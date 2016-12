Résumé

Le 13 octobre 2014 se tiendra à l'archéoforum de Liège une journée d'étude consacrée à l'entretien du souvenir de Charlemagne en Belgique. Conçue sur le mode du dialogue entre médiévistes et contemporanéistes, cette rencontre sera l’occasion d’une confrontation de ce que l’enseignement, la culture et le monde politique belges des XIXe, XXe et XXIe siècles ont incité à connaître et à retenir, d’une part, à ce que les avancées de la recherche scientifique en histoire carolingienne ont progressivement révélé, de l’autre.