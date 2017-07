Annonce

En el último tercio del siglo xx, corrientes históricas, filosóficas y científico-sociales diversas confluyen en un interés común: problematizar la noción de autor. Esta inquietud ya había surgido a fines de los años sesenta pero es con la aparición de Internet y la tecnologización creciente de las actividades académicas que se profundiza y al mis tiempo se problematiza. En cuanto categoría clásica de la Historia y de la Historiografía, la idea de autor pierde la autonomía que adquiere en los enfoques tradicionales y se convierte en un concepto relacional. En tal sentido, el autor es uno y varios a la vez, según sea la obra, el contexto y el momento histórico de su trayectoria que se consideren. El autor y su obra rara vez operan en solitario, sino que se constituyen como tales a partir de su pertenencia a múltiples colectivos y desde diferentes percepciones. Su participación en el mundo histórico al que pertenece, gravita sobre el modo en que elige sus temas, estructura sus obras, publica sus textos y alcanza alguna clase de proyección en ciertos públicos. El autor integra, a veces, a una comunidad de autores, con lo que dialoga, colabora o polemiza. Diálogos, colaboraciones y debates suelen reflejarse en ciertos textos, y a veces pueden generar relatos elaborados en conjunto. La mencionada tecnologización de las actividades académicas y culturales no hace sino acentuar esta tendencia relacional.

En el ámbito historiográfico, la autoría, la coautoría, la autoría colectiva, la dirección de un equipo de autores, la coordinación de autores independientes o la compilación de trabajos ya publicados, definen un campo particularmente complejo de interacciones, de compromisos y de responsabilidades. En la medida en que decida publicar sus obras, el autor debe enfrentar los condicionamientos del mundo editorial, y de los mercados editoriales, así como las orientaciones comerciales y corporativas de las universidades y las tendencias industriales, cuyos avatares, sobre todo en el ámbito académico, pueden influir en la adopción de determinados formatos o en el uso de ciertas estrategias comunicativas. El autor –y en especial, el historiador – escribe para varios públicos que se muestran proclives a hacer uso de sus textos, y que inciden, directa o indirectamente, en la forma en que presenta sus obras y se presenta a sí mismo. Por ello una autoría en el mundo actual no se refiere sólo a un libro, sino a una obra, a una historiografía y a una construcción historiográfica.

El autor puede estudiarse, entonces, desde la perspectiva desde su propio “nombre” biográfico, desde las obras de la que se apropia o del relato que se le atribuye. Incluso hay autores como Roland Barthes que sostienen que el autor ha desaparecido en favor del nacimiento del lector.

Los textos que los autores producen no nacen, exclusivamente, de su experiencia personal y de su capacidad de análisis o, dicho de otra manera, el análisis de una teoría, de un escrito o de una obra, no puede ser abarcado en la actualidad por la mera dimensión de un biografía o de una estructura conceptual. En la producción historiográfica desde la Edad Media, cualquier obra que se considere remite siempre a otros textos: los que aportan las bases del modelo interpretativo en que se basa el autor, los que contribuyen con estudios similares, y finalmente, pero no por ello menos importante, los que aportan la documentación probatoria de las explicaciones que se formulan. Por ello, desde las citas textuales de fuentes hasta las referencias bibliográficas sobre investigaciones previas, la intertextualidad signa el discurso de quienes se dedican al estudio del pasado. Intertextualidad adquiere aquí no sólo el sentido originario que le diera Gérard Genette sino también que se amplia en términos epistémicos, por ejemplo, al sentido de gramática tal como lo concebía Jacques Derrida. En el contexto de la sociedad de la información, con la industrialización de la tecnología, resulta favorecida y alentada, por ejemplo, por la hipertextualidad de las redes telemáticas, que la proyectan a un campo novedoso, cuyas consecuencias en la ampliación del concepto de autor y de texto ameritan, a su vez, una consideración detallada.

La presente convocatoria apunta, entonces, a un abordaje amplio de estos temas, sin límites de disciplinas o dominios, considerando las variaciones que experimentan, en el ámbito de la producción historiográfica, desde la Edad Media hasta el mundo actual. Se propone como objetivo profundizar en la reflexión crítica sobre el concepto de autor, de nombre biográfico, de obra, de escritura y de sus diferentes estratos y relaciones, así como de los contextos de producción y de recepción de los mismos. Las contribuciones que se presenten, pueden analizar estos –y otros temas asociados- ya sea a partir de un análisis disciplinario sobre un tópico en particular, o en base al estudio de casos específicos que ilustren problemas significativos.

