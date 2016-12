Résumé

Organisées par la Société française d'histoire des outre-mers (SFHOM), les deux journées d'étude « Aux marges du conflit ? L’empire colonial dans la première guerre mondiale. Terrains, hommes et propagande » cherchent à mettre en avant les travaux des chercheurs ultra-marins ou de nouveaux chercheurs de façon à participer au renouvellement des problématiques sur la Première Guerre mondiale et le monde colonial. Ces deux journées d'étude se tiendront les 4 et 5 juin prochains dans la salle 216 de Panthéon-Sorbonne.