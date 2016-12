Pour l'un de ses prochains numéros, la revue Philosophical Enquiries – Revue des philosophies anglophones (revue scientifique à comité de lecture) émet l'appel à contributions suivant : Pour un numéro thématique consacré aux « Théorie de la lumière et théorie de la vision dans le monde anglo-saxon aux 17e et 18e siècles ». La thématique inclut bien sûr tous les travaux portant sur les interactions entre la pensée anglo-saxonne et les travaux en optique et sur la théorie de la lumière développés en Europe à la même époque.

Les contributions peuvent être publiés en anglais et en français.

Les propositions sont à envoyer, en format word, si possible accompagnées d’une version anonymée et d’un résumé, à l’adresse suivante : contributions@philosophicalenquiries.com

Les propositions de contribution feront l’objet d’une double expertise à l’aveugle.

Responsables de la revue

Jauffrey Berthier, Maître de Conférences à l'Université Bordeaux III - Michel Montaigne

Membre du Groupe Hobbes du Laboratoire de recherches SPH de Bordeaux, il a rédigé plusieurs articles sur la pensée politique anglaise (Hobbes, Bacon, Coke, Selden, Harrington). Il est l’auteur d’un ouvrage sur la pensée juridique anglaise classique (La philosophie grise du droit, Classiques Garnier), d’un autre sur Francis Bacon (Francis Bacon et la science de la vie civile) et d’un troisième intitulé Hobbes et la philosophie de l’Angleterre.

Arnaud Milanese, Maître de Conférences à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon

Docteur en philosophie de l’université Paris IV-Sorbonne, membre du Groupe Hobbes et de l'UMR 5037, Institut d'histoire de la pensée classique (IHPC). Il a écrit plusieurs articles sur Hobbes et Bacon, ainsi que Principe de la philosophie chez Hobbes (pour Classiques Garnier). Il prépare un livre sur Bacon et le rapport entre l'anthropologie et la consitution du système des savoirs.

Comité scientifique

Luc Borot, Professeur de civilisation britannique moderne à l'Université Paul - Valéry Montpellier III

Ancien Directeur de la Maison Française d'Oxford (2008-2012), Professeur de Civilisation britannique moderne à l'Université Paul - Valéry Montpellier III, où il enseigne depuis 1986, travaille sur l'histoire culturelle et intellectuelle des Îles Britanniques des années 1580 à 1660. Sa thèse de Doctorat et ses principales publications portent sur Thomas Hobbes, James Harrington et des auteurs radicaux du milieu du XVIIe siècle. Habilité à diriger des recherches et Professeur depuis 1993.

Fabienne Brugère, Professeure de philosophie à l’Université de Bordeaux III - Michel Montaigne

Présidente du Conseil de Développement Durable de la Communauté Urbaine de Bordeaux, directrice (avec Anne Sauvagnargues) de la collection « Lignes d’art » aux PUF, membre du comité de rédaction de la Nouvelle Revue d’Esthétique.

Claire Crignon, Maître de Conférences à l'Université Paris IV - Sorbonne

Docteur en philosophie de l'Université Paris IV - Sorbonne, co-responsable du projet ANR "Philomed : La refonte de l'homme. Découvertes médicales et philosophie de la nature humaine". Membre associé de l'UMR 5037 Institutut d'histoire de la pensée classique (CERPHI). Membre de "Philosophie et médecine", réseau associé au CERSES, elle travaille sur les rapports entre médecine et sciences de l'homme dans les Îles Britanniques.

Luc Foisneau, Directeur de Recherche au CNRS

Membre du CESPRA, il poursuit ses recherches au croisement de la théorie de la justice et de l'histoire de la pensée politique moderne, et enseigne au sein de la mention 'Études politiques' de l'EHESS depuis 2006.

Matthias Girel, Maître de conférences à l'ENS-Ulm

Membre de la section 17 du CNU depuis 2012. Mène ses recherches principalement sur le pragmatisme.

Philippe Hamou, Professeur à l'Université Paris X-Nanterre

Co-responsable du projet ANR "PNEUMA : l’espace de l’esprit – théories de l’espace, pneumatologie, physico-théologie à l’époque newtonienne", et membre de l'UMR 8163 Sciences, Textes, Langage (STL).

