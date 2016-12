Annonce

La circulation continue des personnes, des savoirs et des savoir-faire nous place devant des interactions multiples entre le « local », le « transnational » et le « global » ; en même temps les démarches de patrimonialisation de « pratiques culturelles » se multiplient, dans un contexte de reconfiguration incessante des rapports sociaux et politiques. D’une façon générale, les connaissances et les pratiques médicales sont touchées par ces phénomènes. C’est sur cette recomposition dynamique que nous proposons de réfléchir, avec un groupe de chercheurs travaillant sur différentes aires culturelles.

L’apparition institutionnelle, au début des années 2000, d’un certain nombre de questionnements et de projets en rapport avec la notion de patrimoine culturel immatériel, sous l’égide de l’UNESCO, est symbolique d’une situation plus large : aujourd’hui la patrimonialisation des pratiques culturelles est un sujet central dans toute réflexion politique, culturelle et sociale, à quelque niveau que l’on se situe. Pour ce qui est du domaine médical, le devenir et la recomposition des médecines qui revendiquent la qualification de « traditionnelles » rencontrent et utilisent cette notion de patrimoine.

En cela, l’idée de cette journée d’étude se situerait autour du débat lié aux processus de patrimonialisation, dans la perspective des savoirs et des ressources médicales. Ainsi, il s’agira d’interroger et problématiser les notions, de plus en plus diffusées, de « patrimoine » et de « patrimonialisation », ainsi que celles de « local », de « global », de « globalisation » et de « traditionnel ».

9.00 - Accueil

9h30 - Ouverture de la journée – Lucia CANDELISE (CECMC, EHESS - projet ANR EsCA - Université de Genève)

Discutant pour la matinée : Alexandra GALITZINE-LOUMPET (ANR EsCA / FMSH, Paris)

9h45-11h15

Julie PERRIN (Université de Neuchâtel), Guérisseurs et anthropologues : au-delà de la relation d’enquête

Alejandra CARREÑO CALDERON (Université de Turin), Taking care of democracy: Invention, safeguard and recognition of indigenous medicines in Chile

Pause café

11h30-13h00

Alain EPELBOIN (CNRS, Paris), De la patrimonialisation des objets, savoir-faire et techniques des devins-guérisseurs africains : du rituel à l'amulette

Mariaclaudia CRISTOFANO (Université de la Sapienza, Rome), Elisa VASCONI (Université de Florence), Visual Representation of Diseases and Medical Resources in the Ghanaian signboards

Pause déjeuner

Discutant pour l’après-midi : Serena BINDI (Université Paris Descartes, laboratoire CANTHEL)

14h00-15h30

Frédéric OBRINGER (CECMC, EHESS – projet ANR EsCA), Le patrimoine culturel immatériel et la médecine chinoise

(CECMC, EHESS – projet ANR EsCA), Le patrimoine culturel immatériel et la médecine chinoise Céline CODEREY (Asia Research Institute, Singapour), La médecine traditionnelle birmane : patrimoine à conserver et outil politique

Pause café

15h45-17h30

Mehrnaz KATOUZIAN-SAFADI (équipe SPHERE, CNRS-Paris 7)

De la terminologie opérante pour les médicaments anciens et contemporains ou une forme de « concept nomade »

Table ronde et discussion

Journée d’étude 12 février 2015

EHESS, Bâtiment France

190-198 avenue de France 75244 Paris cedex 13

Salles 638 (m.)- 640 (a.-m.), noyau A, 6ème étage

Lucia Candelise

Avec le soutien de :