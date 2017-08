Annonce

Argumentaire

Le Centre de Recherche et d’Etudes Globales aux Unités Multidisciplinaires (CREGUM) a le plaisir de vous inviter à soumettre des contributions à sa première conférence internationale CREGUM 2015. Cette conférence aura lieu à Maroua (Cameroun) du 22 au 24 novembre 2015 sous le thème «Première Conférence Pluridisciplinaire du CREGUM ». Ce serait l’opportunité pour les participants :

de valoriser la pluridisciplinarité des axes de recherche développés au sein du CREGUM ; de favoriser le décloisonnement des disciplines ; d'apprécier avec le public les résultats des recherches sur l’émergence ; d'encourager la professionnalisation de la recherche en Afrique ; de discuter avec les professionnels et les chercheurs chevronnés invités pour la circonstance.

Pour atteindre ces missions, ce centre transdisciplinaire, à méthodologie fortement empirique et révolutionnaire, s’est doté des problématiques axées sur les questions micro en rapport avec la déconstruction des sujets macro ayant pour projet fédérateur le concept « Etudes Globales ». Ici, la notion de la globalité s’ouvre sur des moments de recherche autour des sujets/thématiques approfondi(e)s qui intéressent la science, l’épistémologie, la culture, l’homme, la société et son environnement regroupés sous quatre axes.

Les propositions de communication peuvent ainsi s’inscrire dans l’un des quatre axes suivants :

Art et société

Les transformations structurelles de nos sociétés liées aux métissages culturels engendrent des processus de mondialisation et de circulation accélérés des biens culturels et des informations. Cet axe privilégie les communications jouant des questions de frontières entre l'art et la société. L’art est-il dans la société ou la société est-elle dans l’art ? Les croisements de ces deux concepts dans une approche globale intégrant les appréhensions empiriques de l’histoire, de l’économie, de la religion ou du politique dans les sociétés africaines sont sollicités. Il s’agit, sous un autre aspect, de questionner l’univers de l’homme au cœur des déterminismes existentiels ancrés sur des artéfacts multifactoriels et auto-accumulés. Symboliquement, c’est aussi l’occasion de sonder le présent et le futur dans l’autopsie des traces de vie ancestrale ou des rides de la pensée philosophique. Les communications sur l’art et la société dans le domaine de l’anthropologie, de l’histoire, de la géographie, de l’ethnologie, de l’archéologie, de la philosophie, de la psychologie, etc., seront les bienvenus. Une attention particulière sera accordée aux réflexions portant sur :

l'art, l’éducation / médiation et les musées ; l'interdisciplinarité, intermédialité et la création artistique ; l’art et la politique, l’art et le développement, l’art et la précarité ; le cinéma, la vidéo, le public et les nouveaux médias ; l’art et les réseaux-socio en Afrique, marchés de l’art en Afrique ; l’art et éthique ;

Mathématiques et applications

Focalisée sur la science dure, la problématique de cet axe se consacre de manière globale à l’étude et à la modélisation des phénomènes physiques, économiques, et divers domaines sociaux tels que la politique, la médecine (l’épidémiologie principalement) avec pour ancrage le domaine des mathématiques, l’informatique et ses applications. Cette problématique s’entoure de son aspect technique qui prend en compte la sécurité des systèmes et la mise en place des outils mathématiques et informatiques innovants pour la compréhension et la résolution des problèmes sociaux récurrents. Un aspect de vérification des modèles par simulation donne lieu de canaliser les résultats validés en applications concrètes et empiriques. Aussi les projections des propositions de communications doivent-elles prendre en compte la modélisation des situations économiques, des situations en épidémiologie et des situations de vote, bref des situations mettant en présence des acteurs animés par la maximisation de leurs intérêts.

De manière claire, les propositions doivent porter sur :

les techniques de résolution des problèmes d’optimisation combinatoires ; les techniques de cryptage et du traitement d’images ; la théorie des jeux et l’aide à la décision, la théorie des groupes, la théorie des codes ; la modélisation des phénomènes équations aux dérivées partielles ou différentielles ; les conflits entre acteurs au sein d’un même pays ou entre Etats dans le monde ; tous problèmes quotidiens dont les solutions sont obtenues grâces aux mathématiques et ses applications afin d’améliorer notre cadre de vie.

