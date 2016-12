Résumé

Créé en 1997, le portail Ménestrel vise à présenter de façon critique l’ensemble des ressources en ligne utiles pour les études médiévales, envisagées pour l’ensemble des régions de l’Ancien Monde, de l’Écosse au Japon, et dans toute la palette des sciences humaines abordant la période médiévale, de l’archéologie à la littérature ou la philosophie, en passant par la papyrologie ou l’histoire de l’alimentation, pour ne citer que quelques-uns des champs couverts. Depuis plusieurs années existe un ensemble de rubriques relatives à l’islam médiéval, proposées et mises à jour par un réseau international de chercheurs spécialistes du monde islamique. Cette journée, qui rassemblera pour la première fois ces divers contributeurs, sera aussi l’occasion de présenter l’actualité des ressources en ligne, et de discuter plus largement sur la place du numérique dans les pratiques contemporaines de formation et de recherche sur l’islam médiéval.