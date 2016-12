Résumé

Au croisement de l’anthropologie de l’enfance, médicale et de la santé, ce colloque se propose de faire entendre les paroles des enfants hospitalisés ou fréquentant l’hôpital dans différents contextes géographiques, sociaux et culturels. En collaboration avec les professionnels présents à leur chevet, nous tenterons de comprendre leurs vécus et perceptions de cette expérience qu’est la maladie.