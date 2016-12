Annonce

Colloque international (tricentenaire de la mort de Louis XIV) organisé par l’université du Havre (GRIC), la BnF-Cabinet des médailles, l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres Paris, BnF-site Richelieu et Institut, 9-10-11 avril 2015

Argumentaire

Fondée en 1663 pour l’élaboration de la symbolique de Louis XIV, la Petite Académie se spécialise dans son histoire métallique. A partir de 1694 elle y consacre entièrement ses séances dont les procès-verbaux sont conservés aux archives de l’Institut. On y remarque les interventions des historiographes royaux, Racine et Boileau. En 1702, l’Académie offre au monarque le fruit de ses travaux, le luxueux in-folio publié par l’Imprimerie royale des Médailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand. L’ouvrage connaîtra une seconde édition augmentée en 1723. Il tient sa place dans la propagande royale, littéraire et picturale, dont il exploite les mêmes lieux communs. Il tient aussi sa place parmi les albums d’apparat de la monarchie ou parmi les livres de numismatique. L’écriture de l’histoire y présente ses caractéristiques propres.

On se propose d’étudier les médailles sous tous les angles possibles. Elles furent les plus nombreuses créées pour un seul roi et la question se pose de leur influence sur la production postérieure, que l’on pense à la suite de l’Ancien régime, à l’Empire ou à la Restauration. Le livre en lui-même suscite l’analyse, par ses débats académiques préparatoires comme par leur résultat. Il aura aussi une postérité, depuis les Médailles du règne de Louis XV de Nicolas Godonnesche (1748) jusqu’aux Médailles sur les principaux événements de l’Empire de Russie de P. Ricaud de Tiregale (1772). L’histoire, l’histoire littéraire, l’histoire des médailles, l’histoire du livre sont invitées à apporter leur éclairage sur ce monument du Grand Siècle qui n’a pas encore attiré toute l’attention qu’il méritait.

Programme

Jeudi 9 avril : Principes de composition

Salle des commissions, BnF-Richelieu

Président de séance : Yvan LOSKOUTOFF (Professeur, Université du Havre, Académie des jeux floraux)

14h-Accueil.

14h15- Jordan BLONDEL (Master 2, Université du Havre), « Les monnaies romaines aux sources des médailles de Louis XIV ».

(Master 2, Université du Havre), « Les monnaies romaines aux sources des médailles de Louis XIV ». 15h00- François PLOTON-NICOLLET (Maître de conférences, Université d’Orléans), « Les légendes des jetons et des médailles de Louis XIV : les sources littéraires ».

(Maître de conférences, Université d’Orléans), « Les légendes des jetons et des médailles de Louis XIV : les sources littéraires ». 15h45-Claire CARLIN (Professeur, Université de Victoria, Canada), « Poétique de l’allégorie et poétique de l’histoire dans les Médailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand ».

16h30-Pause

16h45- Sir Mark JONES (Master de Saint Cross College, Oxford, ancient directeur du Victoria & Albert Museum), « The image of Louis XIV in his medals and in his propaganda ».

(Master de Saint Cross College, Oxford, ancient directeur du Victoria & Albert Museum), « The image of Louis XIV in his medals and in his propaganda ». 17h30-James MOSLEY (Professeur, Université de Reading), « The Making of the Book (Continuation) : Fleurons and Bordures ».

18h15-Fin de la journée

20h-Dîner

Vendredi 10 avril : Influences exercées

Salle des commissions, BnF-Richelieu

Président de séance : Sir Mark JONES (Master of Saint-Cross College, Oxford, ancien directeur du Victoria & Albert Museum)

9h- Valentina CASAROTTO (Dottoressa, Università di Udine), « Il libro del Re, le medaglie francesi e il collezionismo italiano : alcuni casi studio ».

(Dottoressa, Università di Udine), « Il libro del Re, le medaglie francesi e il collezionismo italiano : alcuni casi studio ». 9h45-Marco CALLEGARI (Conservateur de la bibliothèque du musée Bottacin, Padoue, Università cattolica del Sacro Cuore, Brescia), « L’influenza del ‘Libro delle medaglie di Luigi XIV’ in ambito italiano : il caso del Numismatica virorum illustrium ex Barbadica Gente (1732) nella Repubblica di Venezia ».

10h30-Pause

10h45- Massimo SCANDOLA (Chercheur post-doctoral, Université de Trente), « L’influenza del libro delle medaglie di Luigi XIV sui libri delle medaglie degli imperatori austriaci ».

(Chercheur post-doctoral, Université de Trente), « L’influenza del libro delle medaglie di Luigi XIV sui libri delle medaglie degli imperatori austriaci ». 11h30-Présentation des médailles de Louis XIV conservées au Cabinet des médailles (Inès VILLELA-PETIT) et des épreuves du livre conservées au Cabinet des estampes (Vanessa SELBACH).

12h30-Déjeuner

Salle des commissions, BnF-Richelieu

Président de séance : Inès VILLELA-PETIT (Conservatrice, Cabinet des médailles-BnF)

14h00- Jean-Christophe BLANCHARD (Ingénieur de recherche, CNRS-Université de Nancy), « Les ducs de Lorraine et Louis XIV : les revers de la médaille ».

