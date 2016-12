09 :00 - 10 :45 F8 - Géopolitique du patrimoine ; perspectives croisées Chine-Afrique (Salle 01) - Alexandra Loumpet-Galitzine (coord.)

09 :10 - 10 :45 Devenir un modèle pour les pays en voie de développement : une ambition pour la République Populaire de Chine. / A Model for Developing Countries ? The Popular Republic of China's Ambition.- Caroline Bodolec - Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine

09 :00 - 10 :45 I5 - Analyse des difficultés langagières, culturelles et méthodologiques des étudiants sinophones dans les universités en France (Salle 04) - Jean-Claude Régnier Nadja Maria Acioly-Régnier (coord.)

09 :10 - 10 :45 L'interaction orale chez les apprenants chinois débutant en français langue étrangère : difficultés et stratégies/ Oral interaction among Sinophone beginner learners of French : challenges and strategies- YIRU XU - Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations

09 :10 - 10 :45 Obstacles d'adaptation issus de différences culturelles dans la vie académique - Le cas des étudiants chinois à Lyon (Adaptation barriers due to cultural differences in academic experience - Chinese students case study in Lyon)- Huijing Sun - Santé Individu Société - SIS

09 :00 - 10 :45 S3 - Représenter Tianjin : cartes, guides et plans (1860 et 2015) (Salle 05) - Pierre Singaravélou (coord.)

09 :10 - 10 :45 Au-delà du texte : narrations verbales et visuelles de Tianjin- Dana Arnold - School of Art and Design (Middlesex University London)

09 :10 - 10 :45 Les cartes et le territoire : la description géographique de Tianjin par les Chinois et les étrangers en 1900 / Maps and the territory : Geographical description of Tianjin by Chinese and foreigners in 1900- Pïerre Singaravélou - Centre d'histoire de l'Asie contemporaine

09 :10 - 10 :45 Patrimonialisation et mise en tourisme de la rivière Haihe à Tianjin : une analyse cartographique / Heritage and tourism development of the Haihe River in Tianjin : a cartographic analysis- Yue Lu - Équipe interdisciplinaire de recherches sur le tourisme, Daisy Debelle - Équipe interdisciplinaire de recherches sur le tourisme, Maria Gravari-Barbas - Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme

09 :10 - 10 :45 Paysages mentaux de la Chine par les Américains, 18e-20e siècles / Mental landscapes of China by the Americans, 18e-20e centuries- Nicolas Vaicbourdt - Identites, relations internationales et civilistions de l'Europe

09 :10 - 10 :45 Tianjin en mobilité / Tianjin on the move- Jiali Huang - Institut d'histoire moderne et contemporaine

09 :00 - 10 :45 L5 (o) - Ouvrages : L.Roulleau-Berger et Liu Shiding, 2014, Sociologies économiques française et chinoise : regards croisés, ENS Editions (Salle 06)

09 :00 - 10 :45 Description de l'atelier / Panel description- Laurence Roulleau-Berger - CNRS, ENS Lyon, Triangle, Eric Verdier - CNRS, LEST Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail, Aix-en-Provence

09 :00 - 10 :45 A6 - L'oralité en Asie et son archivage multimédia (Salle 09) - Nicole Revel Dana Rappoport (coord.)

09 :05 - 10 :45 Documentation des traditions musicales au Vanuatu : Création et vie des archives à l'ère numérique / Documentation of musical traditions in Vanuatu : Creation and life of archives in a digital age- Alexandre François, Laboratoire des langues et civilisations à tradition orale - Monika Stern, Centre de Recherche et de Documentation sur l'Océanie

09 :05 - 10 :45 Les enjeux locaux de la restitution A propos de Chants de la terre aux trois sangs, ou le retour des données en Indonésie/ Local challenge of repatriation. About Songs from the thrice blooded-land returned to Indonesia- Dana Rappoport - Centre Asie du Sud-Est

09 :05 - 10 :45 Philippine epics and ballads (1991-2015) une achive multimedia doublée d'un site web / Philippine epics and ballads (1991-2015) a multimedia archive and a website- Nicole Revel - Musée National d'Histoire Naturelle - MNHN (France)

09 :05 - 10 :45 TELEMETA, An Audio Content Management System for the Web- Joséphine Simonnot, Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative

09 :00 - 10 :45 Q4 - La lutte pour l'emploi dans l'Inde contemporaine : sortir de la précarité ou rentrer dans l'exploitation ? (Salle 10) - Arnaud Kaba (coord.)

09 :05 - 10 :45 Classe, précarité et exclusion sociale chez les ouvriers du secteur informel indien : l'exemple des ouvriers métallurgistes de Bhopal. Class, precariousness and social exclusion amongst the informal sector workers of india : the case of Bhopal's metal workers- Arnaud Kaba, École des hautes études en sciences sociales, Centre d'anthropologie sociale - équipe du LISST, IrAsia

09 :05 - 10 :45 Entre village et industrie de la construction : Asservissement pour dette en Inde- David Picherit, Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative

09 :05 - 10 :45 Le salariat, la caste et la communauté en Inde- Gérard Heuzé, Centre d'anthropologie sociale - équipe du LISST

09 :05 - 10 :45 Réseaux et mobilité : évolution de la formation identitaire des castes de services en Uttar Pradesh. / Networks and Mobility : evolution of castes of services identity in Uttar Pradesh.- Floriane Bolazzi, Centre d'Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes Africains, Américains et Asiatiques

09 :00 - 10 :45 D4 - Les entreprises chinoises en contexte diasporadique en Asie du Sud-Est et en Europe (Salle 13) - Justine ROMOLACCI (coord.)

09 :05 - 10 :45 1975 – 2015 : 40 ans après la chute de Saigon, vivre caché et heureux si l'on est Hoa et entrepreneur dans une société plus libre mais toujours sous surveillance / 1975 – 2015 : 40 years after the fall of Saigon : “lets hide to be happy if you are a Hoa and a businessman in the new society- Michel DOLINSKI, CNRS / Aix-Marseille Université - UFR Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines

09 :05 - 10 :45 Les commerçants chinois de Marseille / The Chinese entrepreneur in Marseille- Justine ROMOLACCI VELAY, Institut de recherches asiatiques

09 :00 - 10 :45 H5 - Comment dit-on patrimoine ? Mots & discours du patrimoine en Asie (Salle 14) - Adèle Esposito (coord.), Nathalie Lancret (coord.)

