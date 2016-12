Annonce

Dans le cadre des 17e Rendez-vous de l'histoire à Blois, l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman organise une table ronde sur la question de la rebellion dans l'islam, à partir de 11h le 10 octobre 2014.

Présentation

Face à une mondialisation souvent perçue comme vecteur d’une domination occidentale, la religion musulmane nourrit, en plusieurs régions du monde, des postures de rebellions qui militent, au nom de la légitimité divine, pour un contre-projet social et moral. Que disent les sources de l’islam de l’autorité légitime et de sa contestation ? L’histoire des communautés musulmanes est-elle plus particulièrement riche en révoltes de nature religieuse en comparaison de celles d’autres aires culturelles ? L’islam aurait-il, contrairement au bouddhisme et au christianisme, refusé de renoncer à la violence durant son âge d’or ? L’islamisme combattant est-il l’héritier d’une longue tradition de justes révoltes ou le simple avatar d’une modernité politique instrumentalisant un passé déshistoricisé ? Peut-il fournir la grammaire d’un véritable projet alternatif ? Ou bien est-il pour ses thuriféraires le simple habillage de conflits d’autre nature et pour l’Occident le lieu des peurs nécessaires de son ordre établi ?

Telles sont les questions dont débattront les participants à cette table ronde, historiens de la longue durée ou du temps présent, tous spécialistes d’aires culturelles différentes du monde musulman.

Participants