(Ingénieur de recherche, CNRS-Université de Nancy), « Les ducs de Lorraine et Louis XIV : les revers de la médaille ». 14h45- William EISLER (Ph.D, FSA), « L’impact de l’Histoire métallique de Louis XIV sur Genève (1711-1723) ».

(Ph.D, FSA), « L’impact de l’Histoire métallique de Louis XIV sur Genève (1711-1723) ». 15h30-Torsten FRIED (PD Dr, Münzkabinett, Schwerin, Ernst-Moritz-Arndt Universität, Greifswald), « L’histoire métallique de Louis XIV : un modèle pour les médailles des rois de Prusse et des ducs de Mecklembourg ».

16h15-Pause

16h30 -Yvan LOSKOUTOFF (Professeur, Université du Havre, Académie des Jeux floraux), « Imitations romaines du livre des médailles de Louis XIV ».

(Professeur, Université du Havre, Académie des Jeux floraux), « Imitations romaines du livre des médailles de Louis XIV ». 17h15- Isaure BOITEL-DEVAUCHELLE (PRAG, Université de Picardie-Amiens), « Compescet ignibus ignes ou l’Histoire métallique parodiée ».

(PRAG, Université de Picardie-Amiens), « Compescet ignibus ignes ou l’Histoire métallique parodiée ». 18h00-Laurent STEFANINI (Ambassadeur, Chef du protocole, Académie des sciences morales et politiques, Société française de numismatique, Société d’histoire de la Restauration), « De l’Histoire métallique de Louis XIV à celle de Louis XVIII ».

18h45-Fin de la journée.

20h-Dîner

Samedi 11 avril : Thématiques

Salle des commissions, BnF-Richelieu

Président de séance : Claire CARLIN (Professeur, Université de Victoria)

(Professeur, Université de Victoria) 9h- Fabrice CHARTON (Lycée de Tunis-La Marsa, Docteur de l’EHESS), « Ludovico Justo Parenti Optime Merito : L’élaboration de la médaille commémorant la mort de Louis XIII ».

(Lycée de Tunis-La Marsa, Docteur de l’EHESS), « Ludovico Justo Parenti Optime Merito : L’élaboration de la médaille commémorant la mort de Louis XIII ». 9h45-Marie-Claude CANOVA-GREEN (Professeur, Goldsmith’s College, Université de Londres), « Les médailles, la mort, l’immortalité (d’après les deux éditions du livre des médailles) ».

10h30-Pause

10h45- Christian CHARLET (Ancien haut fonctionnaire, chercheur indépendant, conseiller numismatique de SAS le prince de Monaco, Société française de numismatique), « Les médailles des expéditions de Louis XIV en Catalogne ».

(Ancien haut fonctionnaire, chercheur indépendant, conseiller numismatique de SAS le prince de Monaco, Société française de numismatique), « Les médailles des expéditions de Louis XIV en Catalogne ». 11h30-Inès VILLELA-PETIT (Conservatrice, BnF-Cabinet des médailles), « L’inventaire de 1685 ou Les médailles de Louis XIV avant leur livre ».

12h15-Déjeuner

Salle des commissions, BnF-Richelieu

Président de séance : Marie-Claude CANOVA-GREEN (Professeur, Goldsmith’s College, Université de Londres)

13h30- Mark HENGERER (Professeur, Université de Munich), « Distribution de l’image du port dans l’Histoire métallique de Louis XIV ».

(Professeur, Université de Munich), « Distribution de l’image du port dans l’Histoire métallique de Louis XIV ». 14h15- Joëlle BOUVRY (Conservatrice du Cabinet des médailles de Marseille, Société française de numismatique), « La politique maritime de Louis le Grand en Méditerranée d’après l’Histoire métallique, livres et médailles ».

(Conservatrice du Cabinet des médailles de Marseille, Société française de numismatique), « La politique maritime de Louis le Grand en Méditerranée d’après l’Histoire métallique, livres et médailles ». 15h00-Gildas SALAÜN (Conservateur du médaillier, musée Dobrée, Nantes), « Les médailles de la flotte de l’Océan ».

15h45-Pause

16h00- Yann LIGNEREUX (Professeur, Université de Nantes), « La Grâce et la Loi dans l’illustration métallique de Louis XIV ».

(Professeur, Université de Nantes), « La Grâce et la Loi dans l’illustration métallique de Louis XIV ». 16h45- Robert WELLINGTON (Lecturer, Australian National University), « Medals in motion: The medals of Louis XIV as diplomatic gifts ».

(Lecturer, Australian National University), « Medals in motion: The medals of Louis XIV as diplomatic gifts ». 17h30-Ludovic JOUVET (Doctorant, Université de Bourgogne-INHA), « Médailleurs de papier : Les graveurs et les livres des médailles de Louis XIV ».

18h15-Fin du colloque

Inscriptions

(avant fin février)

yvan.loskoutoff@univ-lehavre.fr

Comité d’organisation

Yves-Marie Bercé (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres)

Yvan Loskoutoff (Professeur, Université du Havre, Académie des Jeux floraux)

Inès Villela-Petit (Conservatrice, BnF-Cabinet des médailles)

Comité scientifique