09 :05 - 10 :45 Cagar budaya, warisan, ou pusaka ? Les mots contestés du patrimoine en Indonésie/Cagar budaya, warisan or pusaka ? The Contested Terms of Heritage in Indonesia- Adrian Perkasa, Gadjah Mada University

09 :05 - 10 :45 Le discours patrimonial au Cambodge à l'époque coloniale Entre invention et légitimation / Heritage discourse in colonial Cambodia Between invention and legitimation.- Gabrielle Abbe, Identites, relations internationales et civilistions de l'Europe

09 :05 - 10 :45 Surmonter une dichotomie : Interprétations de la notion de patrimoine immatériel en Thaïlande. / Beyond Dichotomies : The interpretation of the notion of intangible heritage in Thailand- Pijika Pumketkao-Lecourt, École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville, L'UMR AUSser : Architecture Urbanistique Société : Savoirs Enseignement Recherche

09 :05 - 10 :45 Tea Rooms as “National Heritage”?: Heritage Discourses in 1930's Japan- MARIKO NAITO, Meiji University

09 :00 - 10 :45 R1 - Lire, décrire, interpréter. La société chinoise au prisme du tourisme (Salle 15) - Benjamin TAUNAY Christophe GUIBERT (coord.)

09 :05 - 10 :45 Le paysage androcentré du tourisme des racines en Chine. L'exploitation touristique de récits de fondation de patrilignages / The androcentered landscape of roots tourism in China. The touristic use of patrileanages legends of origin- Béatrice DAVID, Laboratoire d'études sur le genre et la sexualité

09 :05 - 10 :45 Les usages du corps sur les plages en Chine / The uses of the body on the beaches in China- Benjamin TAUNAY, Espaces et sociétés - Christophe Guibert, Espaces et sociétés

09 :05 - 10 :45 Origine des pratiques balnéaires chinoises à travers l'exemple de Qingdao / The emergence of seaside tourism in China : The example of Qingdao- Clémence ANDREYS, Edition, Littératures, Langages, Informatique, Arts, Didactique, Discours [Besançon]

09 :05 - 10 :45 Tourisme dans les espaces ruraux et politiques publiques en Chine : l'exemple des périphéries rurales de Shanghai / Tourism in rural areas and public policies in China : the case of rural outskirts of Shanghai- Emmanuel VÉRON, Pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information géographique

09 :00 - 10 :45 O4 - Entre théorie et pratique : Perspectives sur la normativité du savoir dans les néoconfucianismes chinois et coréen (Salle 16) - Maud M'BONDJO (coord.)

09 :05 - 10 :45 Dire ce qui va sans dire. La normativité des gloses dans les écrits de Zhu Xi et Lu Jiuyuan (XIIe siècle) / Saying what goes without saying. Glosses' normativity in Zhu Xi and Lu Jiuyuan's writings (12th century)- Guillaume DUTOURNIER, École des hautes études en sciences sociales, ASIES

09 :05 - 10 :45 Malleable Selfhood and Self-Cultivation: modern and ancient ideas of ‘self-change' in Chinese privatised education- Gil Hizi, University of Sydney

09 :05 - 10 :45 Sortir du néoconfucianisme, le cas de Chŏng Yagyong (1762-1836) / Getting out of Neo-Confucianism, the case of Chŏng Yagyong (1762-1836)- Jeehyun NOE, Centre de Recherches sur la Corée/Equipe de Chine, Corée, Japon

09 :00 - 10 :45 G6 (o) - Ouvrages : L'Europe a-t-elle vraiment colonisé l'Asie du Sud et du Sud-Est ? A propos de Les Indes et l'Europe - Histoires connectées XVe-XXIe siècles, de Jean-Louis Margolin et Claude Markovits, Editions Gallimard Folio-Histoire, 2015 (Salle 17)

09 :00 - 10 :45 Description de l'atelier / Panel description- Jean-Louis Margolin - Institut de Recherche Asiatique, Claude Markovits - Centre d'Études de l'Inde et de l'Asie du Sud, Pierre Brocheux - Sociétés En Développement dans l'Espace et dans le Temps, Frédéric Durand - Institut de Recherche Asiatique, Hugues Tertrais - Centre d'histoire de l'Asie contemporaine, Luis Filipe Thomaz - Université nouvelle de Lisbonne

09 :00 - 10 :45 J3 - Workers, Wives, Mothers, Community Builders: Exploring Patterns of Gendered Transnationalism and Social Integration in Asia (Salle 18) - Jocelyn O. Celero (coord.)

09 :05 - 10 :45 Looking for Better Lives: Social Standing and Subjective Well-Being of Chinese Female Immigrants in Japan- Jie Zhang, Waseda University

09 :05 - 10 :45 Newcomer Korean Marriage Migrants in Japan: An Analysis of Community Involvement- Dukin Lim, The University of Tokyo

09 :05 - 10 :45 Pillars of the Home there, Light of Hope here: Examining Flows of Filipino Migrant Mothers' Social Remittances- Jocelyn Celero, Waseda University

09 :05 - 10 :45 Redefining Indian Traditions and Creating New Spaces –Migrant Women of Indian Origin in Tokyo, Japan- Megha Wadhwa, Sophia University

09 :00 - 10 :45 B8 - Corps qui agissent dans l'art-action en Asie (Salle 02) - Mildred Durán Gamba Francis O'Shaughnessy (coord.)

09 :05 - 10 :45 L'art performance dans le Sud-­Est asiatique : Mission impossible / Performance Art in Southeast Asia : Mission Impossible- Chumpon Apisuk - Concrete House, ASIATOPIA

09 :05 - 10 :45 La souffrance comme moyen d'accusation et les défenseurs de la créativité de l'Extrême-‐Orient / Suffering as a mean of accusation and the advocates of creativity in the Far East- Francis O'Shaughnessy - Université du Québec à Montréal

09 :05 - 10 :45 Réseaux, dialogues, rencontres : Les Festivals de performance en Asie / Performance art festivals in Asia : Networks, dialogues and encounters- Mildred DURAN - Chercheur indépendant - Histoire de l'art

09 :05 - 10 :45 Zero Jigen, anarchisme du corps et stratégies de l'obscène, une contre-culture du happening interventionniste dans le Japon de la croissance, 1960-1972- Bruno Fernandes - Presses du Réel - Collection Délashiné

09 :00 - 10 :45 B5 - Les intersections textuelles entre le drame nō et autres formes de discours (Salle 03) - Paul Atkins (coord.)

