, [Singularity of Vietnamese Artists, an Open Dialogue between Continuous and History]

, docteur, Université de Pau, La singularité actuelle des artistes vietnamiens, un dialogue ouvert entre le changement permanent et l'histoire, [Singularity of Vietnamese Artists, an Open Dialogue between Continuous and History] Pamela N. Corey, doctorante, Cornell University, Three Propositions for a Regional Profile: the History of Contemporary Art in Ho Chi Minh City, [Trois propositions pour un profil régional, une histoire de l’art contemporain à Ho Chi Minh Ville]

Samedi 6 septembre

Musée du quai Branly, salle de cinéma

Coordination Françoise Dalex

Traduction simultanée

9h00 Ouverture par les organisateurs du colloque

10h-10H15 Allocution de Frédéric Keck, directeur du département de l’enseignement et de la recherche, musée du quai Branly

Session 5 : Arts, patrimoine et collections/[Arts, Heritage and Collections]

10h15-12h00 Table ronde : patrimoine et collections [Heritage and Collections]

Présidence de séance : Françoise Dalex, responsable du portail documentaire, musée du quai Branly

Đỗ Quốc Việt , vice-directeur du Musée des Beaux-arts du Vietnam, Hanoi

vice-directeur du Musée des Beaux-arts du Vietnam, Hanoi Nao Hayashi, coordinatrice du Programme Musées de l'UNESCO

coordinatrice du Programme Musées de l'UNESCO Nguyễn Thị Xuân Phượng , spécialiste de l’art contemporain vietnamien, fondatrice de la Lotus Gallery, Ho Chi Minh-Ville. (Sous réserve d’une interview enregistrée)

spécialiste de l’art contemporain vietnamien, fondatrice de la Lotus Gallery, Ho Chi Minh-Ville. (Sous réserve d’une interview enregistrée) Philippe Truong, chercheur indépendant etcollectionneur

chercheur indépendant etcollectionneur Aliénor Anisensel, docteure,Centre de recherche en ethnomusicologie, Université Paris-Ouest Nanterre (sous réserve)

13h30-14h30 Les arts de la laque [Lacquer Arts]

Présidence de séance : Nadine André Pallois, enseignante chercheuse, INALCO – CREOPS

Projection d’un extrait du film La laque en Asie - de la technique à l'art [Lacquer Art in Asia, from Technique to Art] , réalisation Momoko Seto sur une idée originale de Trần Huy Quang (peintre laqueur), coproduction CNRS Images–Réseau Asie, 2010.

réalisation Momoko Seto sur une idée originale de (peintre laqueur), coproduction CNRS Images–Réseau Asie, 2010. Pierre Baptiste, conservateur en chef, responsable des collections Asie du Sud-Est, Musée national des arts asiatiques-Guimet, Une statue de Quan Âm à mille bras au Musée Guimet, à propos d’une réattribution, [A Statue of Quan Âm with Thousand Arms in the Guimet Museum, about a New Identification]

conservateur en chef, responsable des collections Asie du Sud-Est, Musée national des arts asiatiques-Guimet, Une statue de Quan Âm à mille bras au Musée Guimet, à propos d’une réattribution, [A Statue of Quan Âm with Thousand Arms in the Guimet Museum, about a New Identification] Nguyễn Oanh Phi Phi, artiste, A Contemporary Approach to Vietnamese Lacquer Painting [Une approche contemporaine de la peinture de laque vietnamienne]

Session 6 : musées, art contemporain et mondialisation [Museums, Contemporary Art and Gobalisation]

14h30– 16h00 Musées en contexte régional et mondial [Museums in Regional and Global Context]

Présidence de séance : Julien Rousseau, responsable scientifique des collections Asie, musée du quai Branly, Paris (sous réserve)

