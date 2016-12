Annonce

Programme automne-hiver 2015

05/11/2015

À la recherche des manuscrits naxi

Auditorium du Pôle des langues et civilisations (18h30-20h30)

Conférence de Mme Zhang Xu (Beijing Association of Dongba Culture and Arts), Soline Lau-Suchet (BULAC) et Dat-wei Lau (Bibliothèque de l'Ecole française d'Extrême Orient)

En parallèle de l’exposition homonyme proposée par la BULAC dans la galerie de l’auditorium (photographies) et les espaces de lecture (manuscrits), cette conférence propose de présenter l’apport de la conservation et de l’étude des manuscrits naxi pour la compréhension d’une culture en voie de disparition.

L’ethnie naxi est l’une des 56 nationalités officielles de Chine. Répartis entre le nord du Yunnan et les marges du Tibet et du Sichuan, les Naxi ont très tôt développé une culture originale, fondée sur un système de croyances influencé par l’animisme, le chamanisme et le bouddhisme tibétain. Pour conserver et transmettre leurs mythes et rituels, les prêtres Dongba, dont la religion des Naxi porte le nom, ont développé un système d’écriture pictographique original, le dernier encore utilisé de nos jours.

Suite aux aléas de l’histoire chinoise et sous le poids croissant de la culture dominante, cette tradition écrite, ainsi que les croyances et rituels qu’elle véhicule, sont en voie de disparition, et nombre de manuscrits ont été détruits. Depuis deux décennies, l’Association des arts et de la culture dongba (Pékin),entreprend de localiser, identifier et traduire, avec l’appui de prêtres dongba et l’aide de spécialistes de la culture naxi, les manuscrits conservés à travers le monde. Ce projet a reçu le soutien de l’UNESCO et les manuscrits naxi ont été inscrits au registre Mémoire du monde en 2003.

Madame Zhang Xu, présidente de l’Association des arts et de la culture dongba, exposera les efforts entrepris pour conserver et faire vivre la tradition dongba. Soline Lau-Suchet et Dat-wei Lau présenteront les manuscrits conservés par la BULAC et l’ÉFEO, dont une partie a pu être identifiée et traduite, grâce à la collaboration des deux établissements avec l'association.

07/12/2015

Histoire du prince Norsang, fragments d'un manuscrits tibétain retrouvé

Conférence d’Isabelle Henrion-Dourcy (université Laval, Québec), Morgane Milhat (École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques), Tenzin Gönpo, chanteur d’opéra tibétain, animée par Françoise Robin (Institut national des langues et civilisations orientales).

Cette conférence présentera un manuscrit tibétain, composé de fragments de l'histoire du prince Norzang, telle qu'elle apparaît dans le texte ནོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར། (La vie de Norzang) qui constitue la version littéraire d'un livret dramatique d'une des principales pièces de l'opéra tibétain. L'histoire, présente dans le Kangyour (la première partie du canon bouddhique), a été adaptée au XVIe siècle pour en faire l'actuelle version connue. Il s'agit du récit de la vie du pieux roi Norzang et de son épouse, une belle déesse, qui vont finalement triompher des velléités du roi voisin et des manigances imaginées par les cinq cents autres épouses de Norzang, jalouses de la faveur accordée à cette déesse.

Après une présentation historique et matérielle du manuscrit qui permettra d’en montrer l’importance dans l’histoire de l’opéra tibétain, cette partie du récit sera interprétée par un chanteur tibétain.