09 :10 - 10 :45 La réception du Fujiwara no Teika dans le nō drame / The Reception of Fujiwara no Teika in Nō Drama- Paul Atkins - University of Washington

09 :10 - 10 :45 Les poèmes du moine Ikkyū Sojun au sujet du nō / Ikkyū's Poems on Nō- Thomas Hare - Princeton University [Princeton]

09 :10 - 10 :45 Réconsidérant l'espace sacré et impérial dans Le Dit des Heike et la pièce de No, Ōhara gokō / Reconsidering Sacred and Imperial Space in The Tale of the Heike and the Nō Play Ōhara gokō- Elizabeth Oyler - University of Illinois at Urbana Champaign

09 :00 - 10 :45 K4 - Inside-Outside China. Views from Mexico. (Salle 08) - Juan José Ramírez Bonilla (coord.)

09 :05 - 10 :45 CHINA : POPULATION SPATIAL DISTRIBUTION AND POLICY CHALLENGES (La Chine : distribution territoriale de la population et défis politiques)- Juan Jose Ramirez Bonilla, El Colegio de Mexico

09 :05 - 10 :45 IDENTITÉ, VIOLENCE, ET INSTITUTIONNALISACION : LA CHINE COMME UNE PUISSANCE MONDIALE / IDENTITY, VIOLENCE, AND INSTITUTIONALIZATION : CHINA AS A GLOBAL POWER- Francisco Haro Navejas, Faculty of Economics University of Colima

09 :05 - 10 :45 Les échanges économiques Asie Orientale-Alliance du Pacifique : situation actuelle et perspectives / Economic exchanges between East Asia and the Pacific Alliance : current situation and prospects- Marchini Geneviève, Département d'Etudes du Pacifique, Centre Universitaire des Sciences Sociales et Humaines, Université de Guadalajara

09 :05 - 10 :45 The political system of China:Some considerations on its nature and prospects- Romer Cornejo, Professor

09 :00 - 10 :45 P4 - Une approche à la réception de la production culturelle et à la construction des « Représentations » de la Chine en Espagne (Salle 08) - Laia Manonelles Moner (coord.)

09 :05 - 10 :45 Ancient books on China in Colonial Mexico: the Middle Kingdom globalized (17th to 18th centuries)- Teresa (Maite) Gonzalez Linaje, Universidad Veracruzana, Mexico

09 :05 - 10 :45 Fiction, réception et interculturalité. Interprétation du Wang Anyi en Espagne / Fiction, Reception and Interculturality. Spanish interpretation of Wang Anyi's works- Amelia Sáiz López, Universitat Autònoma de Barcelona. Inter-Asia (CERAO)

09 :05 - 10 :45 On the table, Ai Weiwei : Les Expectatives et la Réception de l'Exposition / On the table, Ai Weiwei : Expectations and Reception of the Exhibition- Laia Manonelles Moner, Universitat de Barcelona. Inter-Asia (CERAO)

09 :05 - 10 :45 Photographies de la Chine en Espagne au début du XXème siècle / Photographs of China in Early 20th Century Spain- Xavier Ortells-Nicolau, Universitat Autònoma de Barcelona. Inter-Asia (CERAO)

09 :00 - 10 :45 E3 - Genre et éducation en Chine, Corée du Sud, Inde du Sud et au Japon (Salle 11) - Aline Henninger (coord.)

09 :05 - 10 :45 Du « 3ème sexe » au « retour » d'une éducation différenciée à travers les manuels d'éducation à destination des jeunes parents en Chine/ From a « third sex » to the « return » of a differentiated education, through educative textbooks designed for young parents in China- Gladys Chicharro Saito, Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative, Université Paris 8, Laboratoire EXPERICE

09 :05 - 10 :45 L'égalité de genre dans les écoles primaires en Corée du Sud / Gender equality in primary schools in South Korea- Estelle Cheon-Pavageau, Centre d'Études Coréennes

09 :05 - 10 :45 La socialisation de genre dans les écoles primaires à Shanghai (Sociologie de l'éducation)- Dan Zhang, l'institut d'Éducation internationale (comparée)

09 :05 - 10 :45 Les relations de genre dans l'enseignement préprimaire en Inde du Sud / Gender roles in preschools in South India- Emilie PONCEAUD GOREAU, Aménagement, Développement, Environnement, Santé et Sociétés, Centre d'Études de l'Inde et de l'Asie du Sud

09 :05 - 10 :45 Représentations de la féminité et de la masculinité chez les écoliers japonais/Femininity and masculinity representations for Japanese primary school pupils- Aline Henninger, CEJ

11 :15 - 12 :00 Jeffrey N. Wasserstrom (Amphithéâtre 1 / Lecture hall 1) - Conférence plénière / Plenary session

11 :15 - 12 :00 China and Varieties of Capitalism (Amphithéâtre 4 / Lecture hall 4) - Tak-Wing Ngo Conférence plénière / Plenary session

12 :15 - 13 :00 Les défis de l'Asie et la recherche académique (Amphithéâtre 1 / Lecture hall 1) - Table ronde

12 :15 - 13 :00 Emiko Ochiai (Amphithéâtre 4 / Lecture hall 4) - Conférence plénière / Plenary session

14 :00 - 15 :45 B7 - Jouer avec le temps musical (Salle 02) - Fabrice Contri (coord.)

14 :05 - 15 :45 L'hétérophonie dans l'harmonie ou l'improvisation dans la composition (Corée) / The heterophony in the harmony or the improvisation in the composition (Korea)- Eunkyung Shon, Patrimoines et Langages Musicaux

14 :05 - 15 :45 Laos : la musique au prisme de ses règles implicites d'organisation / Laos : music through the prism of its implicit rules of organization- Véronique de LAVENERE, Institut de Recherche en Musicologie

14 :05 - 15 :45 Mètres et mathématiques : la poésie des jeux mélodiques (kalpana svara) dans la musique carnatique / Metres and mathematics : poetry in melodic games (kalpana svara) in Carnatical music- Fabrice CONTRI, Institut de Recherche en Musicologie

14 :05 - 15 :45 Noter, écrire, transcrire la musique. Notating, Writing, Transcribe Music- François Picard, Institut de Recherche en Musicologie

14 :00 - 15 :45 F9 - Définitions et enjeux de la “vraie médecine chinoise” en contextes chinois et africains (Salle 01) - Alexandra Loumpet-Galitzine (coord.)

