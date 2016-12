Annonce

En partenariat avec l’AECSP, le CERCEC, le CETOBAC, la FMSH, l’IISMM et le Département des études slaves de l’Université de Paris Ouest, le GRAC accueillera le jeudi 25 septembre 2014 une table ronde sur les difficultés que rencontrent les chercheurs en sciences sociales dans les régions les plus diverses de l’ancienne URSS. Cette manifestation aura lieu cent jours après l’arrestation, au Tadjikistan, d’Alexander Sodiqov, doctorant de nationalité tadjique à l’Université de Toronto. Après plusieurs mois de détention et de résidence surveillée, A. Sodiqov a rejoint le Canada le 12 septembre à la suite d’une mobilisation internationale de chercheurs. Les charges contre lui n’ont cependant pas été abandonnées, ce qui rend difficile son retour au Tadjikistan.

La situation reste d’autant plus complexe pour nos collègues sur place qu’un autre jeune chercheur tadjik a dû entretemps quitter le pays, menacé d’interpellation dans le cadre de la même enquête. Cet été également, des évènements comparables survenaient en Azerbaïdjan où Arif Yunus et Leyla Yunusova, historiens et défenseurs des libertés publiques, étaient emprisonnés sous le coup d’une mise en examen pour « espionnage ». Face à cette dégradation des conditions de la recherche et de la coopération scientifique dans l’ancienne URSS, les organismes susmentionnés souhaitent rassembler celles et ceux qui s’interrogent sur les manières d’agir dans de telles situations. La présente table ronde n’est d’ailleurs que le premier d’une série d’événements internationaux autour de la sécurité de la recherche ― en particulier des jeunes chercheurs, locaux et internationaux ― sur le terrain.