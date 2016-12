Annonce

Poste

La section d’histoire de l’université de Lausanne, en collaboration avec les universités de Berne, Bâle et Lucerne, met au concours le poste suivant : Assistant-e doctorant-e FNS

Entrée en fonction : 01.01.2015 ou selon entente

Durée du contrat : 3 ans

Taux d'activité : 100%

Lieu de travail : Lausanne ou Suisse romande

Offre n°3418

Annonce du : 21.10.2014

Description

Ce poste s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche « Sinergia », porté par quatre équipes de recherche dans les universités de Berne, Bâle, Lucerne et Lausanne, sous le titre: « Doing House and Family ». Material Culture, Social Space, and Knowledge in Transition (1700-1850).

Ces équipes s’interrogeront sur les discours, les savoirs et les pratiques sociales qui entourent et constituent la « maison », le ménage et la maisonnée, ainsi que sur leurs évolutions entre 1700 et 1850.

Le projet de recherche spécifique qui fait l’objet de cette offre d’emploi est centré sur la question des rapports sociaux concrets des ménages de la Suisse romande avec leur parenté ainsi qu’avec le voisinage, selon une approche micro-historique. Le travail mettra en valeur des sources diverses provenant d’archives de Suisse romande.

Le descriptif du projet est disponible sur demande. La contribution au projet de la personne engagée consistera en la rédaction d’une thèse historique s’inscrivant dans le cadre de ce projet.

Profil

Ce poste est destiné à une personne détentrice d’un Master ès Lettres en histoire (moderne ou contemporaine) ou d’un Master en sciences sociales, dans la mesure où le titre est compatible avec une thèse en histoire. Elle sera dotée des compétences suivantes :

Bonnes connaissances de l’histoire suisse, et notamment de la période 1700-1850 ;

Intérêt pour l’histoire sociale ;

Familiarité avec la gestion et l’exploitation de bases de données ;

Capacité rédactionnelle en français – éventuellement en allemand ou en italien ;

Maîtrise orale et écrite du français et écrite passive de l’allemand ;

Intérêt pour l’activité de recherche et pour de nouvelles approches en histoire de la famille et de la parenté ;

Aptitude à travailler de manière autonome, ainsi qu’à collaborer avec une équipe de recherche ;

Capacité analytique et de synthèse.

L’engagement se fera à l’université de Lausanne. La recherche prévoit notamment des séjours prolongés dans certaines archives suisses romandes

L’université de Lausanne et les responsables du projet proposent un cadre de travail flexible et dynamique, des possibilités de formation continue et d’échanges avec d’autres chercheurs/chercheuses, permettant la création de réseaux aussi bien en Suisse qu’à l’étranger.

Rémunération

Les conditions financières sont celles offertes par le Fonds national suisse de la recherche (FNS). A l’UNIL, il est possible de compléter le revenu salarial par un appui aux activités d’enseignement et de recherche en vertu du règlement des assistants doctorants.

Le montant de la rémunération est d'en moyenne 50'000 frs suisses par an (soit env. 41'000 euros par année) selon barème du Fond National Suisse pour la recherche. Voir plus en détails leur site sous " Salaires des doctorants"

Modalités de candidature

Le délai de postulation est fixé au 30.11.2014.

Le dossier complet (CV, copies de certificats et diplômes, lettre de motivation) est à envoyer par courrier à :

Sandro Guzzi-Heeb

Histoire moderne

Université de Lausanne

Anthropole - Niveau 5

CH - 1015 Lausanne

Tél. +41 (0)21 692 29 61

Secrétariat d'histoire

+41 (0)21 692 29 13

Sandro.Guzzi-Heeb@unil.ch

Des questions peuvent aussi être posées à cette adresse.

Évaluation des candidatures

Le comité en charge de l'évaluation des candidatures sera composé par les 4 responsables du projet de recherche « Doing House and Family ». Material Culture, Social Space, and Knowledge in Transition (1700-1850) de l'Université de Bâle, Berne, Lucerne et Lausanne.