14 :10 - 15 :45 Construction et position de la médecine chinoise (zhongyi 中醫) en Chine et dans d'autres régions du monde au début du XXIe siècle" / The Construction and Position of Chinese Medicine (zhongyi 中醫) in China and Other Regions of the World at the Start of the 21st Century- Frédéric Obringer - Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine

14 :10 - 15 :45 La médecine (chinoise) en Chine : savoirs, pratiques et enjeux autour de sa diffusion / (Chinese) Medicine in Contemporary China : knowledge, practices and issues regarding its dissemination- Evelyne Micollier - UMI VIH/SIDA et maladies associées

14 :10 - 15 :45 Les espaces de la médecine chinoise au Cameroun : inventaire, histoire et fonctionnalités / Spaces of Chinese Medicine in Cameroon : inventory, history and functionalities- François WASSOUNI - Institut Supérieur du Sahel/Université de Maroua

14 :10 - 15 :45 Les pratiques de la médecine chinoise au Mali. Les savoirs, l'art et la technique / Practising Chinese Medicine in Mali. Knowledge, Art and Technique- Françoise Bourdarias - Centre d'Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes Africains, Américains et Asiatiques

14 :00 - 15 :45 B6 - Histoire, société et bande dessinée en Asie / Session A (Salle 03) - Corrado Neri et Marie Laureillard (coord.)

14 :05 - 15 :45 Les paradoxes de l'identité nationale dans le Japon contemporain à travers la série Yamato (The paradoxes of the National Identity in Contemporary Japan through the Yamato series)- Julien Bouvard, IETT

14 :05 - 15 :45 Un père et un fils taiwanais auteurs de bandes dessinées / Speaking Dogs and Japanese Uniforms : Father and Son Taiwanese Strip Cartoon Artists- Paul van der Grijp, Institut d'Asie Orientale

14 :05 - 15 :45 Visions de la société chinoise de l'époque républicaine à travers les bandes dessinées de Ye Qianyu et Liang Baibo / Visualising the Chinese society of the Republican era through the comics strips of Ye Qianyu and Liang Baibo- Marie Laureillard, Institut d'Asie Orientale

14 :00 - 15 :45 I6 - Les langues d'Asie du Sud-Est, une aire de convergence linguistique / Session A (Salle 04) - Alice Vittrant (coord.)

14 :10 - 14 :45 Qu'est-ce qui fait l'Asie du sud-est ? A la recherche des convergences / What makes Southeast Asia ? In search of convergence- François RAILLON - Centre Asie du Sud-Est

14 :50 - 15 :20 A propos de la notion d'aire linguistique (sprachbund) : le cas de l'Asie du Sud-est - About liguistc area (sprachbund) : the case of Southeast Asia- Alice Vittrant - Laboratoire des langues et civilisations à tradition orale

15 :25 - 15 :45 La composition lexicale en stieng, une langue typique d'Asie du Sud-Est / Lexical composition in Stieng, a typical language of South-East Asia- Noellie BON - Dynamique Du Langage

14 :00 - 15 :45 S4 - Les "smart cities" en Asie orientale : existe-t-il modèle asiatique de "ville intelligente" ? (Salle 05) - Benoit Granier (coord.)

14 :05 - 15 :45 Acteurs privés et irruption de la dimension “smart” dans la production de l'urbain au Japon : le cas de Kashiwa no Ha – 柏の葉 / Private agents and the irruption of “smartness” in Japanese urban making processes. the case of Kashiwa no Ha- Raphaël Languillon - Université Lumière Lyon 2

14 :05 - 15 :45 De la ville durable à la « smart city » chinoise / From sustainable city to made-in-China smart city- Carine Henriot - Université de Technologie de Compiègne, Pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information géographique

14 :05 - 15 :45 Gouverner les démonstrateurs de « ville intelligente » au Japon / Governing smart cities' demonstration projects in Japan- Nicolas LEPRETRE - Institut d'Asie Orientale

14 :05 - 15 :45 La Smart City au service des mobilisations citoyennes hongkongaises- Nicolas Douay, UMR Géographie-Cités

14 :05 - 15 :45 Quelle place pour les habitants dans les « smart cities » ? Rôles assignés et pratiques réelles japonais / What role for citizens in smart cities ? Assigned roles and actual practices in Japanse projects- Benoit Granier - Institut d'Asie Orientale

14 :00 - 15 :45 L6 (o) - Ouvrages : Indonésie contemporaine. Une révolution inachevée (Salle 06)

14 :00 - 15 :45 Description de l'atelier / Panel description- Rémy Madinier - Centre Asie du Sud-Est

14 :00 - 15 :45 M4 - Les politiques publiques et la filière agroalimentaire en Asie / Session A - Maya Shimizu (coord.)

14 :05 - 15 :45 Food security and agricultural sustainablity in India and China: a study of demand supply interactions of middle and upper income groups- bASUDEB CHAUDHURI - Centre de Recherche en Economie et Management

14 :05 - 15 :45 Introduction à l'atelier : Politiques agricoles et agroalimentaires en Asie : entre projet modernisateur, soutien pro-pauvre et pragmatisme économique ; Introduction to the workshop : Agricultural and food policies in Asia : between modernization, poor-friendliness and economic pragmatism.- Paule Moustier, UMR MOISA, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement

14 :05 - 15 :45 La peur au ventre : où s'approvisionner au Vietnam ? Étude de cas à Can Tho / Fear in one's belly: where to do food shopping in Vietnam? Case study in Can Tho- Maya Shimizu, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

14 :05 - 15 :45 La transition alimentaire au Laos - Food transition in Laos- Florence Strigler, Fonds Français pour l'Alimentation et la Santé

14 :00 - 15 :45 A8 - Entre mariage arrangé et mariage libre en Asie contemporaine : la place du sentiment amoureux - enquêtes anthropologiques / A - Femmes, sentiment amoureux, mariage / Session A (Salle 09) - Catherine Capdeville (coord.)

