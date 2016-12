Annonce

Le Département d’histoire sollicite des candidatures pour un poste de professeure ou de professeur à temps plein au rang d’adjoint en histoire de la Nouvelle-France.

Fonctions

La personne retenue sera appelée à enseigner aux trois cycles, à encadrer des étudiants aux études supérieures, à poursuivre des activités de recherche, de publication et de rayonnement ainsi qu’à contribuer aux activités de l’institution.

Exigences

Doctorat en histoire

Expérience en enseignement et capacité de donner un cours en histoire générale de la Nouvelle‑France

Publications sur l’histoire du Régime français en Amérique du Nord

On s’attend à ce que le candidat sache intégrer son enseignement dans un programme départemental aux intérêts thématiques diversifiés, et soit ouvert aux humanités numériques

Maîtrise de la langue française*

Traitement

L’Université de Montréal offre un salaire concurrentiel jumelé à une gamme complète d’avantages sociaux.

Échelle salariale.

Entrée en fonction

Le ou après le 1er juin 2016.

Constitution du dossier

Le dossier de candidature doit être constitué des documents suivants :

une lettre de motivation

un curriculum vitæ

un exemplaire des publications ou des travaux de recherche récents

Le dossier doit également comporter trois lettres de recommandation. Celles-ci doivent être transmises directement par leur auteur au Département.

Clôture du concours

Le dossier de candidature et les lettres de recommandation doivent parvenir au directeur du Département d’histoire, M. Jacques Y. Perreault, en charge du recrutement

au plus tard le 9 novembre 2015

à l’adresse suivante :

M. Jacques Y. Perreault, directeur

Département d’histoire

Faculté des arts et des sciences

Université de Montréal

C. P. 6128, succursale Centre-ville

Montréal (QC) H3C 3J7

Pour toute information, vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante : direction@hst.umontreal.ca.

Les personnes intéressées trouveront plusieurs informations sur le Département en consultant son site Web à l’adresse www.histoire.umontreal.ca.

Politique linguistique de l’Université de Montréal

L’Université de Montréal est une université québécoise de langue française, à rayonnement international. Dans le cadre du renouvellement de son corps professoral, elle intensifie le recrutement des meilleurs spécialistes dans le monde et s’assure par ailleurs que, conformément à la Politique linguistique de l’Université de Montréal [http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secretariat/doc_officiels/reglements/administration/adm10-34_politique-linguistique.pdf], les professeurs qu’elle recrute qui ne maîtrisent pas le français à leur entrée en fonction bénéficient d’un programme de soutien à l’apprentissage de la langue française.

Privilège de confidentialité des candidatures

Les procédures de nomination en vigueur à l’Université de Montréal prévoient que tous les dossiers de candidature peuvent être consultés par les membres de l’Assemblée des professeurs. Toute personne désirant que sa candidature demeure confidentielle jusqu’à l’établissement de la liste restreinte de recrutement (candidats retenus pour entrevue) est priée de le mentionner dans sa lettre de motivation.

Programme d’accès à l’égalité en emploi

L’Université de Montréal prône la diversité de son personnel et encourage les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes de toutes orientations et identités sexuelles à poser leur candidature.

Exigences en matière d’immigration

Nous invitons tous les candidats qualifiés à postuler à l’UdeM. Conformément aux exigences de l’immigration au Canada, veuillez noter que la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.