Résumé

Quelles seront les politiques culturelles qui contribueront demain à renouveler les goûts, les formes et la pratique de la participation démocratique ? Quelles orientations donner à nos politiques culturelles pour inventer de nouvelles façons d’être et de vivre ensemble ? Pour répondre à ces questions, nous réunirons autour de quatre thèmes, des personnalités belges et d’ailleurs, venant du monde académique, des experts et opérateurs de terrain, des administrateurs et spécialistes en charge des politiques culturelles. Ils débattront entre eux, et avec les participants, des enjeux que traversent nos sociétés pour identifier les défis à relever et les orientations à donner à nos politiques culturelles.