14 :05 - 15 :45 Les attentes des filles célibataires chinoises sont-elles trop importantes ? Are the expectations of single Chinese girls too high?- Nicolas Chamard, CAM-Asies

14 :05 - 15 :45 Quand il y a de l'amour... Apprendre à aimer et à se marier dans la Chine urbaine - When there is love ... Learning love and getting married in urban China- Roberta Zavoretti, Max Planck Institute for Social Anthropology

14 :00 - 15 :45 N5 - Le carrefour afghan dans 'la nouvelle Asie' après le retrait des forces étrangères : sécurité, intervention, stabilisation / Session A (Salle 11) - Pierre Chabal Kuralay Baizakova (coord.)

14 :05 - 15 :45 Afghanistan et Tadjikistan : problèmes communs de sécurité après 2014 / Afghanistan and Tajikistan : common security problems after 2014- Muzaffar OLIMOV, Centre de Recherches SHARK, Dushanbe, Tadjikistan

14 :05 - 15 :45 Les Etats d'Asie centrale face au risque souverain d'instabilisation de l'Afghanistan / The Central Asian states and the sovereign risk of the in-stabilisation of Afghanistan- Kuralay Baizakova, Faculté des Relations Internationales, Université Nationale Kazakhe Al Farabi

14 :00 - 15 :45 D6 (o) - Ouvrages : La crise mondiale, des réponses nationales. La Grande Récession en Amérique latine et en Asie-Pacifique (Salle 13)

14 :00 - 15 :45 Description de l'atelier / Panel description- Juan Jose Ramirez Bonilla - El Colegio de Mexico, Romer Cornejo Bustamante - El Colegio de Mexico

14 :00 - 15 :45 D5 - Engaging with Legacies of the Past: Creating Path Dependent Futures in Asian Business (Salle 14) - Maki Umemura (coord.)

14 :05 - 15 :45 Dating the End of Colonialism in British MNEs in China and India: Competing Systems of Periodisation- Andrew Smith, University of Liverpool

14 :05 - 15 :45 Le marché des crédits aux consommateurs au Japon / Political economy of Consumer Credit market in Japan- Adrienne Sala, Japan Research Center (CRJ)

14 :05 - 15 :45 Reassessing internationalisation: the case of Japanese cosmetics- Maki Umemura, Cardiff University

14 :05 - 15 :45 RSE et connaissance du contexte local : un cas indonésien / CSR and knowledge of the local context : an Indonesian case- Anda Djoehana Wiradikarta - Université du Havre

14 :00 - 15 :45 O5 - L'effroyable foetus dans la pensée et la pratique bouddhique (Salle 16) - RobertKritzer(coord.)

14 :05 - 15 :45 CHANGEMENTS DANS LES REPRESENTATIONS DES ESPRITS DES FETUS AVORTES (MIZUKO) AU JAPON DEPUIS LES ANNEES 90 : LE EFFECTS DANS LA CULTURE POPULAIRE ET DANS LES CONTROVERSES ENTRE CHERCHEURS [CHANGES IN REPRESENTATIONS OF THE SPIRITS OF ABORTED FETUSES (MIZUKO) IN JAPAN SINCE THE 90s : EFFECTS IN POPULAR CULTURE AND SCHOLARLY DEBATES]- Mary PICONE, École des hautes études en sciences sociales

14 :05 - 15 :45 Ghastly Life in the Womb : An Indian Buddhist Embryological Scripture, L'Horrible existence dans la matrice : un sutra bouddhique embryologique Indien- Robert Kritzer, Kyoto Notre Dame University

14 :05 - 15 :45 The Postmortem Destiny of Fetuses and Infants in Japanese Pure Land Buddhism, Le Destin posthume des fœtus et des nourrissons dans le bouddhisme de la Terre Pure au Japon- Elizabeth Kenney, Kansai Gaidai University

14 :00 - 15 :45 G7 - Des “indigènesˮ aux “maîtresˮ : construction de la mémoire collective du passé en Asie aux XIXe-XXIe siècles (quelques exemples) / Session A (Salle 17) - SvetlanaGorshenina (coord.), Jean-Louis Margolin (discutant)

14 :05 - 15 :45 Entre nouvelles opportunités et conflits de loyauté : le cinéma soviétique en Asie centrale (1941-1944)- Valérie Pozner, Théorie et Histoire des Arts et des Littératures de la modernité

14 :05 - 15 :45 L'artiste autochtone et non-autochtone dans les discours soviétiques sur « l'art national » / Indigenous and non-indigenous artist in Soviet narratives about “national art”- Boris CHUKHOVICH, Université du Québec à Montréal - UQAM (CANADA)

14 :05 - 15 :45 L'industrie de la Tradition : artisanat et artisans en Asie centrale soviétique / The Industry of Tradition : Artisans and Craftsmen in Soviet Central Asia- Igor DEMCHENKO, Massachusets Institute of Technology

14 :05 - 15 :45 Les « indigènes » et la naissance de l'archéologie au Turkestan russe : le passage d'« invisibles » à « subalternes » / “Natives” and the birth of archeology in Russian Turkestan : transitioning from “invisible” to “subordinate”- Svetlana Gorshenina, Université de Lausanne, IASA - Fond national suisse de la recherche scientifique

14 :00 - 15 :45 J4 - Migrations forcées en Asie du Sud (Salle 18) - AnthonyGoreau-Ponceaud (coord.)

