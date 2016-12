Résumé

Cette journée sera une première occasion de partager et d’échanger des travaux réalisés ou en cours sur les thématiques de genre en Asie. Nous proposons notamment d’étudier la « géopolitique du genre » dans sa déclinaison actuelle et de la mettre en perspective avec les mouvements féministes ou l’histoire des femmes. Nous proposons deux axes de réflexion : (1) La production et la circulation internationale des normes en rapport avec l’égalité entre les sexes, les questions de genre et de sexualités et les modalités de leur appropriation locale ; (2) Le rôle des mouvements féministes ou des figures féministes dans le processus mondial à travers leurs expressions tant politique qu’artistique.