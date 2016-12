Résumé

Les écrits privés féminins font l’objet depuis quelques années d’un intérêt renouvelé de la part des historiens. L’objectif de la journée d’étude est d’élargir l’analyse à une aire européenne, centrée principalement sur le Nord-Ouest européen (France, Suisse, Hollande, etc.) et d’aborder la variété des rôles sociaux féminins, ainsi que les représentations que les femmes se donnent d’elles-mêmes. Les écrits féminins privés seront envisagés dans leur diversité afin de retracer les spécificités des différents genres (mémoires, journaux, correspondance) et de s’interroger sur les particularités éventuelles de l’écriture féminine.