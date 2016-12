Résumé

Depuis les années 1990 l’étude des populations nomades et mobiles d’Asie centrale et septentrionale s’est profondément renouvelée. Simultanément, au cours de cette période, la vie de ces populations a connu d’intenses bouleversements, d’ordre économique, politique et religieux, que les chercheurs ont pu suivre et vivre sur le terrain. Quelles méthodes d’enquête ont pu être mises en œuvre pour comprendre ces terrains mobiles ? Quels rapports entretiennent les chercheurs avec ceux qui les accueillent ? Comment développer une approche réflexive de la mobilité et du changement ?