14 :05 - 15 :45 Les réfugiés de Birmans de Delhi / Burmese refugees in Dehli- Anne-Sophie Bentz, Centre d'Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes Africains, Américains et Asiatiques

14 :05 - 15 :45 Négocier sa place dans une ville refuge : L'exemple des déplacés de guerre tamouls à Colombo / Negotiate a place in a refuge city : The example of the war displaced Tamils in Colombo- DELON MADAVAN, Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora, Centre d'Études de l'Inde et de l'Asie du Sud

14 :05 - 15 :45 REFUGIES TAMOULS SRI-LANKAIS EN INDE / SRI LANKAN REFUGEES IN INDIA- Anthony Goreau-Ponceaud, Les Afriques dans le monde, Aménagement, Développement, Environnement, Santé et Sociétés

14 :05 - 15 :45 ‘Pas une seule pièce d'étole mais beaucoup de bouts déchirés' : les nouveaux villages indiens et l'interminable recherche pour la réhabilitation. ‘Not one piece of cloth but many shredded pieces' : Indian new villages and the endless search for rehabilitation- Joël Cabalion, University of Bergen, Centre d'Études de l'Inde et de l'Asie du Sud

14 :00 - 15 :45 K5 - Acteurs sociaux et construction de l'État dans la Chine contemporaine (Salle 08) - Xiaohong Xiao-Planes

14 :05 - 15 :45 Éducation politique des petits entrepreneurs et identification à l'État socialiste en 1957-1958/Political education of the small entrepreneurs and identifying with the Socialist state in 1957-1958- Xiaohong Xiao-Planes, Institut National des langues et civilisations orientales

14 :05 - 15 :45 Entre adhésion et contestation : ambivalence de l'identification au nouvel État dans le monde intellectuel (années 1950)- Christine Vidal, Université de Lille 3

14 :05 - 15 :45 Société et Etat à Tianjin, 1945-1949/State and Society in Tianjin (1945-1949)- Laurent Galy, Institut national des langues et civilisations orientales

14 :05 - 15 :45 The Appropriation and Re-appropriation of Democratic Concepts in Post-War China (1945-1950). Appropriation et réapproriation des concepts démocratiques dans la Chine de l'après guerre (1945-1950) /- Céline Wang, Université Paris Diderot 7

14 :00 - 15 :45 A7 - Ethnographier les Chine(s) en mutations : des objets et des pratiques de terrain en évolution / Session A (Salle 16) - Claire Vidal (coord.), Anne de Sales (discutante)

14 :45 - 15 :15 Travailler avec des enfants qui grandissent et des familles en mutation dans la Chine urbaine : réflexion sur une relation ethnographique au long cours / Doing research with growing up children and changing families in urban China : reflexivity on a long-term ethnographic relationship- Gladys Chicharro, Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative, Université Paris 8, Laboratoire EXPERICE

14 :00 - 15 :45 E1 - Enjeux de l'enseignement en Asie : pratiques, mutations, appropriations (Salle 11) - Russell Yves (coord.)

14 :05 - 15 :45 L'enseignement de langue nationale chinoise comme outil de construction idéologique - Chinese national language teaching as a tool of ideological construction- Manon Laurent, Centre d'Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes Africains, Américains et Asiatiques

14 :05 - 15 :45 La tension entre la création d'une élite internationale et la maintenance d'une élite traditionnelle, vue par la préparation des examens chez les lycéens chinois /The tension between the traditional selection of elite group and the globalized context— the preparation of the college entrance exam in China- Siyu Li, Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques

14 :05 - 15 :45 Le système éducatif caodaïste et son développement en relation avec catholicisme au Vietnam au début du XXe siècle (The Caodaisme education system and its development in relation to Catholicism in Vietnam in the Early Twentieth Century)- Thi Hong Ha HOANG, Ecole doctorale Milieux, cultures et sociétés du passé et du présent - ED 395

14 :05 - 15 :45 Les origines de l'éducation catholique et son développement au Vietnam de 1917 à 1929 / The origins of Catholic education and its development in Vietnam from 1917 to 1929- HOA LE THI, Laboratoire de Philosophie et d'Histoire des Sciences

14 :00 - 15 :45 I1 - Les écrivains de l'ère Shôwa et l'engagement politique / Session A (Salle 10) - Thomas Garcin (coord.)

14 :05 - 14 :40 Le pouvoir des mots – Frontières entre action et fiction dans les œuvres de Kobayashi Takiji The Power of Words – The borderline between fiction and action in the novels of Kobayashi Takiji- Evelyne Lesigne-Audoly, Institut National des Langues et Civilisations Orientales

15 :10 - 15 :45 Senkoku, ou le roman de la peine de mort au Japon- CAMPAGNOLO Gilles, Université de Provence

16 :15 - 18 :00 B6 - Histoire, société et bande dessinée en Asie / Session B (Salle 03) - Corrado Neri et Marie Laureillard (coord.)

16 :20 - 18 :00 Histoire de la Chine du XXe siècle en bande dessinée / History of Twentieth-Century China in Comics- Emmanuel Lincot, Equipe d'accueil Institut Catholique de Paris n° 1 : Philosophie, Droit canonique et Sciences sociale

16 :20 - 18 :00 Le manhwa sud-coréen, nouvelle tribune pour les grands débats sociétaux ? South-Korean manhwa, a new platform for the societal debates ?- Benjamin Joinau, Equipe du centre Corée de l'UMR 8173 Chine, Corée, Japon

16 :15 - 18 :00 I6 - Les langues d'Asie du Sud-Est, une aire de convergence linguistique / Session B (Salle 04) - Alice Vittrant (coord.)

16 :20 - 18 :00 Le « futur » entre modalité et ultériorité : étude comparée des marqueurs sẽ en vietnamien et cài en thaï/ The future between modality and ulteriority : A comparative study of sẽ in Vietnamese and cài in Thai- Danh Thành Do-Hurinville - Structure et Dynamique des Langues, Huy Linh Dao - Langues et Civilisations à Tradition Orale

16 :20 - 18 :00 Les séries verbales en vietnamien / Verbal serialization in Vietnamese- amelie Manente - Centre de recherches linguistiques sur l'Asie orientale

16 :15 - 18 :00 A8 - Entre mariage arrangé et mariage libre en Asie contemporaine : la place du sentiment amoureux – enquêtes anthropologiques / Session B (Salle 09) - Catherine Capdeville (coord.)

16 :20 - 18 :00 Choisir son conjoint en public – Ethnographie d'une émission de rencontre chinoise/Choose your spouse in public - a television show of candidates spouses in China- Jing Wang, INALCO Paris, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (CNRS-UMR 8582), LAHIC - IIAC - UMR 8177- EHESS - CNRS - Ministère de la Culture

16 :20 - 18 :00 Retour au mariage arrangé ? Formes d'investissement de l'État sud-coréen dans la promotion sociale du mariage mixte. Back to arranged marriage? Forms of the South Korean State Investment in the Social Promotion of Intermarriage- Kyung-mi Kim, Equipe du centre Corée de l'UMR 8173 Chine, Corée, Japon, CAM-Equipe ASIEs

16 :15 - 18 :00 N5 - Le carrefour afghan dans 'la nouvelle Asie' après le retrait des forces étrangères : sécurité, intervention, stabilisation / Session B (Salle 11) - Pierre Chabal Kuralay Baizakova (coord.)

