Présentation

Pour favoriser les échanges entre chercheurs et améliorer la visibilité de nos études, le GIS organise son premier Congrès à Paris les 7, 8 et 9 juillet 2015. Ce Congrès qui fera un état des lieux de la recherche française réunira plus de 300 participants.

Le Congrès vise à :

encourager les jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants;

faire connaître les associations travaillant sur le champ;

permettre à des thèmes de recherche d’être abordés en commun par des spécialistes de différentes sciences humaines et sociales;

répondre aux défis posés par les bouleversements en cours au Maghreb et au Moyen-Orient, développer l’histoire de l’islam, rendre compte des mobilisations de la société civile.

Des ateliers d’une journée ou d’une demi-journée présenteront des recherches en cours en favorisant les débats entre chercheurs.

Il s’agit de mobiliser la communauté scientifique française et francophone : des échanges entre spécialistes de différentes périodes (Moyen-Âge et époque contemporaine), de différentes disciplines (par exemple : historiens et politologues) et de différentes aires géographiques ou pays (Turquie, Iran, monde arabe, Indonésie,…).

Grâce à trois tables-rondes des discussions seront menées sur les rapports entre chercheurs et autres intervenants de la connaissance sur le monde musulman :

des journalistes spécialistes du Moyen-Orient,

des bibliothécaires orientalistes,

des responsables des institutions parisiennes qui diffusent la connaissance sur les mondes musulmans : Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM), Institut de Recherche et d’Etudes Méditerranée et Moyen-Orient (IREMMO), Institut des Cultures d’Islam (ICI), Institut du Monde Arabe (IMA)

Des manifestations culturelles seront organisées autour du Moyen-Orient et des mondes musulmans :

récitation de poésie,

concert de musique andalouse à l'Institut du Monde Arabe,

projection d'un film turc à la Bibliothèque nationale de France.

Inscriptions

Les inscriptions sont payantes : 30 euros pour le Congrès et 10 euros pour le concert.

Pour plus d'informations : http://majlis-remomm.fr/inscription-au-congres

Programme

Mardi 7 juillet 2015

9h00 – 9h30 : INALCO, 65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris

Accueil des participants à l’INALCO

9h30 : Début des ateliers

Atelier 1 – salle 5.21

Responsable : Jean-Charles Ducène (EPHE)

La littérature géographique arabo-musulmane et les merveilles

Atelier 2 – salle 5.12

Responsable : Audrey Dridi (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Chrétiens d’Orient, nouvelles perspectives et nouvelles sources

Atelier 3- salle 5.10

Responsable : Sepideh Parsapajouh (CéSOR)

Le cimetière à la croisée des politiques : espace, État, religion

Atelier 4 – salle 5.28

Responsables : Anna Poujeau (CéSOR), Isabelle Rivoal (LESC)

L’incertitude au féminin dans les sociétés arabes et au Moyen-Orient

Atelier 5 – salle 3.13

Responsable : Mohammad-Ali Amir-Moezzi (EPHE/LEM)

L'ésotérisme shi'ite, ses racines et ses prolongements,

Atelier 6 – salle 3.03

Responsable : Valentina Napolitano (CETOBAC)

Trajectoires militantes et engagements dans le monde arabe,

Atelier 7 – salle 4.06

Responsable : Aude Signoles (CHERPA, IEP Aix-en-Provence)

La "décentralisation", un "refoulé" des Révolutions arabes ? Enjeux sociaux et identitaires au cœur des configurations territoriales des administrations publiques locales

Atelier 8 – salle 3.15

Responsable : Stéphanie Anna Loddo (IRIS)

Le patrimoine culturel au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : acteurs, usages et enjeux

Atelier 9 – salle 3.08

Responsable : M'hamed Oualdi (Université de Princeton et INALCO)

Au-delà du colonial. Une autre histoire du Maghreb par le pré- et le post- colonial

10h30 – 11h30 : Pause café*

11h00 – 12h00 : Suite des ateliers

12h00 – 13h30 : Pause déjeuner

13h30 – 15h30 : Suite des ateliers

Atelier 1 – salle 5.21

La littérature géographique arabo-musulmane et les merveilles

Atelier 2 – salle 5.12

Chrétiens d’Orient, nouvelles perspectives et nouvelles sources

Atelier 3- salle 5.10

Le cimetière à la croisée des politiques : espace, État, religion

Atelier 4 – salle 5.28

L’incertitude au féminin dans les sociétés arabes et au Moyen-Orient

Atelier 10 – salle 4.17

Responsable : Hardy Mede Mohammed (CESSP, CERAPS)

Les institutions politiques, angle mort de l'analyse politique du monde musulman ?

