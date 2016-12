Annonce

Programme

Matinée

8h30-9h00 - Accueil

9h00-9h30 - Introduction de la journée :

Philippe Lepoivre (Doyen de Gembloux Agro-Bio Tech)

Bernard Pochet (objectifs et organisation de la journée)

9h30 – 10h20 - Keynote speaker :

Thierry Karsenti (Université de Montréal) - Former aux compétences informationnelles à l'heure du web 2.0 : Enjeux, avantages, défis et stratégies d’intervention

10h20-10h45 - Pause

10h45 – 12h30 - Cinq ateliers

Atelier 1. Qu’est-ce que l’esprit critique et comment le développer ? : point de rencontre avec les objectifs de l'enseignement (supérieur ?), comment définir l'esprit critique et quels apports de la formation documentaire ? Quels enjeux liés aux TIC, à Google, au "copié-collé", au plagiat ?

Sophie Fally (ULB) : De BA1 à MA2, que de changements, d’évolutions, de différences ! Annick Dath (Haute Ecole Louvain en Hainaut - CD Campus - Mons) : Le rôle du bibliothécaire-formateur dans la lutte contre le plagiat. Retour d’expérience au sein de la catégorie technique de la HELHa. Rachida Bensliman (ULB) : Développer l’esprit critique face à l’explosion de la littérature médicale dans une logique d’ « Evidence based Medicine ».



Atelier 2. Outils et méthodes de formation: quels outils (EAD, MOOC, partage social, manuels...) et quelles méthodes (enseignement mixte, classe inversée, résolution de problèmes, travaux en groupe...) face à des groupes de tailles très variables ? Comment former avec peu de moyens (financiers, humains, matériels) ?

Sébastien Blondeel (ULB) : La transformation d’un cours en ligne d’initiation à la recherche documentaire en MOOC : les caractéristiques et usages de DOCUPOLE. Sara Decoster (ULg) : Relever le défi des outils « discovery » : les formations orientées vers l’usager.

Frédérique Simonot (bibliothèque interuniversitaire Droit et Lettres de Grenoble) : La culture informationnelle et l’identité du jeune chercheur : une offre de formation au web 2.0 structurante en BU.



Atelier 3. Statut du formateur et de la formation: quelle place pour le formateur et qui est/sont le/s formateur/s ? Quelle place pour les cours et formations dans le curriculum des étudiants ? Quelle responsabilité vis-à-vis des étudiants, des enseignants, de l'institution d'enseignement ?

Myriam Gorsse, Gilles Morinière (Paris VI) : Former aux compétences informationnelles via la méthode projet ? L’exemple d’un Atelier de Recherche Encadrée en licence à la BUPMC (Paris 6). Geneviève Bricoult (UCL) : Bibliothécaire formateur : une charte, un métier. Bernard Pochet, Catherine Colaux (ULg) : le projet expérimental multidisciplinaire (PEMD) en 3ème Bachelier à Gembloux.



Atelier 4. Former à l’heure des learning centers: comment l'évolution des bibliothèques va-t-elle révolutionner la formation à l'information ? Un nouveau paradigme ? Un nouveau monde ? D'autres acteurs ? Un autre métier ?

François Frédéric (ULB) : Intégration et partenariat : les learning centers une opportunité pour la formation à la maîtrise de l’information. Frédéric Brodkom (UCL) : Learning centers et formations : 7 mots-clés. Alia Benharrat (SCD Bordeau-Montaigne) : compte rendu d'expérience qui a eu lieu au Service commun de documentation de Bordeaux Montaigne en 2014 (Lettres/Sciences humaines).



Atelier 5. Formation documentaire et translittéracie: à quels outils former ? Quelles compétences développer ? jusqu'où aller à l'heure des réseaux sociaux et des discovery tools ?

Dominique Lerinckx (ULB) : Comment nos étudiants s’approprient-ils les nouveaux modes de diffusion de l’information ? Éric Bousmar (Université Saint-Louis) : De l’e-only au parchemin unique et froissé : la formation des étudiants en histoire à la recherche d’information. Carole Glorieux (ULB) : Entrée dans la littératie numérique par la pratique du copier-coller.



12h30-13h30 - Lunch et session de posters

Entre 10:20 et 10:45 et entre 12:30 et 13:30, les congressistes pourront visiter l'exposition de posters.

voici la liste des posters confirmés :

Coralie Pasquet (ULg) : Présentation de cas pratique (réalisation de capsules de vidéo de vulgarisation pour des étudiants de 3ème année de médecine).

