Résumé

À distance de plus d’un quart de siècle de la publication de la thèse de James Russell, « Zoroastrianism in Armenia », ce colloque est l'occasion de faire une première mise à point de la situation à la lumière de l’avancement de la recherche, des nouvelles découvertes et des nouvelles perspectives interdisciplinaires, permettant de voir le cas arménien dans un cadre plus complexe.