Atelier 11 – salle 4.15

Responsable : Vanessa Rose (Université Paris I Panthéon-Sorbonne et INHA-InVisu)

Les décors de céramique architecturale en Islam: création, transfert et écriture des collections

Atelier 12 – salle 3.16

Responsable : Assaf Dahdah (AMU/Telemme)

Transformations des espaces palestiniens à Beyrouth. Coprésence et enjeux de l’altérité en contexte de marge

Atelier 13 – salle 4.13

Responsable : Matthieu Cimino (CERI/Sciences Po)

Pratiquer, transgresser, se représenter les frontières : le cas des espaces migratoires israélo-palestiniens

15h30 - 16h00 : Pause café *

16h00 – 18h00 – Amphi 1 : Table-ronde rencontre entre chercheurs et journalistes

Organisée par Azadeh Kian (GIS, Université Paris 7)

18 h 30 – 19h30 : Auditorium du Pôle des Langues et Civilisations, 65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris

Récitation de poésie organisée par Jean-Charles Coulon (BULAC) et Catherine Mayeur-Jaouen (GIS, INALCO), et animée par Stéphane Sawas (INALCO, CERLOM)

Participants : Leili Anvar (persan), Farida Ait Ferroukh (kabyle), Etienne Naveau (indonésien), Nathalie Bontemps et Golan Haji (arabe)

19h30 : Auditorium Pôle des langues et civilisations (INALCO-BULAC)

Cocktail offert par le GIS

Les pauses café du Congrès sont offertes par l'IISMM – ERC IGAMWI (UMR Orient & Méditerranée)

Mercredi 8 juillet 2015

9h30 : Début des ateliers

Atelier 14 – salle 4.17

Responsable : Virginia Cochin-Cassola (École du Louvre)

Villes et patrimoines du Maroc à l'Iran : nouvelles perspectives

Atelier 15 – salle 3.03

Responsables : Norig Neveu (IFPO), Khalyla Aude Coëffic (CHERPA)

Repenser les reconfigurations de la distinction sunnites/chiites depuis les années 2000

Atelier 16.1 (uniquement le matin)

salle 3.08 : responsable : Delphine Pagès-El Karoui (INALCO/URMIS)

Migrations et révolutions arabes

Atelier 17 – salle 4.06

Responsable : Marianne Brisville (CIHAM)

Être à table dans le monde musulman au Moyen-Âge (viiie-xve siècle)

Atelier 19 – salle 5.01

Responsable : Rachida Chih (CETOBAC)

Le Prophète de l'islam au miroir de sa communauté

Atelier 20 – salle 5.10

responsable : Béatrice Garapon (IEP Bordeaux/Centre Emile Durkheim)

Intellectuels islamiques : rapport aux autorités religieuses et stratégies de différenciation

Atelier 21 – salle 3.15

Responsable : Brigitte Foulon (Université Sorbonne Nouvelle)

Littérature de prison / Prisons et exils

Atelier 22 – salle 4.15

Responsable : Manon-Nour Tannous (Collège de France, Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Orient arabe et Europe

Atelier 23 – salle 4.10

Responsable : Azadeh Kian (Université Paris 7 Diderot/LCSP-CEDREF et UMR Mondes iranien et indien)

État-nation et la fabrique du genre : Iran, Turquie, Tadjikistan, Afghanistan

Atelier 24 - salle 3.13

Responsable : Dimitri Deschamps (CETOBAC, Ifpo-Erbil)

Le Kurdistan d’Irak : Un État sans le nom ?

