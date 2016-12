Annonce

Argumentaire

L’atelier initial du projet de recherche A02 “contingentia et disputatio. La théorie de la décision au bas Moyen Âge” aura lieu du 10 au 11 décembre 2015. Le projet fait partie du Centre de recherche/SFB 1150 “Kulturen des Entscheidens” qui examine les modes, les cadres culturelles et la réflexion sur la prise de décision dans différentes sociétés. Dans ce cadre, le projet A02 analyse la genèse des pratiques et du discours scolastique sur la prise de décision ainsi que leur implémentation dans la vie universitaire et extra-universitaire.

Notre intérêt porte particulièrement sur

les interactions entre les pratiques universitaires et les concepts théoriques de la prise de décision: L’émergence de concepts théoriques est-elle influencée par les pratiques de la quaestio ou de la disputatio – qu’il s’agisse là d’un genre littéraire, d’une mise en scène ou d’une méthode analytique? Les nouveaux concepts théoriques influent-ils en même temps sur les pratiques universitaires de la prise de décision ?

les influences des concepts et pratiques universitaires sur les procédures extra-universitaires de la prise de décision: Les méthodes, procédures, mises en scène et concepts servent-elles de modèles aux procédures extra-universitaires ? Le recours à des procédures universitaires sert-il comme source de légitimité à les décisions extra-universitaires ? La connaissance des théories et des pratiques universitaires de la prise de décision forme-t-elle un savoir-faire apprécié à l’extérieur des milieux académiques ?

Groupes de conflit: Comment expliquer la prise de positions de tel ou tel individu ou groupe dans le contexte de disputations universitaires ? Est-ce seulement en raison des questions scientifiques qui sont à trancher? Ou est-ce aussi en raison d’autres conflits qui jouent leur rôle, mais de manière implicite seulement ? Quelle est la relation entre les matières qui sont sujettes, de manière explicite, aux décisions, et les conflits qui ne le sont qu’implicitement ?

L’Atelier : des points de départ

Le but de l’atelier consiste à explorer différentes approches à notre champ d’études. Nous ne partons pas d’une problématique abstraite mais d’une constellation historique concrète où convergent la plupart des évolutions et des problèmes que nous nous proposons d’étudier - à savoir les différents conflits qui marquent les disputations universitaires au début du 14e siècle. Nous y observons en effet des frictions entre dominicains et franciscains, entre mendiants et clercs séculiers, entre les membres des différentes facultés, mais aussi entre ‚papalistes’ et ‚royalistes’, entre ‚traditionalistes’ et ‚modernes’, entre les partisans d’une royauté nobilière et les prophètes d’une monarchie administrative qui repose sur les services des clercs savants.

Durant l’atelier, nous nous référons à cette constellation historique comme à un point de départ. Les contributions, en revanche, ne doivent pas nécessairement se limiter à l’étude de cet exemple.

Parmi les aspect que l’on pourrait approfondir comptent

la genèse de concepts philosophiques concernant la prise de décisions : développement de l’idée d’une décision contingente, non-déterminée (chez Jean Duns Scot, Guillaume d’Ockham et al.) ;

l’étude de dialogues entre ‚chevalier et clercs’ et d’autres genres qui mettent en scène la confrontation de plusieurs groupes de conflits divisés non seulement par des différences philosophiques mais aussi par des identités sociales et politiques divergentes ;

l’étude de l’influence de concepts académiques sur les procédures de prise de décision – dans la perspective du ‘master narrative’ des „légistes de Philippe le Bel“ ou dans la perspective d’une critique de ce narratif.

Modalités de soumission

Les langues de travail de l'atelier sont l'anglais et le français. Les frais de déplacement et d’hébergement des intervenants seront pris en charge par l’université de Münster. Si vous êtes intéressés de participer à l'atelier, veuillez envoyer un titre et un résumé de 10 à 15 lignes de votre intervention à Georg Jostkleigrewe : g.jostkleigrewe@uni-muenster.de.

Avant le 06 novembre.

