Louis-Vincent Thomas débute sa carrière sur le continent africain et y étudie tour à tour les systèmes de pensée, les représentations, la notion de personnalité, les idéologies, les mythes, les rites et les symboles. Une idée forte résulte de ces premiers travaux : « La mort n’est pas le contraire de la vie mais peut-être sa condition fondamentale. » (Thomas, 1993) Dès lors, la question de la finitude devient le cœur de ses recherches, mêlant diverses disciplines, approches et thématiques. Et c’est ainsi que l’initiateur de la thanatologie, voyageant dans les chemins de l’imaginaire, de la science-fiction, des obsessions, du quotidien, des corps et des mythologies, a tissé une science et un art de la mort dans la vie.

Vingt ans après sa disparition, nous proposons d’effectuer un retour sur l’œuvre féconde de ce penseur pluriel et insaisissable. Centré sur les sciences humaines et sociales dans leur sens large, ce colloque met en perspective l’itinéraire de Louis-Vincent Thomas, ses recherches et l’empreinte de son héritage.

Mercredi 1 octobre 2014

9h30-10h : Accueil

10h-11h : Présentation du colloque et visite de la collection privée de Domitienne Jacquème des pièces africanistes et mortuaires de Louis-Vincent Thomas

11h-12h45 : Présentation et visite de l’IMEC, Yoann Thommerel, Directeur de la programmation et de la valorisation IMEC

12h45-14h - Déjeuner

Lumière sur Louis-Vincent Thomas

14h : Prologue. Louis-Vincent Thomas, 20 ans avant. Marie-Thérèse Dekoninck , Infirmière

, Infirmière 14h45 : Du Sénégal au Cantal, les viatiques d’un voyage aller-retour… Didier Masurier, MCf en Sociologie, Univ. Clermont-Ferrand

Pause

Autrui. Anthropologie des altérités

Discutant : Lamine Ndiaye Pr. en Sociologie et Anthropologie, Univ. Dakar (Sénégal)

16h : Notion de justice joola et analyse de la politique religieuse joola-ajamaat contemporaine. Monica Labonia , Doctorante en Anthropologie, Univ. Nice

, Doctorante en Anthropologie, Univ. Nice 16h45 : Le mort comme « médiateur social » chez les Joola de Casamance. L’exemple du pagne funéraire. Jean-Baptiste Valter Manga, Doctorant en Anthropologie, EHESS (IMAf)

Pause

Discutante : Nadia Veyrié Docteur en Sociologie, Univ. Caen

17h45 : Mort et pouvoir : invisibilité de la mort par cancer dû au travail. Annie Thébaud-Mony , Directrice de recherche INSERM, Univ. Paris 13

, Directrice de recherche INSERM, Univ. Paris 13 18h30 : Vieillissement et nouvelles prises en charge des aînés en Inde : expériences de familles transnationales. Vers une transition des territoires thanatologiques ? Mathilde Plard, Chargée de recherche CNRS, Univ. Angers

19h30 - Dîner

Jeudi 2 octobre 2014

Autrement. Une épistémologie de la mort

Discutant : Charles Imbert Écrivain-conférencier, membre du bureau IANDS-France

9h45 : Faire dialoguer les savoirs sur la mort. Épistémologie et thanatologie. Gil Labescat , Doctorant en Sociologie, Univ. Québec (Canada)

, Doctorant en Sociologie, Univ. Québec (Canada) 10h30 : Quelles perspectives polémo-thanatologiques aujourd’hui ? Nadia Veyrié, Docteur en Sociologie, Univ. Caen

Pause

11h30 : Conférence et mime : Le corps en tous ses états autour de la mort : et quid du mystère ? Luce Des Aulniers, Pr. en Anthropologie, Univ. Québec (Canada), Marie Lefebvre, Comédienne, mime, travailleuse sociale, Montréal (Canada)

13h-14h - Déjeuner

Au-delà. Rites funéraires et vécu des survivants

Discutante : Pauline Launay Doctorante en Sociologie, Univ. Caen

14h15 : Louis-Vincent Thomas, le grand-père qui m’a appris que les Wolof ne meurent pas. Le rite au service de la victoire sur la mort. Lamine Ndiaye , Pr. en Sociologie et Anthropologie, Univ. Dakar (Sénégal)

