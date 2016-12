Annonce

Ce 36 e colloque du CREDIC s'inscrit dans le cycle des commémorations de la « Grande Guerre ». Quel a été son impact sur les missions chrétiennes allemandes, catholiques et protestantes, et sur les Églises et les œuvres locales suscitées par leur action ? Dès le déclenchement des hostilités les personnels missionnaires de nationalité allemande ont dû cesser leurs activités et quitter leurs postes. Leurs possessions et leurs instruments de travail ont été séquestrés ou réquisitionnés. La liquidation des missions allemandes n'a pas empêché l'héritage allemand de se faire sentir et parfois même d'être reconnu par les nouveaux maîtres des territoires. De plus, les sciences missionnaires allemandes déjà très avancées avant la guerre ont continué à se développer ; elles ont été entendues dans le débat international sur la mission à travers les grandes conférences missionnaires mondiales (Jérusalem 1928, Tambaram 1938) et dans le développement de la pensée missionnaire catholique. On peut parler de résilience des missions allemandes au-delà et à travers leurs tribulations.

Argument

World War I had a devastating impact upon German Missions (Roman Catholic and Protestant). A general description of German mission fields A.D. 1914 will be the starting point of the Conference. Case studies are welcome on particular territories such as Togo, Cameroon, East Africa, South-West Africa, South East Asia, Pacific area, China, India, Middle East. Attention will be paid to the predicament of local « orphaned » Christian churches and communities, and to the relationships between the local leadership with the new foreign missions authorized by the Allies instead of German personnel. Exiled German missionaries back home continued to work intellectually on behalf of their fields and published a considerable amount of papers, dictionaries, theological, historical and ethnographic monographs that should be revisited. A vast area of debates and polemics occurred in the specialized missiological circles, on the question of a « German missiology ». The general public and the German political authorities took part in those debates which reached the international missionary community. Several aspects of the resilience of German missions can be observed until the outbreak of World War II in 1939.

Topic 1 : German missions 1913-1914 : a general overview

Topic 2 : The End of german missions 1914-1920

Topic 3 : The Local Churches' Initiatives

Topic 4 : The "grieving process" of the german missions and the missiological debate

Topic 5 : The resilience of the german missions and of german missiology

Guidelines submission

Paper proposals with a short abstract are expected

until 28th February 2015.

The language of the meeting is french but a translation of english papers is possible. Please note that, if your paper is accepted, you have to send it one month before the beginning of the meeting.

Notification of accepted paper proposals will be sent by 15th March 2015.

Scientific Comitee

Annie Bart, Professeur émérite des universités en Sciences de l'information et de la communication de l’Université de Bordeaux. Unité de recherche MICA - Médiation, information, communication, art -EA 4426.

Marc Spindler, Professeur émérite des universités de Leyde et d’Utrecht (Pays-Bas). UMR CNRS-Sciences Po Bordeaux, Les Afriques dans le monde.

Gilles Vidal, Maître de Conférences en histoire du christianisme à l'époque contemporaine. Institut Protestant de Théologie - Faculté de Montpellier. Co-Directeur du Centre Maurice-Leenhardt de Recherches en Missiologie. / Université Paul-Valéry Montpellier - CRISES EA 4424.

Partner

Augustana-Hochschule (AHS) Neuendettelsau