Matthieu Haumesser, Professeur en classes préparatoires, Académie de Versailles

Ancien élève de l'ENS de la rue d'Ulm et docteur en philosophie de l'Université de Nantes, ses travaux portent sur Kant et ses rapports avec Locke, sur la question de la réflexion en général, ou encore sur les rapports entre philosophie et théâtre. Il enseigne également la culture générale dans la préparation de Sciences-Po Paris au concours d'entrée à l'ENA.

Chantal Jaquet, Professeur à l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne

Elle dirige Philonsorbonne, la revue en ligne de l’école doctorale de philosophie qu’elle a fondée en 2006, et qui est aussi publiée sur papier par les Publications de la Sorbonne. Elle est également co-directrice de la collection Classiques Garnier, "Les Anciens et les Modernes, études de philosophie ». Elle anime depuis 1999, un séminaire de recherches sur Spinoza à la Sorbonne. Elle est enfin responsable du projet ANR "KODO", CHSPH, Paris I - Panthéon Sorbonne, CNRS, INRA, et directrice de l'école doctorale de philosophie de l'université Paris I - Panthéon Sorbonne.

Eléonore Le Jallé, Maître de Conférences à l'Université de Lille III

Membre de l'UMR Savoirs, textes, langage (STL), Université de Lille et CNRS. Elle est l’auteur d’un livre à paraître sur la présence et les usages de Hume en philosophie contemporaine dans trois domaines principaux : 1. théories de la causalité et de l’identité personnelle ; 2. théories de l’action et de la motivation ; 3. théories de la justice et de la convention.

Eric Marquer, Maître de Conférences à l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne

Ancien élève de l'ENS de Fontenay - Saint Cloud, membre de l'UMR 5037 Institut d'histoire de la pensée classique (CERPHI) et auteur d'une thèse sur Hobbes et l'économie. Il travaille actuellement sur l'empirisme de Bacon à Hume, et sur le langage à l'âge classique.

José Médina, chercheur en philosophie et en histoire des sciences

Spécialiste d’histoire de la linguistique et d’histoire des sciences, il a enseigné la philosophie pendant quinze ans à l’université Paris XII. Il est l’auteur de nombreux articles publiés sur Hobbes et a traduit, introduit et annoté le De Corpore et la partie d’optique du De Homine (chez Vrin). Il a aussi traduit L’art de bien penser de Paolo Sarpi pour les Belles Lettres.

Pierre-François Moreau, Professeur à l'ENS de Lyon, Directeur de recherche au CNRS

Directeur de l'UMR 5037 Institut d'histoire de la pensée classique (CERPHI), membre de l'IUF depuis 2008, directeur du LabEx COMOD (Constitution de la Modernité - 2012-2020) et membre du Comité Nationale du CNRS (2008-2012), il est également responsable de la publication des oeuvres complètes de Spinoza aux PUF et auteur de nombreux travaux sur Spinoza et sur la philosophie moderne.

Kim Sang Ong-Van-Cung, Professeur à l'Université Bordeaux III - Michel Montaigne

Professeur en philosophie moderne et contemporaine, habilitée à diriger des recherches depuis 2008, elle a publié de nombreux travaux, notamment sur Guillaume d'Occam, Descartes, et sur le concept de sujet dans la philosophie moderne et contemporaine.

Martine Pécharman, Directrice de de Recherche au CNRS - Maison Française d'Oxford

Spécialisée dans la métaphysique et la philosophie de l'esprit et du langage à l'époque moderne, elle s'y est notamment intéressée à la logique (Hobbes, Port-Royal, Wallis) et à l'épistémologie (Pascal), à la philosophie naturelle des Platoniciens de Cambridge et à la théorie de la connaissance chez Locke et Condillac. Depuis 2008, elle est rédactrice à la revue Les Études philosophiques.