10h30 – 11h30 : Pause café *

11h00 – 12h00 : Suite des ateliers

12h00 – 13h30 : Pause déjeuner

13h30 – 15h30 : Suite des ateliers

Atelier 14 – salle 4.17

Villes et patrimoines du Maroc à l'Iran : nouvelles perspectives

Atelier 15 – salle 3.03

Repenser les reconfigurations de la distinction sunnites/chiites depuis les années 2000

Atelier 16.2 – salle 3.08 (uniquement l’après-midi)

Responsables : Elif Aksaz et Jean-François Pérouse (IFEA)

80 ans de sciences sociales de l'émigration dans les pays du Sud et de l'Est

Atelier 17 – salle 4.06

Être à table dans le monde musulman au Moyen-Âge (VIIIe-XVe siècle)

Atelier 25 – salle 3.11: responsable : Erdal Kaynar (CETOBAC)

Culture et politique dans l'Empire Ottoman à l'époque de l'Affaire Dreyfus

Atelier 26 – salle 3.13 (cet atelier commence à 13h00)

Responsables : Christian Müller et Élise Voguet (IRHT)

Droit et sociétés musulmanes (VIIe - XVIIIe siècles) : Nouveaux corpus, nouveaux outils, nouvelles approches

Atelier 27 – salle 4.13

Responsable : Dilek Yankaya (IREMAM)

L'islam et l'économie : la fabrication de « l’esprit du capitalisme islamique »

Atelier 28 – salle 3.16

responsable : Benoît Pouget (IEP Aix-en-Provence/ CHERPA)

La médecine occidentale au chevet de l'Orient épidémique

Atelier 29 – salle 5.12

Responsable : Meriem Rodary (EHESS/LAS)

Des féminités au Maghreb

15h30 - 16h00 : Pause café *

16h00 – 18h00 – Amphi 1 INALCO : Diffusion de la connaissance et production de la recherche sur l’Islam et les mondes musulmans

Rencontre organisée par Bernard Heyberger (EHESS/EPHE) entre les organismes concernés :

Pascal Burési , directeur de l'Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM)

, directeur de l'Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) Jean-Claude Chagnollaud , directeur de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient (IREMMO)

, directeur de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient (IREMMO) François Zabbal , rédacteur en chef de Qantara, Institut du monde arabe (IMA)

, rédacteur en chef de Qantara, Institut du monde arabe (IMA) Jamel Oubechou, président de l'Institut des cultures de l'Islam (ICI)

19h00 : Accueil à l’auditorium de l’Institut du Monde Arabe, 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris

19h15 – 20h30 : Concert « El jardin oscuro » Chants d’Orient et d’Occident par Rachid Ben Abdeslam et le Lachrimae Consort

NB : L’entrée au concert est payante, dans la limite des places disponibles. Une pré-inscription est obligatoire.

20h30 : Cocktail offert par le GIS réservé aux auditeurs du concert sur la terrasse de l’IMA. Présentation du billet exigée.

Jeudi 9 juillet 2015

9h30 : Début des ateliers

Atelier 30 – salle 3.03

Responsable : Hala Abou-Zaki (EHESS/IIAC-LAU)

Circulations Transfrontalières et inégalités dans les sociétés palestiniennes

Atelier 31 – salle 4.17

Responsable : Perin Emel Yavuz (CRAL-IISMM/EHESS)

Images, narrativités, identités. Ce que nous disent les arts plastiques des sociétés du Maghreb et du Moyen Orient (XIXe-XXIe siècle)

Atelier 32 – salle 3.13

Responsable : Jean-Charles Coulon (BULAC)

La magie et les sciences occultes dans le monde islamique

Atelier 33 – salle 5.10

Responsables : Anaïs Salamon (Bibliothèque des Études Islamiques, Université McGill) et Dyala Hamzah (Université de Montréal)

Les promesses et défis des humanités numériques : histoire médiévale et histoire moderne

Atelier 34 – salle 3.11

Responsables : Marie-Odile Rousset (GREMMO) et Dominique Valérian (CIHAM)

Les marges, centres de l'Islam au Moyen-Âge

Atelier 35 – salle 3.16

Responsables : Emma Aubin-Boltanski, Cécile Boëx (CéSOR)

Le "salon" : entre decorum et subversion

Atelier 36 – salle 5.21

responsable : Frédérique Fogel (LESC)

Regards comparatifs sur le Genre et la Parenté

Atelier 37 – salle 3.08

responsable : Laure Guirguis (IMéRA, IREMAM)

État, nation, et communautés en Égypte : la révolution du 25 janvier et le peuple introuvable ?

