Résumé

La justice et l'enfermement ne sont pas neutres. La criminalité, les stratégies de défense, les sentences, les formes d'enfermement méritent d'être intérrogées sous le prisme du genre. Les interventions centrées sur les époques moderne et contemporaine s'ouvrent sur trois pays d'Europe de l'ouest : Angleterre, Belgique, France. Cette journée vise à mettre en évidence, à discuter, à comparer les évolutions dans le temps et l'espace des « machines » judiciaire et pénitenciaire à travers des études de cas précises.