Résumé

Aux côtés des armoiries, des devises et des mots, l’emblématique de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance donne une place essentielle aux lettres de l’alphabet. Si quelques-unes de mentions ou associations de lettres se comprennent aisément, dans la mesure où elles correspondent aux initiales de leur utilisateur, à celles du couple qu’il forme avec son épouse, à la terre qu’il gouverne ou même au mot qu’il emploie, beaucoup de ces « monogrammes » restent totalement hermétiques et résistent à toute interprétation. Y compris parmi les plus connus tel que le EV de Jean de Berry, le EE de Philippe le Bon, la croix triple dans le 8 de François Ier.