Annonce

Présentation

Dans le cadre des bourses Seed-Money octroyées par l’Université libre de Bruxelles (ULB), une bourse d’un an est disponible pour la préparation d’un projet doctoral relatif aux évolutions contemporaines de la société laotienne, envisagées dans une perspective anthropologique ou socio-anthropologique.

Missions

Le sujet est laissé à l’appréciation du candidat : il pourrait porter – la liste est ici purement indicative – sur des questions de dynamiques rurales, de migration, d’ethnicité, de rapports aux services publics, d’alimentation, de jeunesse, de culture populaire urbaine, d’économie morale, etc. Il devra présenter à la fois des qualités d’originalité et de faisabilité.

Le/la candidat(e) sera amené(e) à travailler sous la supervision de Pierre Petit, professeur en anthropologie à l’ULB lui-même impliqué dans des recherches de terrain au Laos (ethnicité, exode rural, État). Au départ du projet formulé par le candidat, ce dernier conduira une analyse de la littérature sur le sujet choisi et effectuera une mission de terrain au Laos pour préciser les objectifs de sa recherche doctorale.

Le but est de constituer un dossier à présenter, en milieu ou au terme du mandat, auprès du Fonds national belge de la recherche scientifique (FNRS) et auprès de l’ULB pour obtenir une bourse doctorale proprement dite (3 ou 4 ans). Pour maximiser ses chances, le boursier devra s’engager dans une dynamique de production scientifique (comptes rendus de lecture, communications à des colloques, éventuellement articles, etc.) durant son mandat.

Profil recherché

Le/la candidat(e) sera ressortissant(e) d’un pays de l’Union Européenne, disposera – à la date du 1er octobre au plus tard – d’un diplôme de MA en sciences sociales (anthropologie, sociologie) obtenu au cours des trois dernières années.

Il/elle aura obtenu au cours de ses études de très bonnes mentions.

Conditions d'emploi et de rémunération

Il/elle travaillera à l’Université libre de Bruxelles pendant une année, dans le Laboratoire d’anthropologie des mondes contemporains.

Le montant mensuel net de la bourse est de 1879,32€. Un crédit de fonctionnement (unique) de 1200€ est disponible pour l’organisation de la mission d’enquête.

L’engagement se fera entre le 1er octobre et le 31 décembre, selon les disponibilités du/de la candidat(e).

Les candidat(e)s européen(ne)s non belges sont bienvenu(e)s, devront s’établir à Bruxelles pendant leur mandat et seront aidé(e)s par le « Welcome desk » de l’ULB qui fournit une série de services pratiques pour l’accueil des chercheurs non belges.

Conditions de candidature

Le/la candidat(e) remettra un dossier (en français ou en anglais) contenant

une lettre de motivation,

un projet de recherches (5 pages max.),

un CV détaillé reprenant notamment ses notes durant les études.

Pour le 10 septembre 2014

Procédure de sélection

La sélection sera opérée par le promoteur de la bourse, Pierre Petit, aidé en cela par le directeur du LAMC, Joël Noret.

Les critères seront, par ordre, la qualité et l’originalité du projet de recherche, le dossier académique et scientifique du candidat, la faisabilité du projet et sa capacité d’entrer en résonnance avec d’autres recherches entreprises dans le cadre du LAMC.

Remise des dossiers pour le 10 septembre, établissement d’une shortlist le 12, entretien avec les candidats présélectionnés entre le 15 et le 25.