16 :20 - 18 :00 La stabilisation de l'Afghanistan: vers la sécurité de l'Asie centrale / The stabilization of Afghanistan: towards security in Central Asia- Mirzohid RAKHIMOV, Dpt of Modern History and International Studies, Academy of Sciences of Uzbekistan

16 :20 - 18 :00 Les scénarios du développement de la situation à l'Afghanistan et l'Asie Centrale / The scenarios of the development of the situation in Afghanistan and Central Asia- Fatima KUKEYEVA, Faculté des Relations Internationales, Université Nationale Kazakhe Al Farabi

16 :20 - 18 :00 Où en est l'OCS en 2015 ? Enjeux sécuritaires de bon voisinage et enjeux économiques / Where is the SCO in 2015 ? Security issues of good neighborliness and economic issues- Emmanuel VÉRON, Pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information géographique

16 :15 - 18 :00 G7 - Des “indigènesˮ aux “maîtresˮ : construction de la mémoire collective du passé en Asie aux XIXe-XXIe siècles (quelques exemples) / Session B (Salle 17) - SvetlanaGorshenina (coord.), Jean-Louis Margolin (discutant)

16 :20 - 18 :00 (désistement) Beyond the empires: bureaucratic manuscripts and the political culture in early nineteenth-century Vietnam and China - Liem Vu Duc, Hamburg University of Applied Sciences (Hamburg, Germany)

16 :20 - 18 :00 Cookbooks as instruments of empire- Cécilia Leong-Salobir, Univ. Wollongong

16 :20 - 18 :00 Passages to India: British Indophiles and a politics of affect in an age of empire 1895-1925- somak biswas, Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University

16 :15 - 18 :00 S5 (o) - Ouvrages : Exclusion sociale et politiques urbaines en Inde (Salle 05)

16 :15 - 18 :00 Description de l'atelier / Panel description- Frédéric Landy - LAVUE, Agnès Deboulet - Département de sociologie & d'anthropologie, Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky - Institut national des langues et civilisations orientales, Nicolas Bautès - Unite mixte de service de la maison de la recherche en sciences humaines de Caen basse-normandie, Véronique Dupont - Institut de Recherche pour le Développement, Marie-Hélène Zerah - Institut de Recherche pour le Développement

16 :15 - 18 :00 K6 - L'action publique en Chine - Analyses et Conceptualisations (Salle 08) - Richard Balme(coord.)

16 :20 - 18 :00 Avant-garde : concept et pratique en Chine dans les années 1980 et 1990 / Avant-garde : concept and practice in China in the 1980s and 1990s- Qian He, Centre d'études et de recherches internationales

16 :20 - 18 :00 La modernisation agricole : le réinvestissement politique d'un secteur délaissé - The frames of public action in agricultural modernization : ploughing a neglected sector- Marie-Hélène Schwoob, Centre d'études et de recherches internationales

16 :20 - 18 :00 La modernisation de la formation administrative en Chine : le rôle des enseignants diplômés à l'étranger (returnees, hǎiguī), leviers d'une internationalisation par les pratiques. Modernizing Chinese Education in Public Administration: returnees in academia and internationalization through practice.- lefebure alessia, Centre de sociologie des organisations

16 :20 - 18 :00 Sustainable urban development in China : insights from a perspective inspired by the sociology of organisation.- Giulia Romano, Centre d'études et de recherches internationales

16 :15 - 18 :00 P7 (o) - Ouvrages : Histoire intellectuelle (Salle 12)

16 :20 - 18 :00 Les « passeurs ». Portrait de groupe d'intellectuels vietnamiens dans le siècle franco-vietnamien (1858-1954). The "Conveyors". Portrait of group of Vietnamese intellectuals in the Franco-Vietnamese Century (1858-1954)- Phuong Ngoc Nguyen - Institut de recherches asiatiques, Pascal Bourdeaux - Centre EFEO d'Hô Chi Minh Ville

16 :15 - 18 :00 D7 - Beyond institutional resilience? An assessment of recent reforms in East Asia (Salle 13)

16 :20 - 18 :00 Alternative sources of patient capital for alternative innovation strategies? Antecedent and consequences at the top of the world telecoms equipment industry- Jiajia Liu, Manchester Business School

16 :20 - 18 :00 Comparing innovative competences: Pioneering a cell therapy sector in Japan, South Korea and the UK- Maki Umemura, Cardiff University

16 :20 - 18 :00 Evolving socio-political coalitions and the neoliberal restructuring of the South Korean labor market // La restructuration néolibérale du marché du travail en Corée au prisme de l'évolution des alliances socio-politiques.- Pauline Debanes, EHESS

16 :20 - 18 :00 The Political Economy of Entrepreneurship, Venture Capital, and High-Tech Start-ups in Japan since 2000: Norms and Institutional and Policy Change”- Marie Anchordoguy, University of Washington

16 :15 - 18 :00 J5 - Que deviennent les groupes ethnolinguistiques dans la diaspora chinoise ? (Salle 18) - Michel Dolinski (coord.)

16 :20 - 18 :00 Devenir des groupes ethnolinguistiques à Saigon - Cholon depuis 1975 : essai d'état des lieux / Ethnolinguistic organizations in Saigon- Cholon since 1975- Michel DOLINSKI, CNRS / Aix-Marseille Université - UFR Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines

16 :20 - 18 :00 Les Wenzhou ren 溫州人 de la communauté chinoise de Marseille / The Chinese from Wenzhou in Marseille- Justine ROMOLACCI VELAY, Institut de recherches asiatiques

16 :20 - 18 :00 Renouveau culturel chez les groupes ethnolinguistiques chinois de Thaïlande / Cultural renewal in chinese ethnolinguistic groups of Thailand- Jean BAFFIE, Institut de recherches asiatiques

16 :15 - 18 :00 B9 - Raconter la Partition de l'Inde : littérature, cinéma, arts plastiques (Salle 02) - AnneCastaing (coord.)

