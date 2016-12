Annonce

Le projet DELI, Dictionnaire Encyclopédique des Littératures de l’Inde, financé par l’Idex Sorbonne Paris Cité, lance un appel à candidatures pour recruter, pendant 18 mois (à compter du 1er décembre 2015), un chercheur au niveau post-doctoral ou un ingénieur d’études.

Descriptif du projet DELI

DELI, projet de Dictionnaire Encyclopédique des Littératures de l’Inde, est né d’un constat : alors que les littératures indiennes sont régulièrement l’objet de manifestations culturelles en France, elles restent très mal connues du grand public comme du public universitaire non spécialiste, souvent réduites à la production narrative anglophone contemporaine, et étudiées de façon cloisonnée et lacunaire.

L’objectif de DELI est double : il s’agit d’abord de réunir de façon inédite une somme de savoirs – parfois à constituer – sur l’ensemble des littératures indiennes, anciennes et modernes, écrites et orales, en sanskrit, prakrits, dans les vernaculaires modernes et en anglais ; sur leur contexte de production contemporain en Inde (éditeurs, institutions, marchés du livre), mais aussi de réception en France (traduction, édition, enseignement). Mais l’ambition est aussi de constituer le champ des littératures indiennes en mettant l’accent sur les outils critiques et les concepts indigènes qui permettent de définir ce champ par ses moyens propres. Il s’agit à la fois de valoriser un patrimoine complexe et pour une part menacé, en raison de son multilinguisme et de la diversité des supports, et de réfléchir au sens que celui-ci peut avoir pour les Indiens, comme pour des lecteurs français. Ce projet sera mené avec l’aide de la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC).

Le décloisonnement d’une recherche française éclatée en différentes institutions en France et en Inde est à la fois le moyen et un objectif du projet DELI, dont le produit – un ouvrage papier, avec une version numérique enrichie et évolutive – est inédit en France. La plateforme numérique créée constituera un outil de publication qui proposera un confort de lecture élevé. L'accès pour les non-spécialistes sera facilité par l’intégration de références externes dans des encyclopédies et bases de référence plus généralistes. Il sera aussi possible de construire des liens directs avec des encyclopédies, bases de données et fonds bibliographiques externes, francophones ou non. Il s'agira surtout d'une plateforme évolutive et collaborative, nourrie des apports de visiteurs, spécialistes extérieurs au projet et contributions ultérieures. Elle proposera une interconnexion avec les grandes bases de données et intégrera des outils de collaboration entre chercheurs. Cette plateforme, dont le contenu sera publié en Open Acess et en Open Source, sera développée, hébergée et maintenue par un prestataire et les contenus (entrées éditoriales, textes numérisés, éléments audio et vidéo) seront archivés de manière pérenne par les serveurs d’Huma-num.

Contexte

Le projet DELI est né en 2014 de la collaboration des équipes CERC (Sorbonne Nouvelle), Mondes Iranien et Indien (UMR 7528) et THALIM (UMR 7172), et de la BULAC. Il bénéficie pour trois ans d’un financement Idex (2015-2018).

Descriptif des missions et activités

La personne recrutée partagera son temps selon la répartition suivante :

40% du temps de travail : gestion administrative et financière du projet DELI

Communication avec les contributeurs et les partenaires institutionnels ;

Organisation d’événements scientifiques (séminaire mensuel, journées d’études) ;

Suivi d’événements (conférences, séminaires, colloques) autour des problématiques du projet DELI et veille bibliographique ;

Administration des carnets de recherche (deli.hypotheses.org) ;

Suivi financier du projet DELI.

30% du temps de travail : travail éditorial sur le dictionnaire (papier et numérique)

Relecture et corrections des articles du dictionnaire encyclopédique ;

Edition du dictionnaire encyclopédique papier et des actes des journées d’étude (publication numérique) ;

Contribution à la mise au point de la plateforme numérique (test du moteur de recherche, …).

30% du temps de travail : recherches autonomes.

Recherches personnelles dans la continuité de la thèse ou des recherches précédentes et dans les thématiques DELI ;

Participation scientifique aux événements du projet DELI.

Compétences attendues

Très bonne connaissance d’un domaine de l’histoire littéraire indienne.

Maîtrise obligatoire du français et de l’anglais et compétences dans au moins une langue indienne.

Excellentes capacités rédactionnelles.

Respect des exigences et de la méthodologie de la recherche, maîtrise de ses outils courants (bibliographiques notamment).

Compétences de base dans le domaine des humanités numériques.

Sens du travail en équipe et de l’autonomie, bon sens relationnel.

Capacité à répondre aux attentes exprimées mais aussi à formuler des propositions.

Profil recherché

Diplôme de doctorat (contrat post-doctoral) ou Master (ingénieur d’étude) ;

Formation et expérience scientifique dans le domaine des littératures et/ou des langues indiennes ;

Intérêt d’ensemble pour les sciences humaines et sociales, ainsi que pour les technologies numériques.

Conditions

Lieu : Paris

Salaire : Entre 1600 euros et 1800 euros nets mensuels selon profil.

Calendrier prévisionnel : Les contrats seront établis du 1er décembre 2015 au 1er juin 2017.

Modalités de candidature

Les dossiers de candidature seront constitués de

CV et liste des publications ;

Lettre de motivation

éventuellement quelques publications en rapport avec les thématiques de DELI (2 max.).

Ils seront envoyés au plus tard lundi 14 septembre 2015,

par e-mail uniquement, à l’adresse suivante: projetdeli2015@gmail.com (merci de préciser en objet : « Candidature DELI »).

Les candidats recevront un message confirmant la bonne réception de leur dossier. Les candidats retenus seront auditionnés dans la deuxième quinzaine d’octobre.