Christine Hemmet, muséologue et ancienne responsable de l’Unité patrimoniale des collections Asie, musée du quai Branly, Paris, D’une coopération franco-vietnamienne à la coopération multilatérale au Musée d’Ethnographie du Vietnam de Hanoi, [From a Franco-Vietnamese Cooperation to a Multilateral Cooperation at the Museum of Ethnography of Hanoi]

muséologue et ancienne responsable de l’Unité patrimoniale des collections Asie, musée du quai Branly, Paris, D’une coopération franco-vietnamienne à la coopération multilatérale au Musée d’Ethnographie du Vietnam de Hanoi, [From a Franco-Vietnamese Cooperation to a Multilateral Cooperation at the Museum of Ethnography of Hanoi] Nguyễn Thị Thu Hương , responsable des relations internationales pour le Musée des Beaux-arts de Hanoi, Collaborations internationales : un des éléments décisifs pour le développement des musées au Vietnam [International Collaborations : One of the Key Element for Development of the Museums in Vietnam]

responsable des relations internationales pour le Musée des Beaux-arts de Hanoi, Collaborations internationales : un des éléments décisifs pour le développement des musées au Vietnam [International Collaborations : One of the Key Element for Development of the Museums in Vietnam] Phoebe Scott, conservatrice, National Gallery, Singapour, Parallels and Divergences: Curating Modern Vietnamese Art in a Regional Context, [Parallèles et divergences : exposer les collections d’art moderne et contemporain vietnamien dans un contexte régional]

16h15-17h00 Table ronde - Arts contemporains et Vietnam : singularité d’un territoire et mondialisation [Round Table - Contemporary Arts and Vietnam: Globalisation and the Originality of a Territory]

Présidence de séance : Caroline Herbelin, Université Toulouse II Jean-Jaurès - CREOPS

Isabelle Thuy Pelaud, professeur,San Francisco State University

professeur,San Francisco State University Zahia Rhamani, responsable du programme arts et mondialisation, INHA

17H00 Conclusion du colloque, Léon Vandermeersch, ancien directeur de l’École française d’Extrême-Orient, correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

Comité d'organisation / organizing committee

Caroline Herbelin, maître de conférences, Université Toulouse II Jean-Jaurès CREOPS (coordination générale),

Béatrice Wisniewski, chercheuse, EPHE, Antoine Gournay Professeur, Université Paris-Sorbonne CREOPS,

Emmanuel Poisson, professeur, Université Paris Diderot – Paris VII,

Françoise Dalex, responsable du portail documentaire, musée du quai Branly.

Assistante de coordination : Amandine Dabat

Interprètes : Ly Lan Dill, Lê Thu Hang

Comité scientifique/ scientific committee

Nadine André-Pallois, enseignante-chercheuse, Institut National des Langues et Civilisations Orientales-INALCO – CREOPS,

Pierre Baptiste, conservateur en chef au Musée national des arts asiatiques Guimet, en charge des collections Asie du Sud-Est,

Christine Hemmet, muséologue et ancienne responsable de l’Unité patrimoniale des collections Asie, musée du quai Branly,

Pierre-Yves Manguin, directeur d’études émérite, École française d’Extrême-Orient,

Isabelle Thuy Pelaud, professeur, San Francisco State University, directrice et fondatrice du Diasporic Vietnamese Art Network (DVAN),

Phan Văn Tiến, directeur du Musée des Beaux-arts de Hanoi,

Zahia Rahmani, responsable du programme Art et mondialisation, Institut National d’Histoire de l’Art (INHA),

Nora Taylor, professeur, School of the Art Institute of Chicago, Tống Trung Tín, ancien directeur de l’Institut d’archéologie du Vietnam

Institutions partenaires : Association d’Amitié Franco-Vietnamienne (AAFV), Association Française de Recherche sur l’Asie du Sud-Est- AFRASE, Institut d’archéologie du Vietnam, Hanoi, Institut Français, Institut National d’Histoire de l’Art – INHA, Laboratoire FRAMESPA, Laboratoire Sphère, Musée des Beaux-arts du Vietnam, Hanoi, Musée du quai Branly, Musée national des arts asiatiques - Guimet , Région Île-de-France, Réseau Asie & Pacifique (CNRS), Ville de Paris