Atelier 38 – salle 5.13

responsable : Emmanuel Szurek (Université de Princeton)

Politique des « langues musulmanes »

Atelier 39 – salle 4.06

responsable : Nessim Znaien (Université Paris I Panthéon Sorbonne, IRMC)

L'alimentation au Moyen-Orient et dans les Mondes musulmans : de la trilogie méditerranéenne à l'explosion des modèles alimentaires ?

Atelier 40 – salle 4.13

responsable : Claudine Piaton (InVisu)

Propriété et architecture à Alger 1830-1880

Atelier 41 – salle 5.12

responsable : Nadjet Zouggar (FMSH-Labex RESMED)

Exégèse coranique et élaboration du savoir en islam : Langue, théologie et philosophie

10h30 – 11h30 : Pause café *

11h00 – 12h00 : Suite des ateliers

12h00 – 13h30 : Pause déjeuner

13h30 – 15h30 : Suite des ateliers

Atelier 30 – salle 3.03 : Circulations Transfrontalières et inégalités dans les sociétés palestiniennes

Atelier 31 – salle 4.17 : Images, narrativités, identités. Ce que nous disent les arts plastiques des sociétés du Maghreb et du Moyen Orient (XIXe-XXIe siècle)

Atelier 32 – salle 3.13 : La magie et les sciences occultes dans le monde islamique

Atelier 33 – salle 5.10 : Les promesses et défis des humanités numériques : histoire médiévale et histoire moderne

Atelier 34 – salle 3.11 : Les marges, centres de l'Islam au Moyen-Âge

Atelier 35 – salle 3.16 : Le "salon" : entre decorum et subversion

Atelier 42 – salle 5.12

Responsable : Paul Neuenkirchen (EPHE)

Lecture(s) du Coran. Le cas du Coran 3,7

Atelier 43 – salle 5.08

Responsable : Hela Ouardi (LEM)

Islam et évolutions des pratiques historiographiques

Atelier 44 – salle 4.18

Responsable : Sobhi Boustani (INALCO-CERMOM)

Le déracinement des minorités dans le monde arabe contemporain : le cas de l’Irak ; Approches littéraires et socio-historiques

15h30 - 16h00 : Pause café *

16h00 – 16h30: Accueil aupetit auditorium de la BnF, Quai François Mauriac, 75013 Paris

16h30 – 18h00 : Table-ronde – « Le Moyen-Orient en bibliothèque : collecter comment et pour qui ? »

Organisée par Sara Yontan (BnF) et animée par Éric Vallet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Participants

Dominique Akhoun-Schwarb (School of Oriental and African Studies SOAS)(sous réserve),

(School of Oriental and African Studies SOAS)(sous réserve), Hassan Moukhlisse (Maison méditerranéenne des sciences de l'homme MMSH),

(Maison méditerranéenne des sciences de l'homme MMSH), Francis Richard (Bibliothèque universitaire des langues et civilisations BULAC),

(Bibliothèque universitaire des langues et civilisations BULAC), Anaïs Salamon (Mc Gill), Philippe Vézie (Institut français du Proche-Orient IFPO),

(Mc Gill), Philippe Vézie (Institut français du Proche-Orient IFPO), Sara Yontan (Bibliothèque nationale de France BnF).

18 h 30 – 19h30 : Petit auditorium de la BnF

Projection du film turc Un village anatolien, (1991), 52 minutes, réalisateur Bige Berker.

Film en français avec entretiens en turc, sous-titrés en français

Ce film se base sur le livre éponyme de Mahmout Makal (1950), paru dans la collection « Terre humaine »

Projection organisée par Timour Muhieddine (INALCO) et Sara Yontan (BnF)

19h30 : Devant le petit auditorium de la BnF

Cocktail de clôture offert par l'IISMM – ERC IGAMWI (UMR Orient & Méditerranée)