, Pr. en Sociologie et Anthropologie, Univ. Dakar (Sénégal) 15h : Réflexion critique autour de la notion de rite de mort chez Louis-Vincent Thomas. Jérôme Gidoin , Docteur en Anthropologie, Univ. Paris-Descartes

, Docteur en Anthropologie, Univ. Paris-Descartes 15h45 : Rituels funéraires numériques et extension de la vie : entre mémoire et performance. Fiorenza Gamba, Pr. en Sociologie, Univ. Sassari (Italie)

Pause

Discutant : Claude Bersay Cardiologue, Secrétaire Général de la Société de Thanatologie

17h : Vers une anthropologie du deuil psychique : une relecture culturaliste de Louis-Vincent Thomas. Aurélien Baroille r, Doctorant en Anthropologie, Univ. Libre de Bruxelles

r, Doctorant en Anthropologie, Univ. Libre de Bruxelles 17h45 : Le deuil en suspens. Comprendre la disparition forcée à la lumière de Louis-Vincent Thomas. Alice Verstraeten , Docteure en anthropologie, Univ. Lyon II et Laval

, Docteure en anthropologie, Univ. Lyon II et Laval 18h45 : Chapelet d’osselets. Lecture et projection photographique par André Chabot, Photographe et Anne Chabot, Présidente de l’association La Mémoire Nécropolitaine

19h30 - Dîner

Vendredi 3 octobre 2014

Ailleurs. Anthropologie de l’imaginaire

Discutant : Clément Poutot Doctorant en Sociologie, Univ. Caen

9h45 : La recevabilité chez Louis-Vincent Thomas de l’expérience littéraire de la mort. Gilles Ernst , Pr. en Littérature, Univ. Nancy

, Pr. en Littérature, Univ. Nancy 10h30 : Qu’en aurait pu dire Louis-Vincent Thomas ? Des nouveaux thèmes de la science-fiction contemporaine et de leurs enseignements concernant l’évolution de notre imaginaire de la finitude. David Grange, Docteur en Sociologie, Univ. Grenoble II

Pause

Discutant : Stéphane Corbin Maitre de conférences en Sociologie, Univ. Caen

11h30 : Le cadavre littérarisé, de la thanatomophorse à l’esthétisation. Fabienne Soldini , Chargée de recherches CNRS, Univ. Aix-Marseille

, Chargée de recherches CNRS, Univ. Aix-Marseille 12h15 : Mort et vie de l’image. Bataille, Morin, Thomas et le pouvoir du voir. Cédric Mong-Hy, Directeur de recherche, École Supérieure d’Art de La Réunion

13h-14h - Déjeuner

14h15 : Épilogue. L’anthropologie de la mort n’est pas une sociologie du décès. Patrick Baudry, Pr. en Sociologie, Univ. Bordeaux III

Table Ronde: Comment ceux qui ont travaillé avec Louis-Vincent Thomas fabriquent-ils depuis du savoir ?

Animée par : Luce Des Aulniers (Pr. en Anthropologie, Univ. Québec, Canada)

Avec la participation de :

Patrick Baudry (Pr. en Sociologie, Univ. Bordeaux III)

(Pr. en Sociologie, Univ. Bordeaux III) André Chabot (Photographe, Assoc. La Mémoire Nécropolitaine)

(Photographe, Assoc. La Mémoire Nécropolitaine) Michel Copti (Pr. en Neurologie, Montréal, Canada)

(Pr. en Neurologie, Montréal, Canada) Edgar Morin (Directeur de recherche émérite, CNRS) (sous réserve)

(Directeur de recherche émérite, CNRS) (sous réserve) Evelyne-Sarah Mercier (Anthropologue, fondatrice IANDS-France)

(Anthropologue, fondatrice IANDS-France) Jean-Didier Urbain (Pr. en Anthropologie, Univ. Paris-Descartes)

*** Pot de Clôture ***

Équipe de recherche organisatrice : MRSH - Caen

Directeur de l’Unité de recherche : Buléon Pascal

Responsable scientifique : Corbin Stéphane

Comité d’organisation

Launay Pauline (doctorant en sociologie, Cerrev, Univ. Caen)

Poutot Clément (doctorant en sociologie, Cerrev, Univ. Caen)

Comité scientifique