Littérature, Langue et Expression

Il est question ici de mener des réflexions sur des problématiques de l’heure en matière de littérature, langue et linguistique. Ainsi, les questions abordées s’intègrent, mais ne se limitent pas, aux axes de recherches suivants:

l’imaginaire linguistique, la linguistique contrastive, les politiques linguistiques ; le bilinguisme, la traduction ; la didactique des langues, le contact de langues ; le multilinguisme, l’éducation multilingue ; l’alphabétisation ; langues, médias et technologies ;

Eau et développement durable

La problématique de cet axe se constitue autour de la relation eau-développement à travers toutes études combinant le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et les mécanismes de leur protection durable. On sait déjà que pour assurer la pérennité des ressources en eau et de l’accès à l’eau, l’enjeu majeur est une gestion optimale. Pour cela, les actions s’orientent notamment sur l’étude du fonctionnement des milieux aquatiques, les effets des perturbations environnementales orchestrées par l’homme afin de mettre sur pied un système de surveillance et de protection de la ressource hydrique. En outre, la gestion des réseaux d’adduction et d’assainissement de l’eau existant doit être au cœur des sociétés qui se veulent émergentes. Ce développement doit garantir une bonne qualité de l’environnement. Cet axe souhaite mettre l’accent sur les points suivants :

écologie des milieux aquatiques tropicaux ; amélioration de la qualité et de l’accès à l’eau ; gestion durable de la ressource hydrique ; qualité de l’eau et agriculture ; outils de métrologie et de monitoring des systèmes aquatiques tropicaux ;

Conditions de soumission

Le résumé doit être rédigé sous Word et ne doit pas contenir plus de 500 mots (mots clés inclus).

Il doit indiquer :

Le titre de l’article

Les noms, institutions, laboratoires, adresse postale et email des auteurs

Le texte est en interligne 1.5, justifié, sauvegardé en MS Word 2010 de préférence (à défaut Word 2007), en Times New Roman 12pt.

Une liste d’au moins trois (03) experts du domaine (avec deux (02) au moins n'appartenant pas à l’institution des auteurs)

Langue

Les communications se feront en français ou en anglais.

Calendrier

Date limite pour la soumission des résumés : le 1 juin 2015 Notification d'acceptation du résume : le 05 juin 2015 Date limite pour la soumission des propositions d’articles: le 05 aout 2015 Évaluation des propositions et notification aux auteurs: le 15 octobre 2015 Version finale des propositions : le 30 octobre 2015 Inscription des conférenciers et des participants : à partir du 15 octobre 2015 Dates du colloque: 22, 23 et 24 novembre 2015 à Maroua-Cameroun

Arbitrage des articles

Tous les articles soumis seront expertiser par au moins deux spécialistes du domaine et ce n’est qu’à l’issu de ces rapports que le comité scientifique décidera. Les articles acceptés seront publiés dans un proceeding avec numéro ISBN en cours d’acquisition. Au moins un des auteurs doit s’inscrire au colloque et doit être présent lors du colloque. Comme l’indique le programme, chaque auteur peut prévoir un poster pour la journée de 23 novembre 2015.

Comité d’organisation

Guebou Tadjuidje François, sociologue, Université de Maroua

Meutem Kamtchueng Lozzi, linguiste, Université de Maroua

Kameugne Roger, mathématicien, Université de Maroua

Madomguia Diane, hydrobiologiste-environnementaliste, Université de Maroua

Mevogbi Erick, cinéaste, Université de Maroua

Nounamo Dabou Patrick, informaticien, Université de Maroua

Kamsu Souoptetcha Amos, sociolinguiste, Université de Maroua

Boudjou Hortense, informaticienne, Université de Maroua

Yogno Tabeko Williams, philosophe, Université de Maroua

Peleu Djoya Stéphane, sociolinguiste, Université de Maroua

Komguem Kamsu Achille, plasticien, Université de Maroua.

Comité scientifique

Il est constitué de spécialistes chevronnés et reste pour l’instant gardé secret pour garantir la crédibilité des expertises.

Contact

Les contributions sont attendues exclusivement par voix électroniques à l’adresse: cregumsciences@gmail.com