(ULg) : Présentation de cas pratique (réalisation de capsules de vidéo de vulgarisation pour des étudiants de 3ème année de médecine). Nathalie Yakovleff (Paris V) : L'interactivité pour susciter l'intérêt des étudiants à la formation documentaire - Retour d'expérience.

(Paris V) : L'interactivité pour susciter l'intérêt des étudiants à la formation documentaire - Retour d'expérience. Anne Majot (HELHa Gilly) : Initiation à la recherche documentaire : un projet mené à la HELHA Gilly pour les étudiants de première année des sections : Soins Infirmiers, Sage-Femme et Technologue en Imagerie Médicale.

(HELHa Gilly) : Initiation à la recherche documentaire : un projet mené à la HELHA Gilly pour les étudiants de première année des sections : Soins Infirmiers, Sage-Femme et Technologue en Imagerie Médicale. Hakim Benoumelghar (Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou) : Bibliothèques en mutation : des collections électroniques au service de référence virtuel.

(Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou) : Bibliothèques en mutation : des collections électroniques au service de référence virtuel. Anne Boraud (Université de Technologie de Troyes) : Les croyances limitantes chez les acteurs de la formation en bibliothèque universitaire.

(Université de Technologie de Troyes) : Les croyances limitantes chez les acteurs de la formation en bibliothèque universitaire. Michèle Orban (Chargée de Veille et Formatrice) : La cartographie des domaines de connaissance : un outil de visualisation et d’exploitation de l’information.

(Chargée de Veille et Formatrice) : La cartographie des domaines de connaissance : un outil de visualisation et d’exploitation de l’information. Bernard Pochet (ULg) : Information literacy ? ... soignez votre LOOC (Light Online Open Courses) !

(ULg) : Information literacy ? ... soignez votre LOOC (Light Online Open Courses) ! François Frédéric (ULB) : Library and Learning Center : dispositif intégré de support et de formation.

(ULB) : Library and Learning Center : dispositif intégré de support et de formation. Abdelhamid Rihane (Université Abdelhamid Mehri Constantine 2 Algérie) : Pratiques et usages des TICE : les apprenants à l’ère du numérique.

(Université Abdelhamid Mehri Constantine 2 Algérie) : Pratiques et usages des TICE : les apprenants à l’ère du numérique. Myriam Gorsse (Paris VI) : Inscrire des compétences informationnelles dans un Libguides : l’exemple du référentiel de Sorbonne universités.

Myriam Gorsse (Paris VI) : Développer les compétences informationnelles des chercheurs : les Midis de la Biblio (BUPMC).

Myriam Gorsse (Paris VI) : La MURDER PARTY de la BUPMC - Enquêteur, joueur ou apprenant ? - Jouer pour se former.

Marine Finfe (UCL) : Biblio-Jack, la websérie des bibliothèques de l’UCL : sa promotion, sa diffusion, son succès.

Didier Devriese (ULB) : Le Web 2.0 peut-il réconcilier les archivistes et les usagers ?

Axel Enuset (Haute école Léonard de Vinci) : Présentation du cours de Méthodologie de la recherche actuellement donné par un documentaliste en première baccalauréat sage-femme sur le site ISEI du Parnasse-ISEI.

Après-midi

Modérateur : Didier Devriese (ULB)

13h30-15h00 - Trois expériences emblématiques :

Marc Borry (IESSID et Université de Lille 1) - Pourquoi les neurosciences sont utiles au développement des compétences informationnelles ?

Maud Puaud (SCD de l'Université d'Angers) - Le droit d'auteur amusant... ou comment former les doctorants au droit d'auteur par le jeu et les méthodes participatives.

Guy Bélanger (Université du Québec à Rimouski) - Qualité des pratiques de formation documentaires : Une affaire de collaboration !

15h00-15h30 - Synthèse des ateliers

15h30-16h00 - conclusions et perspectives :

Thierry Karsenti (regard de grand témoin) Paul Thirion (Directeur du réseau des bibliothèques ULg) Éric Haubruge (premier vice-recteur de l'ULg)



16h00 - réception

Comité scientifique

Colloque international organisé sous les auspices de l'ARES (Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur) et de la BICfB (Bibliothèque interuniversitaire de la Communauté française de Belgique).

Le comité scientifique et d'organisation est composé de :