16 :20 - 18 :00 La créativité littéraire et la Partition de l'Inde : le cas du nouvelliste S. H. Manto (1912-­‐1955) / Literary creativity and the Partition of India : The case of short story writer SH Manto (1912-­‐1955)- Alain Désoulières - Centre d'Etudes et de Recherche sur les Littératures et Oralités du Monde

16 :20 - 18 :00 La performance de la Nation : personnages et corps féminins dans les récits de la Partition / Performing the Nation : Female Characters and Bodies in Partition stories- Anne Castaing - THALIM

16 :20 - 18 :00 Mises en scène de l'exil dans la Partition du Bengale / Dramatizing Exile in Bengal's Partition- Olivier Bougnot - Institut National des Langues et Civilisations Orientales

16 :20 - 18 :00 Nalini Malani, la mise-­en-­scène de la Partition / Nalini Malani, staging Partition- Christine VIAL-KAYSER - Histoire culturelle et sociale de l'art

16 :15 - 18 :00 R2 - L'Avènement du tourisme en Indonésie : d'un phénomène de société aux enjeux de développement durable (Salle 16) - Sylvine Pickel Chevalier (coord.)

16 :20 - 18 :00 De la convergence des pratiques touristiques domestiques et internationales en Indonésie ? Analyse comparative des destinations et pratiques du tourisme domestique et international / Of the convergence of the domestic and international tourist practices in Indonesia ? Comparative analysis of the destinations and the practices of the domestic and international tourism- Sylvine Pickel Chevalier - ESO

16 :20 - 18 :00 L'appropriation du tourisme par les Indonésiens : De l'émergence d'un nouveau modèle, entre transfert et invention / The appropriation of the tourism by the Indonesians : of the emergence of a new model, between transfer and invention.- Sylvine Pickel Chevalier, ESO - Asep Parantika, Sahid Institute Jakarta

16 :20 - 18 :00 Le tourisme, agent de développement touristique durable à Bali ? L'exemple du CSR dans les hôtels internationaux / The tourism, the agent of durable tourist development to Bali? The example of the CSR in the international hotels- Ketut Budarma, Bali State Polytechnic

16 :20 - 18 :00 Le tourisme, agent structurant ou déstructurant de la société balinaise ? Résistances et heurts- I Nyoman Darma Putra, Udayana Universitas, Bali (Denpasar)

16 :20 - 18 :00 Le tourisme, une activité économique majeure en Indonésie encore inégalement répartie / Tourism, a major economic activity in Indonesia still unevenly distributed- Bendesa Made Dr. I Komang Gde, Udayana Universitas

16 :15 - 18 :00 M4 - Les politiques publiques et la filière agroalimentaire en Asie / Session B (Salle 07) - Maya Shimizu (coord.)

16 :20 - 18 :00 Labelliser le bio au Laos. Le contrôle dans tous ses états / Certifying organic in RDP Lao- Sonemany Nigole, Laboratoire d'Anthropologie des Mondes Contemporains

16 :20 - 18 :00 Produire bio aux portes de Shanghai : le positionnement des structures agricoles face aux potentialités du marché alimentaire métropolitain (Organic agriculture at the gates : the rise of organic farming in Shanghai suburbs from the point of view of metropolitan market opportunities)- Etienne Monin, Pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information géographique

16 :15 - 18 :00 L7 (o) - Ouvrages: From Padi States to Commercial States: Reflections on Identity and the Social Construction of Space in the Borderlands of Cambodia, Vietnam, Thailand and Myanmar (Salle 04) - Maxime Boutry (coord.), Richard Pottier (discutant)

16 :15 - 18 :00 Description de l'atelier / Panel description- Maxime Boutry - Centre Asie du Sud-Est, Frédéric Bourdier - Institut de Recherche pour le Développement, Jacques Ivanoff - Eco-Anthropologie et Ethnobiologie, Richard Pottier - Faculté des Sciences humaines et sociales - Sorbonne

16 :15 - 18 :00 A7 - Ethnographier les Chine(s) en mutations : des objets et des pratiques de terrain en évolution / Session B (Salle 16) - Claire Vidal (coord.), Anne de Sales (discutante)

16 :15 - 16 :45 Redistribution du pouvoir d'interprétation de l'héritage culturel local suite à la globalisation et à l'indigénisation : le cas de la société hakka de Meinong à Taiwan après les années 1990 / Redistribution of the right to interpretation of the local cultural heritage following globalization and indigenization : case of Meinong Hakka society in Taiwan after 1990- Peiyi Ko, Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative

16 :45 - 17 :15 Des universitaires sur le site bouddhique du Putuoshan. Nouvelle relation ethnographique sur un terrain religieux (Zhejiang) / Academics on the Buddhist site of Putuoshan. A new ethnographic relationship in a religious fieldwork setting (Zhejiang)- Claire Vidal, Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative

16 :15 - 18 :00 E2 - Les cadres sociaux de la transmission du savoir dans les sociétés tibétaines (XIXe-XXIe siècles) : approches historiques et anthropologiques (Salle 11) - Alice Travers (coord.)

16 :20 - 16 :45 Grandir au monastère : témoignages de la vie de novice dans les autobiographies tibétaines aux XIXe et XXe siècles / Growing up in the monastery : testimonies of novice life from Tibetan autobiographies of the 19th and 20th centuries- Charles Ramble, Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie Orientale, Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie Orientale

16 :45 - 17 :10 Les écoles privées dans le Tibet du Ganden Phodrang pendant la première moitié du XXe siècle/Private schools in Tibet under the Ganden Phodrang during the first half of the 20th century- Alice Travers, Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie Orientale

17 :35 - 18 :00 Reproduction religieuse et reconfigurations de la formation parmi les tantristes du Repkong dans la période post-Mao / Religious reproduction and the reconfiguration of religious training among tantrists in Repkong in the post-Mao period- Nicolas Sihlé, Centre d'Etudes Himalayennes

16 :15 - 18 :00 I1 - Les écrivains de l'ère Shôwa et l'engagement politique / Session B (Salle 10) - Thomas Garcin (coord.)

16 :55 - 17 :25 Honba (1969) de Mishima Yukio : une idéologie anachronique ?- Thomas Garcin, Institut d'Etudes Transtextuelles et Transculturelles