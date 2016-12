Annonce

Poste

Professeur-e ordinaire (100%) en histoire contemporaine générale et suisse (spécialisé-e en histoire politique et transnationale)

Entrée en fonction : 1er février 2016 ou date à convenir.

Profil

Le candidat ou la candidate est titulaire d’un doctorat et d'une habilitation ou de qualifications jugées équivalentes. Il ou elle possède les compétences scientifiques requises pour enseigner, au niveau universitaire (programmes d’études Bachelor et Master), l’histoire contemporaine générale et suisse et est spécialisé-e en histoire politique et transnationale. Il ou elle possède une expérience adéquate dans l’enseignement, dans la conception et la gestion des projets de recherche, ainsi qu’un réseau d’échanges académiques et scientifiques. Le candidat ou la candidate fait preuve de capacités à s’intégrer à une équipe.

Missions

Le candidat ou la candidate devra contribuer à des formations post-grade et encadrer des travaux de recherche à tous les niveaux (travaux de Bachelor, mémoires de Master, thèses de Doctorat). Il ou elle devra également participer à la gestion et à l’administration au sein du Domaine et de la Faculté des lettres.

Langue d'enseignement

français (bonnes connaissances de l’allemand souhaitables).

Modalités de candidature

L'Université de Fribourg promeut la relève féminine dans la carrière scientifique et encourage les femmes à faire acte de candidature.

Les dossiers de candidature, munis des documents usuels (lettre de motivation, curriculum vitae, liste de publications et des enseignements, liste des projets de recherches terminés ou en cours),

sont à adresser avant le 14 août 2015

sous forme électronique au Décanat de la Faculté des Lettres à jobs-lettres@unifr.ch.

Responsables / contacts

Renseignements supplémentaires auprès des Profs. Claude Hauser et Alain Clavien, Département des sciences historiques, Université de Fribourg (Suisse) : claude.hauser@unifr.ch; alain.clavien@unifr.ch.