Luc Peterschmitt, Professeur agrégé et Docteur en philosophie

Ancien élève de l’ENS Lettres et Sciences Humaines, agrégé et docteur en philosophie, professeur au lycée Diderot, Carvin. Publications principales : Berkeley et la chimie. Une philosophie pour la chimie au XVIIIe siècle Paris : Classiques Garnier, à paraître en 2011 ; « The “Wise Pyrrhonism” of the Académie Royale des Sciences of Paris : Natural Light and Obscurity of Nature according to Fontenelle », in S. Charles et P. Smith, Lumières et Scepticisme, Dordrecht : Springer, à paraître en 2011. « Boyle et les expériences contingentes », in C. Ramond et M. Dennehy, La philosophie naturelle de Boyle, Paris : Vrin, 2009 ; « Bacon et la chimie : le programme baconien des chimistes de la Royal Society », Methodos, 8, 2008.

Philippe Saltel, Professeur à l'Université de Grenoble en histoire de la philosophie morale

Traducteur de Hume (Traité I, Traité III, Enquête sur les principes de la morale, Paris, Flammarion), il a dirigé plusieurs ouvrages collectifs ou numéros spéciaux consacrés à cet auteur. Il a récemment publié une interprétation nouvelle de la philosophie de Jean-Marie Guyau, notamment appuyée sur les relations de cet auteur avec l’utilitarisme et l’évolutionnisme (La Puissance de la vie, Paris, Les Belles Lettres). Directeur de l'UFR Sciences humaines de l'Université de Grenoble II, membre permanent du Centre de recherches PLC (Philosophie, Langages et Cognition), EA 3699, Université de Grenoble 2 - UFR SH, membre associé du Centre de recherches CHSPM (Centre d'Histoire des Systèmes de Pensée Moderne), EA 1451, Université de Paris I, et de la Hume Society.

Emilio Sergio, Professeur à l'Université de Calabre

Spécialiste d'histoire des idées philosophiques à l'âge classique, il enseigne l'histoire de la philosophie moderne à l'université de Calabre. Auteur en 2001 d'une thèse sur Hobbes (Contro il Leviatano. Hobbes e le controversie scientifische 1650-1665, Storia delle idee Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino, 2001), il a publié de nombreux articles sur Hobbes et sur la réception de la pensée hobbésienne en Angleterre et en Italie aux 17e et 18e siècle, ainsi que sur les sources italiennes de la pensée anglaise classique. Ses publications portent aussi sur l'histoire de la littérature philosophique clandestine et l'histoire des sciences à l'aube des Lumières.

Jean Terrel, Professeur Emérite de l'Université de Bordeaux III - Michel Montaigne

Il a publié Hobbes : matérialisme et politique, Paris, Vrin, 1994 ; Les Théories du pacte social : droit naturel, souveraineté et contrat de Bodin à Rousseau, Paris, Le Seuil, 2001 ; Hobbes : vies d’un philosophe, Rennes, PUR, 2008 ; Politiques de Foucault, Paris, PUF, 2010 ; Hobbes : philosopher par temps de crise, PUF, 2012. Avec Emmanuel Bermon et Valéry Laurand, il a co-dirigé Politique d’Aristote, Pessac, PUB, 2011. Il prépare un ouvrage sur les Politiques d’Aristote. Dans le cadre du Centre de recherches, SPH (Sciences, Philosophie, Humanités) auquel il est rattaché, il codirige le Groupe Hobbes qui a publié Hobbes, nouvelles lectures, Lumières, n°10, 2007, Hobbes : l’anthropologie, Klesis, n°12, 2009, et Hobbes et la religion, Pessac, PUB, 2012.

Lars Toender, Maître de conférences à l'université Northwestern of Chicago

Professor Tønder’s research interests include early modern political thought, political theology, phenomenology, and new theories of democracy. Using his expertise in these areas, his research focuses on the concept of tolerance, freedom of expression, and the politics of pluralism. He is the co-editor of Radical democracy: Politics between abundance and lack (Manchester University Press, 2006), and has published single authored articles in Political Theory, Contemporary Political Theory, theory & event, Culture and Politics, and Politologiske Studier.

George Wright, Professeur de sciences politiques à l'université du Wisconsin

Spécialiste de la question théologico-politique, de la pensée protestante et de Thomas Hobbes, il a traduit l'Appendice au Léviathan latin vers l'anglais et publié, en 2006, Religion, Politics and Thomas Hobbes (Springer).