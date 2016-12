Présentation

Ces deux journées d’études réunissent des chercheurs en sciences sociales (histoire contemporaine, anthropologie et sociologie) sur le fait religieux en Iran aujourd’hui afin de confronter les travaux en cours et d’engager un réel dialogue entre différentes équipes de recherche. Des chercheurs et des enseignants confirmés, mais aussi des doctorants et des étudiants travaillant en France et en Iran y participent.

La religion en tant que fait social est un objet récent en Iran qui a été impulsé dans les Facultés de sciences sociales des universités, notamment à l’université de Téhéran. L’objectif de ces journées est de faire connaître ces travaux, de nouer des relations suivies qui permettront d’engager des échanges entre chercheurs et étudiants des deux pays, de relancer ainsi les études sur l’Iran en France et de soutenir les étudiants qui se sont déjà engagés dans des travaux sur ce terrain.

Différentes thématiques seront traitées et discutées à travers les présentations des participants sur des sujets divers comme : l’articulation des pratiques religieuses populaires et de la religion institutionnelle ; la modernisation du clergé ; les nouveaux mouvements religieux ; la réinvention et la réappropriation des pèlerinages, des rituels de Achoura et d’autres célébrations annuelles, des lieux de culte, etc. Les journées d’études se concluront par une discussion sur les perspectives concrètes d’échanges scientifiques entre chercheurs des deux pays, tant sur des questions théoriques que des projets d’enquêtes de terrain.

Programme

20 mars 2015

9h : Ouverture

Président de séance et discutant : Denis Hermann (CNRS, Monde Iranien)

9h30 : Sabrina Mervin (CNRS, CéSor) : La hozeh de Qom et la hawza de Najaf : deux manières d’organiser le désordre

(CNRS, CéSor) : La hozeh de Qom et la hawza de Najaf : deux manières d’organiser le désordre 10h : Mehdi Soleynaniyeh (doctorant, Université de Téhéran) : Transforms of Transformer. A study on some of internal changes of Shiite clergy institution after 1979 Revolution

(doctorant, Université de Téhéran) : Transforms of Transformer. A study on some of internal changes of Shiite clergy institution after 1979 Revolution 10h30 : Débat

Pause café

Président de séance et discutant : Alexandre Papas (CNRS, CETOBAC)

11h : Agnès Devictor (Université Paris1, Panthéon-Sorbonne) : Quand le burlesque cinématographique se frotte aux rituels religieux et sociaux

(Université Paris1, Panthéon-Sorbonne) : Quand le burlesque cinématographique se frotte aux rituels religieux et sociaux 11h30 : Arman Zakeri (doctorant, Université Tarbiat modarres) : Religion in Contemporary Iranian society : Study of Sacred places, Sacred Times and Pilgrimage

(doctorant, Université Tarbiat modarres) : Religion in Contemporary Iranian society : Study of Sacred places, Sacred Times and Pilgrimage 12h : Behnaz Khosravi (doctorante, Lyon 2) : « Nouvelles spiritualités » en Iran : quel profit distinctif ?

(doctorante, Lyon 2) : « Nouvelles spiritualités » en Iran : quel profit distinctif ? 12h30 : Débat

Président de séance et discutant : Jean-Pierre Digard (CNRS, Monde Iranien)

14h : Sepideh Parsapajouh (CéSor) : Pèlerinages improvisés : Quelques réflexions autour de la fabrication et du transport du nouveau zarih de l’Imam Hossein de Qom à Karbala

(CéSor) : Pèlerinages improvisés : Quelques réflexions autour de la fabrication et du transport du nouveau zarih de l’Imam Hossein de Qom à Karbala 14h30 : Anne-Sophie Vivier (Institut catholique de Paris) : Rites d’Achoura et affirmations communautaires

(Institut catholique de Paris) : Rites d’Achoura et affirmations communautaires 15h : Débat

Pause café

Président de séance et discutant : Mathieu Terrier (LEM, EPHE)

15h30 : Sara Shariati-Mazinani (Université de Téhéran) : Penser les fêtes dans un chiisme en deuil

(Université de Téhéran) : Penser les fêtes dans un chiisme en deuil 16h : Sara Kalantari (doctorante, Université Paris Ouest-Nanterre) : Les musiques du rituel d’Achoura : instaurer une nouvelle tradition

(doctorante, Université Paris Ouest-Nanterre) : Les musiques du rituel d’Achoura : instaurer une nouvelle tradition 16h30 : Débat

Pause café

17h : Projection-débat du film de Mehran Tamadon, Iranien (2014)

21 mars 2015

Présidente de séance et discutante : Anna Poujeau (CNRS, CéSor)

9h30 : Mehrdad Arabestani (Université de Téhéran, département d’anthropologie) : Encoding the Mandaean’s Rituals : The Threatened Identity of an Ethno-religious Minority

(Université de Téhéran, département d’anthropologie) : Encoding the Mandaean’s Rituals : The Threatened Identity of an Ethno-religious Minority 10h : Laetitia Fronval (doctorante, EHESS) : L’estekhâreh : pratiques et interprétations du recours au divin en Iran

(doctorante, EHESS) : L’estekhâreh : pratiques et interprétations du recours au divin en Iran 10h30 : Débat

Pause café

Président de séance et discutant : Mohsen Mottaghi (chercheur indépendant)

11h : Hawzhin Baghali (doctorante, EHESS) : Substrats sociaux de l’islamisme au Kurdistan d’Iran : hier et aujourd’hui

(doctorante, EHESS) : Substrats sociaux de l’islamisme au Kurdistan d’Iran : hier et aujourd’hui 11h30 : Stéphane Dudoignon (CNRS, CETOBAC) : L’establishment religieux sunnite en Iran depuis 1979 et la réinvention d’un discours minoritaire

(CNRS, CETOBAC) : L’establishment religieux sunnite en Iran depuis 1979 et la réinvention d’un discours minoritaire 12h30 : Débat et clôture de la table ronde

Organisation

Sabrina Mervin (chargée de recherche au CNRS/ CéSor) : smervin@ehess.fr

Sepideh Parsapajouh (chercheure associée au CéSor): sepideh.parsapajou@gmail.com

En collaboration avec Sara Shariati-Mazinani (maître de conférences à l’Université de Téhéran, faculté des sciences sociales)

Avec les soutiens de l’IISMM, de l’IFRI, du CETOBAC et du CéSor

Inscription

Inscription obligatoire à reli.iran@gmail.com