Annonce

Argumentaire

Web 2.0, information dans le cloud, discovery tools, learning centers, bibliothèque sans livres, library as a service ... Le monde de l’information se transforme en profondeur au rythme des avancées technologiques mais aussi des évolutions dans la façon de produire, diffuser, collecter, traiter l’information.

La formation aux compétences informationnelles s’adapte-t-elle au(x) même(s) rythme(s) ?

De longue date, la formation à la maîtrise informationnelle (recherche, sélection, critique...) (pré-)occupe enseignants et bibliothécaires. En Fédération Wallonie-Bruxelles, une enquête sur les compétences documentaires des étudiants commençant des études supérieures a été menée en 2007. Les résultats ont notamment été communiqués à l’occasion de la journée d'étude « Compétences informationnelles et enseignement supérieur », organisée par le groupe EduDOC et la Commission « Bibliothèques » du CIUF le 20 mai 2008 à Gembloux. Sept ans plus tard, il est bon de faire un état de la question et de dessiner les perspectives de la formation aux compétences informationnelles à l’heure où le monde de l’information et celui des bibliothèques connaissent des évolutions majeures.

Outre un état de la question et une mise en perspective, le colloque du 18 mai 2015 a pour ambition de produire des recommandations et des pistes concrètes.

L’appel à communication porte sur :

des exposés concernant des expériences de formation documentaire actuelles, emblématiques des évolutions que connaissent les bibliothèques (20 min d’exposé + 10 min de questions/réponses);

des présentations de cas pratiques courtes et ciblées («7 idées en 7 minutes» ou «20 dias/20 secondes par dia», voir http://www.PechaKucha.org) afin de susciter des échanges et des propositions d'actions lors d'ateliers ;

Thèmes des ateliers

Atelier 1 : Qu’est-ce que l’esprit critique et comment le développer ?Point de rencontre avec les objectifs de l'enseignement, comment définir l'esprit critique et quels sont les apports de la formation documentaire ? Quels enjeux liés aux TIC, à Google, au "copié-collé", au plagiat ?

Atelier 2 : Outils et méthodes de formation : quels outils (EAD, MOOC, partage social, manuels...) et quelles méthodes (enseignement mixte, classe inversée, résolution de problèmes, travaux en groupe...) face à des groupes de tailles très variables ? Comment former avec peu de moyens (financiers, humains, matériels) ?

Atelier 3 : Statut du formateur et de la formation : quelle place pour le formateur et qui est/sont le/s formateur/s ? Quelle place pour les cours et formations dans le curriculum des étudiants ? Quelle responsabilité́ vis-à-vis des étudiants, des enseignants, de l'institution d'enseignement ?

Atelier 4 : Former à l’heure des learning centers : comment l'évolution des bibliothèques va-t-elle révolutionner la formation à l'information ? Un nouveau paradigme ? Un nouveau monde ? D'autres acteurs ? Un autre métier ?

Atelier 5 : Formation documentaire et «translittéracie» : à quels outils former ? Á quoi former ? Quelles compétences développer ? Jusqu'où aller à l'heure des réseaux sociaux et des discovery tools ?

- des posters présentant des projets de formation documentaire, des plans de formation ou des réalisations. Une séance de présentation des posters est prévue. Il sera demandé aux auteurs d’être présents.

Modalités pratiques d'envoi des propositions

Chaque acteur de la formation documentaire, bibliothécaire ou enseignant, dans l’enseignement supérieur court ou long, est invité à faire des propositions de communication orale ou de poster.

Ces propositions seront examinées par le comité scientifique du congrès (voir le site http://infolit.be/ILIB15/).

L’ensemble des communications orales et le résumé des posters feront l'objet d'une publication.

Quel que soit le type de communication proposé (exposé, présentation de cas pratique, poster), un résumé de maximum 250 mots devra être envoyé pour

le 28 février 2015

au plus tard à l’adresse : ilib15@infolit.be

Le colloque aura lieu le 18 mai 2015 à Gambloux.

Comité scientifique

Colloque international organisé sous les auspices de l'ARES (Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur) et de la BICfB (Bibliothèque interuniversitaire de la Communauté française de Belgique).

Le comité scientifique et d'organisation est composé de :