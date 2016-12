Résumé

L'objectif de cette journée est de pouvoir réunir les jeunes chercheurs et les chercheurs plus expérimentés travaillant sur l’Asie autour de problématiques communes. Parmi elles, les expériences de terrain constituent un axe transversal dont les modalités peuvent s’avérer très différentes selon le pays étudié, le sujet et la discipline de chacun. La variété des terrains avec laquelle il faut composer dans leurs projets de recherche respectifs aussi bien que la méthodologie mobilisée (de la préparation en amont au travail de dépouillement et d’interprétation en aval) ou encore les obstacles rencontrés sur place (contacts, langue, accès aux sources) pourront être abordés.